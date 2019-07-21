Политика

«Проблема» Зеленского ужаснула СкабеевуВести.Ru 08:48

Журналист Александр Коц предположил в комментариях, что Зеленский вообще не говорил про убитую женщину, а проблемой считает солдат украинской армии, подорвавшихся на мине. "Именно это и ужасает", — согласилась Ольга Скабеева.
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Слова Зеленского об обстреле Первомайска ужаснули российских журналистов

Взгляд.ру08:32

«Проблема» Зеленского ужаснула Скабееву

Рамблер09:37

Скабееву возмутили слова Зеленского о перемирии в Донбассе

Московский Комсомолец08:19

«Проблема» Зеленского с Первомайском обескуражила Скабееву и Коца

Царьград09:15

«Проблема» Зеленского ужаснула Скабееву

Вести.Ru08:48

Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле ЛНР

Газета.Ru09:32

"Ужас какой!" Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Первомайска

РИА Новости08:05
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 09:54, Вашингтон
Происшествия

Японская полиция получила ордер на арест подозреваемого в поджоге аниме-студии

В результате пожара в студии Киото Анимейшн в минувший четверг погибли 34 человека.
Обновлено в 08:31
Происшествия

В Полтаве вандалы осквернили памятник Ватутину

Обновлено в 08:46
Единоборства

Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC

Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
Обновлено в 02:17
Футбол

РФС отреагировал на избиение болельщиков «Спартака» в Ростове

Российский футбольный союз (РФС) выразил надежду, что Российская премьер-лига (РПЛ) разберется в инциденте после матча между "Ростовом" и московским "Спартаком", где в подтрибунных помещениях "Ростов Арены" произошли столкновения фанатов "красно-белых" с представителями правопорядка.
Обновлено в 01:58
Происшествия

Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено вчера в 11:12
Армия и оружие

Украинские военные сорвали перемирие

Обновлено в 06:40
Футбол

Кокорин и Мамаев назвали уроком пребывание в колонии

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев заявили, что пребывание в колонии является для них уроком.
Обновлено в 09:07
Армия и оружие

В ВСУ готовятся дать отпор войскам России в Чернобыле

Обновлено в 02:38
Политика

Умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, сообщили СМИ

Умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Обновлено в 09:33
Кино

Пьер Ришар прилетел в Ессентуки

Пьер Ришар прибыл в Ессентуки 20 июля, пишет информагентство «Победа26».
Обновлено вчера в 11:31
Футбол

«Урал» разгромил «Ахмат» и возглавил таблицу РПЛ

Обновлено в 09:26
Экономика

Орешкин не исключил дальнейшего падения цен на сырьевые товары

Орешкин не исключил дальнейшего падения цен на сырьевые товары, но экономика РФ, по его мнению, готова к ним гораздо лучше, чем в 2014 г.
Обновлено в 09:41
Политика

Порошенко на выборах в Раду призвал остановить «российский реванш»

Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что на внеочередных выборах в Верховную раду поддержал партию, способную "остановить российский реванш".
Обновлено в 08:11
Политика

Зеленский не видит коалиции в новой Раде ни с кем «из старой власти»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в новой коалиции в Верховной раде, выборы которой проходят в воскресенье, он видит "новые лица".
Обновлено в 05:42
Происшествия

Демонстранты окружили штаб-квартиру полиции в Гонконге

Обновлено в 06:32
Политика

В ЦИК Украины рассказали о явке на выборы в Раду

Обновлено в 05:29
Кино

Анджелина Джоли сыграет в новом проекте студии Marvel

Актриса Анджелина Джоли станет частью вселенной комиксов Marvel. Звезда "Малифесенты" сыграет Тену в ленте под названием "Вечные".
Обновлено в 08:48
Политика

В Донбассе на пункте пропуска «Майорское» нашли взрывоопасный предмет

Государственная служба Украины чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) обнаружила взрывоопасный предмет вблизи контрольно-пропускного пункта въезда-выезда (КППВВ) "Майорское" на линии разграничения в Донбассе.
Обновлено в 06:25
Общество

В России назвали наименее востребованные профессии

Современный рынок труда в России не может удовлетворить спрос на квалифицированные кадры в сферах сельского и лесного хозяйств, рыбоводства и рыболовства.
Обновлено вчера в 09:50
Кино

Фильм «Мстители: Финал» все-таки побьет рекорд «Аватара»

Не слишком замысловатый, но масштабный план Marvel, направленный на установление фильмом "Мстители: Финал" нового рекорда по кассовым сборам, похоже, всё-таки сработал.
Обновлено в 08:04
Политика

На выборах в украинскую раду вместо сейфа использовали кастрюлю

На избирательном участке № 350666 в селе Нагорном Светловодского района Кировоградской области Украины на внеочередных выборах в Верховную раду вместо положенного сейфа использовали кухонную кастрюлю, опечатанную и обмотанную резинкой.
Обновлено в 05:10
Спорт

Российские пловцы завоевали серебро в эстафете на ЧМ

Мужская сборная России в составе Владислава Гринева, Владимира Морозова, Климента Колесникова и Евгения Рылова завоевала серебро в эстафете вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:46
Политика

Вскрылась запись переговоров иранских и британских военных с танкером

В Сети появилась запись переговоров иранской и британской сторон во время задержания Stena Impero в Ормузском проливе.
Обновлено в 09:30
Происшествия

Boeing экстренно вернулся в Москву из-за пожара

Летевший из Москвы в Прагу Boeing 737 был вынужден вернуться в аэропорт столицы из-за возгорания на борту.
Обновлено в 06:46
Транспорт

На КАД и «Сортавале» из-за аварии отключили табло и знаки информации

Как стало известно в воскресенье, 21 июля, на КАД и трассе «Сортавала» на сутки отключили табло и знаки переменной информации.
Обновлено в 08:58
Энергетика

Дания выдала разрешение конкуренту «Северного потока-2»

Агентство по охране окружающей среды Дании выдало разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу.
Обновлено 19 июля в 06:58
Общество

На Сахалине уволили зампреда правительства за драку в кафе

Заместитель председателя правительства Сахалинской области Кирилл Подберезный был уволен со своей должности после драки в кафе Южно-Сахалинска.
Обновлено в 03:52
Экономика

Росстат: зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей

Например, в Москве средняя зарплата составила около 96 тысяч рублей, а медиана— 66 тысяч рублей.
Обновлено 18 июля в 14:19
Футбол

Гол Кейна с центра поля принес «Тоттенхэму» победу над «Ювентусом»

"Тоттенхэм" обыграл "Ювентус" (3:2) в матче международного Кубка чемпионов.
Обновлено в 09:37
Политика

Меркель предупредила Россию не вмешиваться в дела Европы

Дрожащую Меркель отправили в длительный отпуск Меркель отметила, что остается сторонницей хороших отношений с Россией.
Обновлено в 05:58
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