Политика
«Проблема» Зеленского ужаснула СкабеевуВести.Ru 08:48
Журналист Александр Коц предположил в комментариях, что Зеленский вообще не говорил про убитую женщину, а проблемой считает солдат украинской армии, подорвавшихся на мине. "Именно это и ужасает", — согласилась Ольга Скабеева.
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