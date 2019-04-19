Скайп от Галицкого. Владелец «Краснодара» уже изменил комитет РФССпорт день за днем 05:36

11 апреля владелец «Краснодара» Сергей Галицкий по итогам исполкома получил новую должность – главы комитета детского-юношеского футбола РФС. А уже вчера прошло первое заседание под руководством нового руководителя.

Спорт день за днем

Скайп от Галицкого. Владелец «Краснодара» уже изменил комитет РФС

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