Политика

Скабеева высмеяла отказ Катамадзе выступать в РоссииРИА Новости 13:40

Телеведущая Ольга Скабеева высмеяла решение грузинской певицы Нино Катамадзе не выступать в России. Ранее артистка заявила, что ее выступление на фестивале "Усадьба Jazz" стало последним в России. О своем решении она сообщила в ответ на критику со стороны грузинского общества.
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Алексей Пушков
Не знаю, кто такая Нино Катамадзе, которая публично отказалась выступать в России. Думаю, ее мало кто знает у нас в стране. Это, безусловно, ее право. Как и наше право перестать приглашать к нам на выступления и концерты таких исполнителей. Легко обойдёмся. Невелика потеря.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельКомсомольская правда 13:00

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