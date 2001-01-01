Скачки цен на нефть связали с журналистамиТелеканал 360° 08:57

Российские нефтяники поддержат соглашения ОПЕК+ и сократят добычу нефти в первой половине 2019 года. Планы на второе полугодие пока не обсуждались. При этом эксперты отрасли отметили, что хоть цена на топливо остается стабильной, на нее могут повлиять СМИ.

Скачки цен на нефть связали с журналистами

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