Политика
Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле ДонбассаРИА Новости 08:05
Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась словами президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска. Ранее при обстреле территории ЛНР украинскими силовиками погибла женщина. Семеро человек, включая детей, получили ранения.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 11:29, Вашингтон
Политика
Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова
Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 11:09
Политика
Абэ намерен заключить мирный договор с Россией до 2021 года
"Хотел бы продвинуться в вопросе заключения (мирного договора с Россией – Прим. ред.) в ходе своего срока", - подчеркнул Абэ в интервью телеканалу NHK.
Обновлено в 10:48
Политика
У пропускного пункта в Донбассе нашли бомбу со второго раза
На контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Майорское» на линии разграничения в Донбассе обнаружили взрывное устройство.
Обновлено в 07:36
Футбол
Кокорин и Мамаев назвали уроком пребывание в колонии
Обновлено в 09:07
Технологии
Airbus представила концепт птицеподобного самолета
Концептуальный проект самолета, внешне напоминающего орла, представило дочернее подразделение Airbus в Великобритании.
Обновлено вчера в 12:57
Политика
В ЦИК Украины рассказали о явке на выборы в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что к настоящему моменту по данным 11 из 199 округов явка на выборы в Верховную раду составила 15,27%.
Обновлено в 05:29
Транспорт
В московских аэропортах задержали и отменили более 30 рейсов
В столичных аэропортах задержали или отменили 33 рейса, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".
Обновлено в 10:20
Политика
С кем Зеленский поделится властью после выборов в Раду. Прогнозы экспертов
Обновлено вчера в 12:58
Космос
Опасное предсказание Мессинга для россиян начало сбываться: тайный смысл слов о Нибиру расшифрован новым «ключом»
Исследователи космоса уточняют, что слова Мессинга: "Человечество должно пережить два рассвета и два падения", — и это трудно осознать без знаний астрономии.
Обновлено в 11:00
Кино
HBO опубликовала свежий трейлер нового сериала «Хранители»
Обновлено в 02:29
Здоровье
Назван напиток, разрушающий кости изнутри
Многие выбирают газированную в воду в летний зной, чтобы утолить жажду, но не все знают, что этот напиток разрушает кости изнутри, передает «МК в Волгограде.ру».
Обновлено в 04:28
Политика
Орешкин оценил возможность создания единой валюты для РФ и Белоруссии
«Бежать впереди с точки зрения создания единой валюты и единой денежно-кредитной политики точно не стоит, нужно, чтобы экономическая взаимосвязь была настолько сильная, чтобы введение валюты не приводило к таким колебаниям», — цитирует Орешкина ТАСС.
Обновлено в 10:07
Наука
Ученые рассказали о простом способе хорошо выспаться
Обновлено в 07:28
Здоровье
В Волгоградской области снизилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией
В этом году за первое полугодие отмечается снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией более чем на 18%.
Обновлено в 08:19
Происшествия
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено вчера в 11:12
Политика
Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»
Обновлено вчера в 23:26
Экономика
Выживающая Россия: найден способ побороть тотальную бедность
Проблема бедности в нашей стране остается одной из самых острых, и не случайно майским указом поставлена задача сократить ее уровень к 2024 году в 2 раза.
Обновлено в 07:43
Армия и оружие
ВСУ заявили о готовности дать отпор России в Чернобыле
Обновлено в 04:54
Армия и оружие
В ЛНР назвали провокацией обстрел Первомайска накануне перемирия
Обновлено вчера в 15:56
Единоборства
Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
Обновлено в 02:17
Футбол
«Локомотив» и «Тамбов» объявили составы на матч РПЛ
Московский "Локомотив" и "Тамбов" объявили стартовые составы на матч второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:11
Футбол
Нападающий «Сочи» рассказал о нынешнем уровне «Спартака»
30-летний форвард футбольного клуба "Сочи" Никита Бурмистров поделился мнением о том, насколько силен на сегодняшний день московский "Спартак", передает "Чемпионат.Com".
Обновлено в 08:18
Футбол
Сборная России по пляжному футболу выиграла у Германии в отборе на ЧМ
Квалификационный турнир проходит в эти дни в Москве. Российские пляжники смогли обыграть Германию со счетом 6:2.
Обновлено 19 июля в 15:18
Происшествия
Разорвался желудок: посетители зоопарка до смерти закормили жеребенка
В пензенском зоопарке трагически погиб жеребенок шетлендской пони. Посетители закормили его до смерти. У малыша случился заворот кишок.
Обновлено в 08:58
Спорт
Российские пловцы завоевали серебро в эстафете на ЧМ
Мужская сборная России в составе Владислава Гринева, Владимира Морозова, Климента Колесникова и Евгения Рылова завоевала серебро в эстафете вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:46
Политика
Саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске и Санкт-Петербурге
Обновлено 19 июля в 15:31
Кино
Фильм «Мстители: Финал» все-таки побьет рекорд «Аватара»
Не слишком замысловатый, но масштабный план Marvel, направленный на установление фильмом "Мстители: Финал" нового рекорда по кассовым сборам, похоже, всё-таки сработал.
Обновлено в 08:04
Политика
Российский фонд пояснил, почему не афишировал инцидент в Ливии
Российский Фонд защиты национальных ценностей первое время не афишировал арест своих сотрудников в Ливии, поскольку таким было условие переговоров об их освобождении, рассказал в своём канале в Telegram глава фонда Александр Малькевич.
Обновлено в 07:42