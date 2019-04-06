Политика

Скабеева прокомментировала слухи о своем увольнении с «России-1»Экономика сегодня 04:50

Журналистка и телеведущая телеканала «Россия-1» Ольга Скабеева посмеялась над слухами о своем увольнении. Информацию о наличии у нее желания уйти с работы распространили СМИ. «Я в первый раз об этом слышу», – сказала Скабеева, комментируя слухи о своем увольнении в беседе с iReactor.
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Скабееву рассмешили слухи об уходе с «России-1»

URA.Ru14:00

Скабеева прокомментировала слухи о своем увольнении с «России-1»

Экономика сегодня04:50

Скабеева ответила на слухи о своем увольнении

Газета.Ru10:01

Скабеева прокомментировала информацию об увольнении с «России 1»

ФАН05:33

Ольга Скабеева посмеялась над слухами о своем увольнении с «России-1»

Народные новости04:50

Скабеева прокомментировала информацию о своем увольнении

Московский Комсомолец09:36

Телеведущая «России-1» Ольга Скабеева посмеялась над слухами о своем увольнении

iReactor04:13
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