Ой, действительно какое-то странное видео. Что это с Зеленским? Ходят слухи, что просто устал.

Телеведущая Ольга Скабеева в инстаграме прокомментировала видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.

Политика Украинский чиновник предложил обменять воду на часть Крыма Бывший украинский чиновник напомнил, что на территории Северного Крыма есть два моногорода — Красноперекопск и Армянск, которые сегодня больше всего страдают от отсутствия воды и где в скором времени могут закрыться предприятия.

Происшествия Муж подозреваемой в избиении девочки из Ингушетии оказался полицейским Муж 35-летней жительницы Ингушетии, которую арестовали по подозрению в избиении семилетней племянницы, работает в правоохранительных органах.

Происшествия Мутко потребовал отстранить мэра одного из районов Иркутской области Вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранения мэра Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, использовавшего коммунальные службы для восстановления своего дома, сообщили в воскресенье в пресс-службе вице-премьера.

Происшествия В Одессе идет спецоперация «Гром» Полиция ввела план "Гром", здание оцеплено. К месту преступления направляется переговорщик, пишет одесское издание "Думская".

Политика Иран начал обогащение урана на уровне выше СВПД Заместитель главы МИДа Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран начинает обогащение урана на уровне выше установленного ядерной сделкой.

Религия 7 июля православные отпразднуют Рождество Иоанна Предтечи В воскресенье 7 июля 2019 года Православная Церковь отметит великий праздник – Рождество святого пророка Иоанна Предтечи, Крестителя Господня.

Происшествия Неизвестные сообщили о минировании самолетов и аэропорта Домодедово Экстренные службы проверяют сообщения о трех взрывных устройствах в московском аэропорту Домодедово, передает в воскресенье, 7 июля, агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Футбол В «Локомотиве» сообщили об оценке «Барселоной» игры Алексея Миранчука Игра, проходившая в Москве на стадионе «Динамо», завершилась победой «Локомотива» над «Зенитом» со счетом 3:2. Алексей Миранчук отметился в матче дублем, забив голы на 78-й и 81-й минутах (второй гол полузащитника стал победным).

Авто На гоночной трассе Нюрбургринг замечены прототипы нового поколения Toyota Yaris Пару минут назад, зарубежные издания опубликовали «шпионские» фотографии с тестовых заездов японской новинки – на этот раз, по гоночной трассе Нюрбургринг каталось два прототипа Toyota Yaris.

Политика В Крыму прокомментировали антироссийскую резолюцию ОБСЕ «Какие бы резолюции ни принимались, Крым есть и будет частью Российской Федерации», - подчеркнул он.

Футбол Супруга Винни Джонса скончалась от рака кожи Супруга бывшего английского футболиста Винни Джонса Таня Лэмонт скончалась от рака кожи в возрасте 53 лет.

Политика Партия Зеленского перенесла третий этап своего съезда Президентская партия «Слуга народа» 7 июля проведет третий этап своего предвыборного съезда, чтобы исключить из избирательного списка некоторых кандидатов в депутаты Верховной Рады на парламентских выборах 21 июля.

Политика Вице-премьер Борисов допустил новые санкции против самолета МС-21 Западные страны могут ввести санкции в отношении программы по созданию российского самолета МС-21.

Кино Сильвестр Сталлоне снимет продолжение «Неудержимых» По словам Сталлоне, фейерверки 4 июля (празднование Дня независимости США – Прим. ред.) навели его на мысль о съемках четвертого фильма популярной серии боевиков "Неудержимые".

Музыка Алексей Воробьев предстал в образе женщины в новом клипе Воробьеву пришлось даже переодеться в женщину. В клипе он примерил ярко-красное платье в горошек и парик.

Единоборства На UFC 239 Масвидаль отправил Аскрена в нокаут на пятой секунде В третьем же по значимости поединке вечера Хорхе Масвидаля уже на 5-й секунде первого раунда нокаутировал непобежденного Бена Аскрена.

Гаджеты Процессор AMD Ryzen 5 2600X подешевел практически вдвое Напомним, ранее в США зафиксировано снижение стоимости другого представителя семейства Ryzen 2000 – Ryzen 7 2700X.

Шоу-бизнес Влад Соколовский объяснился за измены Рите Дакоте В прошлом году Рита Дакота объявила о разводе с Владом Соколовским по причине неверности мужа.

Политика Досрочные парламентские выборы проходят в Греции В Греции проходят досрочные парламентские выборы. Сегодня, 7 июля, по всей стране открылись избирательные участки.

Здоровье В Минздраве назвали суточную норму употребления молочных продуктов В Министерстве здравоохранения назвали оптимальную суточную порцию молочных продуктов, а также объяснили, в каком случае их употребление перестаёт приносить положительный эффект.