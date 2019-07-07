Политика
Скабеева прокомментировала видео со странным поведением ЗеленскогоРИА Новости 02:41
Телеведущая Ольга Скабеева в инстаграме прокомментировала видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.
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Ой, действительно какое-то странное видео. Что это с Зеленским? Ходят слухи, что просто устал.
— Ольга Скабеева, российская журналисткаRT на русском 08:37
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