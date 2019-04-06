Скабеева прокомментировала слухи о своем увольнении с «России-1»Экономика сегодня 04:50

Журналистка и телеведущая телеканала «Россия-1» Ольга Скабеева посмеялась над слухами о своем увольнении. Информацию о наличии у нее желания уйти с работы распространили СМИ. «Я в первый раз об этом слышу», – сказала Скабеева, комментируя слухи о своем увольнении в беседе с iReactor.

Скабеева прокомментировала слухи о своем увольнении с «России-1»

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