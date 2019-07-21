Политика

Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле ДонбассаРИА Новости 08:05

Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась словами президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска. Ранее при обстреле территории ЛНР украинскими силовиками погибла женщина. Семеро человек, включая детей, получили ранения.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 14:28, Вашингтон
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