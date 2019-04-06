Политика

Скабеева прокомментировала слухи о своем увольнении с «России-1»Экономика сегодня 04:50

Журналистка и телеведущая телеканала «Россия-1» Ольга Скабеева посмеялась над слухами о своем увольнении. Информацию о наличии у нее желания уйти с работы распространили СМИ. «Я в первый раз об этом слышу», – сказала Скабеева, комментируя слухи о своем увольнении в беседе с iReactor.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Скабееву рассмешили слухи об уходе с «России-1»

URA.Ru14:00

Скабеева прокомментировала информацию о своем увольнении

Московский Комсомолец09:36

Телеведущая «России-1» Ольга Скабеева посмеялась над слухами о своем увольнении

iReactor04:13

Скабеева прокомментировала информацию об увольнении с «России 1»

ФАН05:33

Ольга Скабеева посмеялась над слухами о своем увольнении с «России-1»

Народные новости04:50

Скабеева прокомментировала слухи о своем увольнении с «России-1»

Экономика сегодня04:50

Скабеева ответила на слухи о своем увольнении

Газета.Ru10:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 15:34, Ашберн
Футбол

В «Спартаке» заявили, что Кононов продолжит тренировать команду

Обновлено в 15:22
Кино

Актриса озвучки из «Симпсонов» считает, что мультсериал могут закрыть

Актриса Ярдли Смит, на протяжении 30 лет озвучивавшая Лизу в "Симпсонах" (The Simpsons, выходит с 1989 года), считает, что мультсериал могут закрыть.
Обновлено в 09:03
Шоу-бизнес

«Самая красивая девочка в мире» отметила совершеннолетие

Французская фотомодель и актриса Тилан Блондо, которую с ранних лет называли «самой красивой девочкой в мире», отметила свое 18-летие.
Обновлено в 06:22
Политика

Замглавы МИД России провёл разговор с ливийским маршалом Хафтаром

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов провёл телефонный разговор с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром.
Обновлено в 10:19
Политика

Пушков высмеял Зеленского и Порошенко за сдачу анализов

Российский сенатор назвал этот ход кандидатов в президенты несомненным вкладом Украины в мировую выборную практику Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал сдачу анализов на алкоголь и наркотики кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.
Обновлено в 14:12
Наука

Рот ископаемых чудовищ был усеян множеством щупалец

Обновлено в 07:47
Общество

Прах Людмилы Алексеевой захоронили в Вашингтоне

Обновлено в 13:50
Армия и оружие

В России испытали новейший комплекс «Панцирь-СМ»

В марте 2019 г. в Астраханской области на полигоне Ашулук были проведены испытания новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ», который является последним вариантом ЗРПК.
Обновлено в 14:50
Футбол

Симонян: «Мельгарехо хрен знает, что придумал. Это ужас»

Обновлено в 14:21
Авто

«Гелик», Audi RS3 и Porsche 718 Cayman GTS вывели на прямую

Обновлено в 13:09
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено 04 апреля в 22:38
Политика

В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном море

НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки.
Обновлено 03 апреля в 03:01
Общество

Захарова пожаловалась на слухи о пальто за 700 тысяч рублей

Обновлено в 13:10
Общество

Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте

Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено 04 апреля в 16:41
Футбол

«Бавария» разгромила «Боруссию» и вышла в лидеры Бундеслиги

Обновлено в 15:11
Футбол

«Манчестер Сити» переиграл «Брайтон» и вышел в финал Кубка Англии

«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Брайтон» 6 апреля в полуфинальном матче Кубка Англии по футболу.
Обновлено в 14:46
Хоккей

Кучеров повторил рекорд Могильного в НХЛ

Благодаря голу в ворота «Бостон Брюинз» нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 127 очков в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), повторив достижение Александра Могильного по количеству баллов, набранных российским игроком за один сезон.
Обновлено в 15:21
Хоккей

Николай Цулыгин: «Каждый выходивший на лед отдавал себя до конца»

Каждый, кто выходил на лед, отдавал себя от начала до конца.
Обновлено в 15:09
Здоровье

Специалисты назвали причины меньшей продолжительности жизни мужчин

Эксперты Всемирной организации здравоохранения подготовили доклад, в котором сообщили, почему мужчины живут меньше женщин.
Обновлено вчера в 23:05
Музыка

Родители Децла получили посмертную награду сына

Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.
Обновлено вчера в 18:52
Футбол

Иван Обляков: «Это первый матч в сезоне, когда нам немного повезло»

«Спартак» же потерпел первое поражение в РПЛ при Олеге Кононове, прервав 7-матчевую беспроигрышную серию.
Обновлено в 15:06
Происшествия

На иранской подлодке произошел взрыв: есть погибшие

Обновлено в 15:25
Происшествия

Петербуржец спас мужчину, тонущего в Фонтанке

Обновлено в 10:53
Космос

Созданный в РФ египетский спутник снял видео полёта над Землёй

Космический аппарат был создан подмосковной ракетно-космической корпорацией «Энергия» по заказу правительства Арабской Республики Египет.
Обновлено вчера в 14:32
Здоровье

Закрыли все медцентры «Полис» в Ульяновске, сотрудники уволены

Сегодня, 6 апреля, медицинские центры "Полис" в Ульяновске прекратили работу. Все они, в том числе детский, будут закрыты.
Обновлено в 05:49
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк показала свой коттедж за два миллиона долларов

Трехэтажный дом в Крекшино стоит два миллиона долларов, сообщает «СтарХит».
Обновлено в 07:01
Происшествия

В московском отеле мужчина убил свою подругу во время ссоры

В отеле на северо-западе Москвы мужчина убил свою подругу и попытался покончить с собой.
Обновлено в 15:16
Религия

7 апреля православные празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы

Обновлено в 06:32
Политика

В G7 призвали Россию освободить украинских моряков

Страны G7 призвали Россию освободить украинских моряков, которые были задержаны в ходе инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 12:17
Армия и оружие

ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию

Обновлено в 12:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ольга Владимировна Скабеева
Российская телеведущая
Российская журналистка и телеведущая. Совместно с Евгением Поповым ведёт ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное