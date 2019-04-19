Скайп от Галицкого. Владелец «Краснодара» уже изменил комитет РФССпорт день за днем 05:36

11 апреля владелец «Краснодара» Сергей Галицкий по итогам исполкома получил новую должность – главы комитета детского-юношеского футбола РФС. А уже вчера прошло первое заседание под руководством нового руководителя.

Спорт день за днем

Скайп от Галицкого. Владелец «Краснодара» уже изменил комитет РФС

Спорт день за днем

Политика Зеленский назвал себя результатом ошибок Порошенко В Киеве начались дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Шоу-бизнес Больной Михалков не пришел встречать гостей ММКФ Президент кинофестиваля Никита Михалков из-за операции на бедре на красной дорожке отсутствовал.

Происшествия В Москве подожгли здание крупнейшего еврейского университета России Неизвестные подожгли здание иешивы «Торат хаим» в Москве. Данное учебное заведение является крупнейшим еврейским университетом России.

Политика Украинский суд присудил компенсацию российскому «МиГу» «Украинский суд полностью удовлетворил исковые требования российской компании и присудил взыскать с украинского предприятия более 5 млн руб. в пользу «МиГ», который является одним из основных предприятий российской военной промышленности», — говорится в сообщении.

Авто Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault Arkana Еще недавно Renault анонсировала новый купе-кроссовер Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие модификации модели.

Политика «Я -- ваш приговор»: Зеленский обвинил Порошенко во лжи. LIVE 19.11 Порошенко обвиняет Зеленского в том, что он прячется от украинского народа, потому что украинцы имеют право знать, что именно собирается делать президент воюющей страны.

Шоу-бизнес Отец Децла рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой Отец Децла (Кирилл Толмацкий) Александр Толмацкий дал интервью журналу Esquire и рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой Юлией.

Экономика К реализации ФЦП Крыма привлекут частных инвесторов Частные инвесторы могут помочь в развитии объектов инфраструктуры Крыма и Севастополя, которые входят в Федеральную целевую программу (ФЦП) социально-экономического развития республики.

Происшествия Девять человек пострадали при пожаре в промзоне в Нижнекамске Девять человек получили термические ожоги в результате факельного горения на производственной установке в промышленной зоне Нижнекамска в Татарстане.

Шоу-бизнес Скончалась актриса Ирина Цывина Заслуженная артистка России Ирина Цывина скончалась на 56-ом году жизни, - сообщает ТАСС.

Политика Зеленский заявил, что Коломойскому может грозить тюрьма Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе дебатов на стадионе "Олимпийский" заявил, что олигарху Игорю Коломойскому может грозить тюрьма в случае нарушения закона.

Политика Зеленский заявил, что «намерен сломать систему» Украинский комик, шоумен и кандидат в президенты Украины Зеленский в ходе предвыборных дебатов с действующим президентом страны Порошенко, заявил, что он «обычный человек», который «намерен сломать систему».

Космос «Роскосмос» разработает спутник для удаления космического мусора В «Роскосмосе» ведутся работы по созданию спутника для бесконтактного удаления с геостационарной орбиты космического мусора.

Происшествия Врачи поставили диагноз писателю Быкову Писателя Дмитрия Быкова, доставленного из Уфы в Москву на лечение, положили в военный госпитель им. Бурденко.

Шоу-бизнес Зрители пожаловались на юбилейный концерт Аллы Пугачевой Как сообщает издание teleprogramma, зрители, пришедшие полюбоваться и послушать исполнение Примадонны, пожаловались на плохой звук на концерте, передает LigaNews.

Шоу-бизнес Появилось видео выступления Медведевой в откровенном наряде 19-летняя фигуристка вышла на лед в откровенном розовом костюме, который она анонсировала днем ранее.

Политика Порошенко заявил о неспособности Зеленского противостоять России Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский будет слабым руководителем страны и не сможет противостоять риску возвращения Украины в «Российскую империю», заявил в ходе дебатов действующий президент страны Петр Порошенко.

Экономика Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.

Политика За что депутата Рады Найема облили фекалиями в Одессе В Одессе на депутата Верховной рады Украины Мустафу Найема вылили ведро с фекалиями, а затем забросали фаллоимитаторами.

Происшествия Экс-владельца банка «Югра» Хотина отправили под домашний арест Басманный суд Москвы одобрил ходатайство следствия и отправил бывшего владельца обанкротившегося в 2018 году банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест.

Теннис Медведев назвал победу над Джоковичем лучшим результатом в карьере Россиянин Даниил Медведев прокомментировал свою победу над сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters 1000 в Монте-Карло.

Политика Telepolis: ЕСПЧ ведет себя странно в деле о крушении MH17 Издание Telepolis отмечает, что ЕСПЧ отложил рассмотрение иска родственников жертв крушения к Украине, которая не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий в Донбассе.

Гаджеты Появилось изображение процессора для настольных ПК AMD Ryzen 3 3200G Picasso Первое фото процессора AMD Ryzen 3 3200G для настольных ПК опубликовал один из участников форума Chiphell.

Экономика За замену изношенных коммунальных сетей в России взялся Минстрой Минстрой предлагает направить 366,2 млрд рублей из федерального бюджета на отдельную подпрограмму модернизации коммунальной инфраструктуры, износ которой достиг более 60%.