Происшествия
Скачок радиации зафиксировали в Северодвинске после взрыва на полигонеForbes 08:57
Кратковременное повышение радиационного фона произошло в Северодвинске после взрыва ракетного двигателя на военном полигоне. Об этом сообщается на сайте города. Скачок был зафиксирован в 11:50, после этого радиационный фон начал снижаться, отмечается в сообщении.
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с чего всё началось
Как сообщает администрация города, 8 августа в 11.50 после взрыва ракеты на полигоне в Неноксе в 30 километрах от Северодвинска датчики системы контроля на улицах Карла Маркса и Плюснина зафиксировали кратковременное повышение уровня радиации.Российская газета08:05
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От скачка радиации до последствий взрыва: в паре слов о том, что произошло в Нёноксе
Новости Архангельска 29.ru11:08
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 22:16, Вашингтон
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