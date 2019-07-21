Политика
Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле ДонбассаРИА Новости 08:05
Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась словами президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска. Ранее при обстреле территории ЛНР украинскими силовиками погибла женщина. Семеро человек, включая детей, получили ранения.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 14:28, Вашингтон
Политика
Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными
Обновлено в 14:11
Политика
Экзитпол: партия Зеленского лидирует на выборах в Раду
Обновлено в 13:12
Здоровье
Врачи из США и Германии заявили о вреде школьных каникул для детей
Практикующие медицинские специалисты из США и Германии заявили, что продолжительные летние каникулы вызывают сильнейший стресс у детей.
Обновлено в 02:33
Наука
Ученые раскрыли простой способ хорошо выспаться
Обновлено в 09:53
Политика
Букер заявил, что Трамп хуже расиста
Высказывание американского президента Дональда Трампа в адрес женщин-демократов хуже расистских, заявил сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер.
Обновлено в 10:40
Общество
Аномальная жара угрожает 21 департаменту Франции
Обновлено в 11:11
Происшествия
Машина въехала в толпу зрителей на соревнованиях по дрифту в Бишкеке
Автомобиль въехал в толпу зрителей на соревнованиях по дрифту в Бишкеке, сообщили РИА Новости в Главном управлении обеспечения безопасности дорожного движения Киргизии.
Обновлено в 06:48
Футбол
«Рубин» в меньшинстве обыграл «Динамо»
Второй тур российской премьер-лиги продолжился матчем в Москве. "Динамо" принимало казанской "Рубин" и проиграли 0:1.
Обновлено в 14:06
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Министр экономического развития России Максим Орешкин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что проблема в экономике из-за закредитованности может иметь последствия в ближайшие годы.
Обновлено в 13:00
Спорт
Сборная России по регби выиграла чемпионат Европы
Спортсменки женской сборной России по регби-7 стали победительницами чемпионата Европы, который проходил в Харькове.
Обновлено в 12:42
Происшествия
На реке под Воронежем столкнулись два катера
Обновлено в 12:00
Футбол
«Ростов» пожаловался в РФС на судейство игры со «Спартаком»
Футбольный клуб "Ростов" остался крайне недоволен судейством Кирилла Левникова в матче второго тура чемпионата страны против "Спартака" (2:2).
Обновлено в 11:28
Политика
Появились данные экзит-поллов на выборах в Раду
Партия Зеленского набирает почти 40% на выборах в Раду.
Обновлено в 09:32
Шоу-бизнес
«Богиня»: Вера Брежнева опубликовала секси-фото в купальнике
Вечером 20 июля Брежнева опубликовала на своей Instagram-странице фотографию в купальнике, сопроводив ее хештегами #стеснениепропало и #янесвятая.
Обновлено в 04:28
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева восхитила поклонников новым имиджем
Известная российская артистка Лариса Гузеева опубликовала фотографию с новым цветом волос, чем порадовала почитателей ее творчества.
Обновлено в 12:06
Авто
За полгода в РФ стало на 74 автодилера меньше
В 1 полугодии на 7 дилерских центров меньше стало у GM-AVTOVAZ, на 6 – у FAW. Помимо того, по 4 дилера ушло у УАЗ, Smart и Ford.
Обновлено в 06:20
Общество
Обнародовано фото из барака Кокорина и Мамаева
20 июня журналистка Ольга Скабеева разместила в своем Telegram-канале снимок, сделанный в колонии в Белгородской области, где в данный момент отбывают наказание скандально известные российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 07:14
Политика
Британия подозревает РФ в причастности к захвату танкера Ираном
Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании расследуют версию о том, что Москва «может быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero».
Обновлено в 03:07
Происшествия
На Кубани отец держал десятилетнего сына на цепи
Обновлено в 12:33
Политика
Партия Зеленского заявила о желании быстрее закончить войну в Донбассе
Лидер украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что у политической силы есть желание сделать все для скорейшего окончания войны в Донбассе.
Обновлено в 14:21
Наука
FDA одобрило «препарат запаса» для лечения множественной миеломы
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Xpovio, предназначенный для лечения пациентов с рецидивирующей и/или рефрактерной множественной миеломой.
Обновлено 19 июля в 10:23
Гаджеты
Рендер рассекретил дизайн нового смартфона Nokia 6.2
Новый смартфон Nokia 6.2 появился на рендере.
Обновлено в 10:12
Гаджеты
Новый Honor 9X получит «стенопробивной» Wi-Fi
На сегодняшний день достоверно известно, что у Honor 9X расположение сканера будет устроено так же, как и в 20-й модели Honor.
Обновлено в 11:43
Политика
На выборах в парламент Украины завершено голосование на первом участке
Завершено голосование на выборах в Верховную раду Украины на первом из участков — в посольстве Украины в Австралии, расположенном в Канберре, сообщили в избирательной комиссии в воскресенье, 21 июля.
Обновлено в 07:39
Общество
Росстат назвал число россиян с зарплатой выше 1 млн
Заработную плату выше 1 млн рублей получают около 11,3 тысяч россиян, средняя зарплата этой группы населения находится на уровне 2,35 млн рублей, следует из данных Росстата о распределении работников по размерам заработной платы.
Обновлено 19 июля в 04:23
Общество
Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц
Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.
Обновлено в 12:37
Недвижимость
Квартиры наполнились арендаторами
Заместитель директора департамента аренды квартир «Инком-недвижимость» Оксана Полякова поясняет, что в Москве средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры сейчас 37 тыс. руб. в месяц.
Обновлено вчера в 12:44