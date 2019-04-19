Футбол

Скайп от Галицкого. Владелец «Краснодара» уже изменил комитет РФССпорт день за днем 05:36

11 апреля владелец «Краснодара» Сергей Галицкий по итогам исполкома получил новую должность – главы комитета детского-юношеского футбола РФС. А уже вчера прошло первое заседание под руководством нового руководителя.
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Дмитрий Стоцкий – о Галицком: «Никогда не скажешь, что это миллиардер. Очень простой в общении»

Матч ТВ07:07

Дмитрий Стоцкий – о Галицком: «Никогда не скажешь, что это миллиардер. Очень простой в общении»

Sportbox.RU07:07

Стоцкий: «Галицкий, бывает, приезжает на тренировки, бьет пенальти. Иногда забивает»

Sport24.ru06:55

Игрок «Краснодара» назвал Галицкого фанатиком футбола

News.ru06:09

Скайп от Галицкого. Владелец «Краснодара» уже изменил комитет РФС

Спорт день за днем05:36
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Политика

Лукашенко заявил о необходимости изменения Конституции Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе послания к народу и Национальному собранию сказал, что не хотел бы оставлять своему преемнику Конституцию в существующем варианте.
Обновлено в 08:41
Футбол

Молодежный «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром»

Сегодня завершился матч 24-го тура.
Обновлено в 08:44
Общество

Сказку «Красная Шапочка» назвали сексистской

Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес

Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина

Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия

Футболиста Гулиева лишили водительских прав на четыре месяца за проезд на красный свет

Обновлено в 08:46
Происшествия

Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет

В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
Обновлено в 03:25
Происшествия

В Татарстане при взрыве автомобиля пострадал мужчина

В городе Нижнекамск в Татарстане взорвался автомобиль, пострадал мужчина, сообщили РБК в пресс-службе совета Нижнекамского муниципального района.
Обновлено в 07:19
Происшествия

Об инфаркте головного мозга у Дмитрия Быкова сообщили СМИ

Источник в медицинских кругах Башкирии рассказал, что медики Уфы якобы диагностировали инфаркт головного мозга у госпитализированного в Уфе писателя Дмитрия Быкова.
Обновлено в 08:26
Политика

Стали известны ведущие и формат дебатов Порошенко и Зеленского

Ранее сообщалось, что Порошенко сделал заявление перед дебатами с Зеленским.
Обновлено в 08:39
Происшествия

Свидетель драки сообщил о «неизвестном друге» Мамаева и Кокорина

В деле об избиении футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным чиновников в кафе «Кофемания» появился таинственный драчун, который был вместе со спортсменами, но на скамью подсудимых не попал.
Обновлено в 06:32
Общество

В Казани проверяют информацию об отмывании котлет в школьной столовой

Обновлено в 05:39
Экономика

В США назвали 13 «шокирующих» фактов о российской экономике

Американский финансовый портал Business Insider подготовил подборку «шокирующих» фактов о российской экономике.
Обновлено в 08:15
Футбол

Стали известны все полуфиналисты «Лиги Европы»

В полуфинал европейского футбольного турнира «Лига Европы» вышли немецкий «Айнтрахт», английские «Арсенал» и «Челси», а также испанская «Валенсия».
Обновлено в 01:30
Политика

В Одессе депутата Верховной рады Найема облили нечистотами

Обновлено в 07:57
Политика

Порошенко пошел ва-банк: в центре Киева согнали новый «Майдан»

В отчаянной попытке удержаться у власти Петр Порошенко мобилизовал свой административный ресурс и согнал в центр Киева внушительную массовку.
Обновлено в 08:28
Политика

Кремль отказался от сделок с новым президентом Украины

В Кремле не видят необходимости ни в каких сделках между новым президентом Украины и главой российского государства Владимиром Путиным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:00
Энергетика

В Киеве увидели угрозу коллапса экономики без российской нефти

Введенный правительством России запрет на поставки Украине сырой нефти угрожает коллапсом украинской экономике.
Обновлено вчера в 12:04
Политика

НСК «Олимпийский» в Киеве охвачен подготовкой к предстоящим дебатам

В Киеве на НСК «Олимпийский», где сегодня в 19.00 начнутся дебаты кандидатов в президенты, Владимира Зеленского и Петра Порошенко, уже полным ходом идет подготовка.
Обновлено в 05:18
Авто

Стала известна дата премьеры нового Land Rover Defender

Ранее стало известно, что Land Rover Defender новой генерации станет самым проходимым внедорожником в истории бренда.
Обновлено в 05:40
Происшествия

Молодую одаренную журналистку застрелили во время протестов

В 2006 году канал Sky News признал ее молодой журналисткой года, а в 2016-м Forbes включил ее в список заметных персон в СМИ в возрасте до 30 лет.
Обновлено в 08:36
Здоровье

Пропуск завтрака и поздний ужин назвали смертельно опасными

Обновлено в 00:40
Шоу-бизнес

Бузова прогулялась по Москве в прозрачном пеньюаре

Бузова снялась в прозрачном пеньюаре в перьях, лифчике и утягивающих шортах кислотного цвета.
Обновлено в 08:15
Гаджеты

«Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублей

Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя программного обеспечения в течение 15 минут продавал смартфоны по сильно заниженной цене, сообщают РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:34
Политика

В Киеве националисты прошли маршем в поддержку Порошенко

В Киеве националисты прошли по улицам города в поддержку кандидатуры Петра Порошенко, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:30
Происшествия

В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС

Сам Гришин в интервью телеканалу «360» рассказал, что неизвестные напали на него со спины возле его дома.
Обновлено в 03:49
Политика

Парадный кабриолет Aurus впервые показали без камуфляжа

Кабриолет Aurus, который придет на смену уже устаревшему парадному ЗИЛ, впервые засветился без камуфляжа.
Обновлено в 07:10
Общество

Рабочие завода «Форд» в Ленобласти митинговали в защиту своих прав

Ранее сегодня ТАСС, со ссылкой на пресс-службу Ford и власти Ленобласти, сообщило, что более 85% сотрудников завода в Ленобласти согласились участвовать в программе добровольного увольнения с выплатой компенсации: по данным чиновников, заявления уже написали 800 человек.
Обновлено в 06:47
Экономика

Патрушев заявил об острой ситуации с неплатежами на Северном Кавказе

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) остро стоит вопрос неплатежей.
Обновлено в 07:17
Авто

Toyota представила новый ProAce City

Toyota ProAce City доступен в двух исполнениях: фургон и пассажирская версия, которая имеет в названии приставку Verso.
Обновлено вчера в 13:22
Политика

Евросоюз упростил получение шенгена

Европарламент утвердил предложенное Еврокомиссией изменение правил выдачи шенгенских виз путешественникам, имеющим хорошую визовую историю.
Обновлено в 08:33
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Сергей Николаевич Галицкий
Российский предприниматель
Российский предприниматель, основатель и совладелец крупнейшей розничной сети «Магнит». Президент и владелец футбольного клуба «Краснодар». Почётный гражданин города Краснодар.
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Дмитрий Валерьевич Стоцкий
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Российский футболист, полузащитник клуба «Краснодар».
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