Футбол
Скайп от Галицкого. Владелец «Краснодара» уже изменил комитет РФССпорт день за днем 05:36
11 апреля владелец «Краснодара» Сергей Галицкий по итогам исполкома получил новую должность – главы комитета детского-юношеского футбола РФС. А уже вчера прошло первое заседание под руководством нового руководителя.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 08:55, Ашберн
Политика
Лукашенко заявил о необходимости изменения Конституции Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе послания к народу и Национальному собранию сказал, что не хотел бы оставлять своему преемнику Конституцию в существующем варианте.
Обновлено в 08:41
Футбол
Молодежный «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром»
Сегодня завершился матч 24-го тура.
Обновлено в 08:44
Общество
Сказку «Красная Шапочка» назвали сексистской
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес
Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина
Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия
Футболиста Гулиева лишили водительских прав на четыре месяца за проезд на красный свет
Обновлено в 08:46
Происшествия
Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет
В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
Обновлено в 03:25
Происшествия
В Татарстане при взрыве автомобиля пострадал мужчина
В городе Нижнекамск в Татарстане взорвался автомобиль, пострадал мужчина, сообщили РБК в пресс-службе совета Нижнекамского муниципального района.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Об инфаркте головного мозга у Дмитрия Быкова сообщили СМИ
Источник в медицинских кругах Башкирии рассказал, что медики Уфы якобы диагностировали инфаркт головного мозга у госпитализированного в Уфе писателя Дмитрия Быкова.
Обновлено в 08:26
Политика
Стали известны ведущие и формат дебатов Порошенко и Зеленского
Ранее сообщалось, что Порошенко сделал заявление перед дебатами с Зеленским.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Свидетель драки сообщил о «неизвестном друге» Мамаева и Кокорина
В деле об избиении футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным чиновников в кафе «Кофемания» появился таинственный драчун, который был вместе со спортсменами, но на скамью подсудимых не попал.
Обновлено в 06:32
Экономика
В США назвали 13 «шокирующих» фактов о российской экономике
Американский финансовый портал Business Insider подготовил подборку «шокирующих» фактов о российской экономике.
Обновлено в 08:15
Футбол
Стали известны все полуфиналисты «Лиги Европы»
В полуфинал европейского футбольного турнира «Лига Европы» вышли немецкий «Айнтрахт», английские «Арсенал» и «Челси», а также испанская «Валенсия».
Обновлено в 01:30
Политика
В Одессе депутата Верховной рады Найема облили нечистотами
Обновлено в 07:57
Политика
Порошенко пошел ва-банк: в центре Киева согнали новый «Майдан»
В отчаянной попытке удержаться у власти Петр Порошенко мобилизовал свой административный ресурс и согнал в центр Киева внушительную массовку.
Обновлено в 08:28
Политика
Кремль отказался от сделок с новым президентом Украины
В Кремле не видят необходимости ни в каких сделках между новым президентом Украины и главой российского государства Владимиром Путиным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:00
Энергетика
В Киеве увидели угрозу коллапса экономики без российской нефти
Введенный правительством России запрет на поставки Украине сырой нефти угрожает коллапсом украинской экономике.
Обновлено вчера в 12:04
Политика
НСК «Олимпийский» в Киеве охвачен подготовкой к предстоящим дебатам
В Киеве на НСК «Олимпийский», где сегодня в 19.00 начнутся дебаты кандидатов в президенты, Владимира Зеленского и Петра Порошенко, уже полным ходом идет подготовка.
Обновлено в 05:18
Авто
Стала известна дата премьеры нового Land Rover Defender
Ранее стало известно, что Land Rover Defender новой генерации станет самым проходимым внедорожником в истории бренда.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Молодую одаренную журналистку застрелили во время протестов
В 2006 году канал Sky News признал ее молодой журналисткой года, а в 2016-м Forbes включил ее в список заметных персон в СМИ в возрасте до 30 лет.
Обновлено в 08:36
Здоровье
Пропуск завтрака и поздний ужин назвали смертельно опасными
Обновлено в 00:40
Шоу-бизнес
Бузова прогулялась по Москве в прозрачном пеньюаре
Бузова снялась в прозрачном пеньюаре в перьях, лифчике и утягивающих шортах кислотного цвета.
Обновлено в 08:15
Гаджеты
«Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублей
Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя программного обеспечения в течение 15 минут продавал смартфоны по сильно заниженной цене, сообщают РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:34
Политика
В Киеве националисты прошли маршем в поддержку Порошенко
В Киеве националисты прошли по улицам города в поддержку кандидатуры Петра Порошенко, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:30
Происшествия
В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС
Сам Гришин в интервью телеканалу «360» рассказал, что неизвестные напали на него со спины возле его дома.
Обновлено в 03:49
Политика
Парадный кабриолет Aurus впервые показали без камуфляжа
Кабриолет Aurus, который придет на смену уже устаревшему парадному ЗИЛ, впервые засветился без камуфляжа.
Обновлено в 07:10
Общество
Рабочие завода «Форд» в Ленобласти митинговали в защиту своих прав
Ранее сегодня ТАСС, со ссылкой на пресс-службу Ford и власти Ленобласти, сообщило, что более 85% сотрудников завода в Ленобласти согласились участвовать в программе добровольного увольнения с выплатой компенсации: по данным чиновников, заявления уже написали 800 человек.
Обновлено в 06:47
Экономика
Патрушев заявил об острой ситуации с неплатежами на Северном Кавказе
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) остро стоит вопрос неплатежей.
Обновлено в 07:17
Авто
Toyota представила новый ProAce City
Toyota ProAce City доступен в двух исполнениях: фургон и пассажирская версия, которая имеет в названии приставку Verso.
Обновлено вчера в 13:22
Политика
Евросоюз упростил получение шенгена
Европарламент утвердил предложенное Еврокомиссией изменение правил выдачи шенгенских виз путешественникам, имеющим хорошую визовую историю.
Обновлено в 08:33