Политика
Скабеева прокомментировала слухи о своем увольнении с «России-1»Экономика сегодня 04:50
Журналистка и телеведущая телеканала «Россия-1» Ольга Скабеева посмеялась над слухами о своем увольнении. Информацию о наличии у нее желания уйти с работы распространили СМИ. «Я в первый раз об этом слышу», – сказала Скабеева, комментируя слухи о своем увольнении в беседе с iReactor.
Читать в источнике
Оценить37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 17:11, Ашберн
Шоу-бизнес
Лолита раскрыла размер своей пенсии
Обновлено в 16:47
Происшествия
Истребитель F-16 подстрелил сам себя
Истребитель F-16 во время учений в Нидерландах в районе Влиланд получил неожиданные повреждения.
Обновлено в 06:46
Политика
Пушков высмеял Зеленского и Порошенко за сдачу анализов
Российский сенатор назвал этот ход кандидатов в президенты несомненным вкладом Украины в мировую выборную практику Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал сдачу анализов на алкоголь и наркотики кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.
Обновлено в 14:12
Футбол
ЦСКА обыграл «Спартак» благодаря дублю Сигурдссона
Футболисты ЦСКА в московском дерби в рамках 22-го тура чемпионата России в гостях обыграли "Спартак" со счетом 2:0. Дублем в составе победителей отметился Арнор Сигурдссон, отличившийся на 46-й и 55-й минутах.
Обновлено в 15:25
Хоккей
Панарин и Бобровский стали звёздами дня в НХЛ
Обновлено в 06:37
Происшествия
В Ленинградской области грузовик сбил женщину с ребенком
Грузовик Volvo сбил женщину и ребенка на федеральной трассе "Скандинавия" в Ленинградской области.
Обновлено в 16:28
Шоу-бизнес
«Самая красивая девочка в мире» отметила совершеннолетие
Французская фотомодель и актриса Тилан Блондо, которую с ранних лет называли «самой красивой девочкой в мире», отметила свое 18-летие.
Обновлено в 06:22
Происшествия
СК расследует убийство девушки в гостинице на северо-западе Москвы
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства девушки в гостинице на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного СУ СК.
Обновлено в 16:35
Происшествия
Появилось видео летящего в небе над Красноярском метеорита
Жители Красноярска заметили в небе объект, похожий на метеорит.
Обновлено в 11:51
Армия и оружие
ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию
Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 12:27
Происшествия
ЧП в Санкт-Петербурге: автомобиль упал с набережной в Неву
В субботу, 6 апреля, в Санкт-Петербурге на набережной Лейтенанта Шмидта легковой автомобиль упал в Неву.
Обновлено в 16:28
Космос
Нибиру захватывает Солнце: Планета Х устроила в Москве масштабное световое шоу
Одни пользователи идентифицировали как гало, а другим показалось, что это может быть Планета Х. Стоит отметить, что произошло это всего через два дня после того, к в Сеть попали фото из Подмосковья, на которых было видно сразу два Солнца, что дало повод предполагать, что Нибиру захватывает Солнце.
Обновлено вчера в 07:58
Общество
Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов
Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.
Обновлено в 13:37
Гаджеты
Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019
Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.
Обновлено в 05:51
Религия
Благовещение Пресвятой Богородицы: история, смысл и традиции праздника
Обновлено вчера в 03:30
Общество
Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице
Обновлено в 04:39
Политика
В Венесуэле митингуют сторонники и противники Мадуро
Обновлено в 14:34
Наука
Генетики назвали разницу между пьянством и алкоголизмом
Обновлено в 11:48
Общество
Прах Людмилы Алексеевой захоронили в Вашингтоне
Обновлено в 13:50
Происшествия
В частном доме в Башкирии произошел хлопок газа
В селе Большеустикинское на территории Башкирии в частном доме произошел хлопок газа. Инцидент случился в субботу, 6 апреля.
Обновлено в 15:09
Шоу-бизнес
Стас Михайлов заболел и перенес концерт
Ранее сообщалось, что произошел скандал с концертом Стаса Михайлова.
Обновлено в 08:57
Хоккей
Кучеров побил рекорд Могильного по очкам за сезон НХЛ
Нападающий "Тампа-Бэй Лайтинг" Никита Кучеров побил рекордное достижение Александра Могильного по количеству набранных очков в одном регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:12
Авто
Первые электромобили в Грузии начнет производить китайская компания
Китайская компания Changan Automobile Group приняла решение построить во втором по величине городе Грузии Кутаиси завод по производству электромобилей, заявил премьер-министр страны Мамука Бахтадзе.
Обновлено в 12:55
Армия и оружие
«Адмирала Кузнецова» поддержали спасатели
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия
Взрыв газа в Подмосковье, есть жертвы
Обновлено в 15:11
Политика
Координатор ОБСЕ обсудил с властями ЛНР гуманитарные вопросы
Координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш на встрече в Луганске с представителями властей самопровозглашенной Луганской народной республики обсудил ряд вопросов гуманитарной сферы, сообщила журналистам представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.
Обновлено в 14:07
Политика
Украина проиграла в ВТО России спор о транзите товаров
Всемирная торговая организация (ВТО) вынесла решение, касающееся спорта между Россией и Украиной, касательно ограничений транзита товаров через Украину.
Обновлено вчера в 14:00
Армия и оружие
В ДНР сообщили о столкновениях между националистами и пограничниками
В ответ в качестве мести и устрашения снайпер националистов выстрелил в пограничника без намерения убивать, считает Безсонов.
Обновлено в 16:51
Политика
Трамп сообщил, что ещё не прочитал доклад Мюллера
Американский лидер Дональд Трамп написал в своём микроблоге в Twitter, что пока не ознакомился с докладом спецпрокурора США Роберта Мюллера о «российском вмешательстве».
Обновлено в 12:24