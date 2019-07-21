Политика
Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле ДонбассаРИА Новости 08:05
Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась словами президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска. Ранее при обстреле территории ЛНР украинскими силовиками погибла женщина. Семеро человек, включая детей, получили ранения.
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Общество
В России 11 тыс. человек получают зарплату более 1 млн рублей в месяц
Более 775 тыс. человек получают зарплату меньше 11 тыс. 280 рублей в месяц.
Обновлено 19 июля в 04:35
Кино
Фильм «Мстители: Финал» все-таки побьет рекорд «Аватара»
Не слишком замысловатый, но масштабный план Marvel, направленный на установление фильмом "Мстители: Финал" нового рекорда по кассовым сборам, похоже, всё-таки сработал.
Обновлено в 08:04
Политика
Зеленский назвал качества будущего премьера Украины
Обновлено в 09:59
Происшествия
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено вчера в 11:12
Футбол
Семин назвал правильной свою желтую карточку в матче с «Тамбовом»
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал желтую карточку, которую получил на 66-й минуте матча второго тура чемпионата России с "Тамбовом".
Обновлено в 12:12
Политика
Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова
Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 11:09
Политика
Орешкин оценил возможность создания единой валюты для РФ и Белоруссии
«Бежать впереди с точки зрения создания единой валюты и единой денежно-кредитной политики точно не стоит, нужно, чтобы экономическая взаимосвязь была настолько сильная, чтобы введение валюты не приводило к таким колебаниям», — цитирует Орешкина ТАСС.
Обновлено в 10:07
Футбол
Сборная России по пляжному футболу обыграла эстонцев в матче отбора ЧМ
Обновлено вчера в 14:05
Наука
Ученые назвали простой способ хорошо выспаться
Биомедицинские инженеры из Университета Техаса (США) выяснили, что принятие ванны или душа за полтора часа до сна помогает быстрее уснуть и в целом улучшить качество сна, передает Medicalxpress.Важно, чтобы температура воды при этом была не выше 109 градусов по Фаренгейту.
Обновлено в 08:06
Космос
В небе над Омском сфотографировали комету
По данным госкорпорации «Роскосмос», в субботу, 20 июля, с Байкону был запушен транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-13».
Обновлено в 00:10
Кино
Дмитрий Медведев поздравил актрису Нину Дробышеву с 80-летием
Обновлено в 06:42
Политика
ЦИК Украины обновила данные о явке на выборах в Раду
По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины на 16:00, во внеочередных выборах в Верховную раду приняли участие 36,25% избирателей.
Обновлено в 09:59
Политика
Зеленский продемонстрировал плачевное состояние крейсера «Украина»
Президент Украины Владимир Зеленский показал ужасное состояние недостроенного ракетного крейсера "Украина".
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия
На Украине обнаружили уже подписанные протоколы о подсчете голосов
Члены избирательной комиссии на одном из участков в Мелитополе Запорожской области подписали протоколы о подсчете голосов избирателей до его заполнения, возбуждено уголовное дело, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства внутренних дел Украины.
Обновлено в 11:19
Армия и оружие
ВСУ нанесли удар по Первомайску
Обновлено вчера в 14:14
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце отказалась поздравлять Павла Прилучного с годовщиной
Супруги накануне отметили восьмую годовщину свадьбы. Романтическую дату виновники торжества решили отпраздновать в личном порядке.
Обновлено в 03:15
Здоровье
Названы причины, почему стоит чаще бывать у стоматолога
Листль отмечает и тот факт, что проблемы с зубами чаще возникают у людей с низким уровнем образования.
Обновлено в 09:26
Спорт
Симакова завоевала золото юниорского ЧМ по художественной гимнастике
Россиянка Анастасия Симакова победила в упражнении со скакалкой на первом в истории юниорском чемпионате мира по художественной гимнастике в Москве.
Обновлено в 06:56
Общество
Обнародовано фото из барака Кокорина и Мамаева
20 июня журналистка Ольга Скабеева разместила в своем Telegram-канале снимок, сделанный в колонии в Белгородской области, где в данный момент отбывают наказание скандально известные российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 07:14
Футбол
«ОМОН избивал фанатов „Спартака“ без разбора». «Фратрия» назвала вопиющим инцидент в Ростове-на-Дону
Фанатское объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» выступило с заявлением по итогам матча 2-го тура российской Премьер-лиги против «Ростова», который состоялся 20 июля в Ростове-на-Дону и завершился со счетом 2:2.
Обновлено в 12:28
Общество
Фигурант расследования Ивана Голунова избавился от бизнеса в России
Один из героев расследования журналиста Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве, 19-летний Егор Мазараки (племянник Валерия Мазараки, первого заместителя ГБУ «Ритуал») избавился от своих активов в России, обратила внимание «Медуза».
Обновлено в 11:38
Шоу-бизнес
Бывшая пассия принца Гарри пригласила на свадьбу Кейт Миддлтон
Бывшая возлюбленная принца Гарри собралась под венец. На церемонию венчания приглашен весь высший свет.
Обновлено вчера в 21:00
Музыка
Джейсон Деруло повеселился в клубе на съемках клипа «Mamacita»
Джейсон Деруло повеселился в клубе на съемках клипа Mamacita Креативный исполнитель Джейсон Деруло и пуэрториканский певец Farruko презентовали совместный клип.
Обновлено в 10:49
Транспорт
Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц
Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.
Обновлено в 12:37
Происшествия
Устранен сбой, задержавший «Сапсаны»
Обновлено в 10:37
Шоу-бизнес
Бузова выступила на VK Fest и рассказала об отношениях с Батрудиновым
Ольга Бузова выступила на фестивале «Вконтакте» сегодня, 20 июля.
Обновлено вчера в 14:31
Общество
В Петербурге для репетиции военно-морского парада разведут мосты
Напомним, Главный военно-морской парад состоится в Петербурге 28 июля.
Обновлено 18 июля в 15:39