Политика

Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле ДонбассаРИА Новости 08:05

Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась словами президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска. Ранее при обстреле территории ЛНР украинскими силовиками погибла женщина. Семеро человек, включая детей, получили ранения.
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