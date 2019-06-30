Скабеева высмеяла отказ Катамадзе выступать в РоссииРИА Новости 13:40

Не знаю, кто такая Нино Катамадзе, которая публично отказалась выступать в России. Думаю, ее мало кто знает у нас в стране. Это, безусловно, ее право. Как и наше право перестать приглашать к нам на выступления и концерты таких исполнителей. Легко обойдёмся. Невелика потеря.

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