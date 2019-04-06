Скабеева прокомментировала слухи о своем увольнении с «России-1»Экономика сегодня 04:50

Журналистка и телеведущая телеканала «Россия-1» Ольга Скабеева посмеялась над слухами о своем увольнении. Информацию о наличии у нее желания уйти с работы распространили СМИ. «Я в первый раз об этом слышу», – сказала Скабеева, комментируя слухи о своем увольнении в беседе с iReactor.

Скабеева прокомментировала слухи о своем увольнении с «России-1»

Кино Актриса озвучки из «Симпсонов» считает, что мультсериал могут закрыть Актриса Ярдли Смит, на протяжении 30 лет озвучивавшая Лизу в "Симпсонах" (The Simpsons, выходит с 1989 года), считает, что мультсериал могут закрыть.

Шоу-бизнес «Самая красивая девочка в мире» отметила совершеннолетие Французская фотомодель и актриса Тилан Блондо, которую с ранних лет называли «самой красивой девочкой в мире», отметила свое 18-летие.

Политика Замглавы МИД России провёл разговор с ливийским маршалом Хафтаром Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов провёл телефонный разговор с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром.

Политика Пушков высмеял Зеленского и Порошенко за сдачу анализов Российский сенатор назвал этот ход кандидатов в президенты несомненным вкладом Украины в мировую выборную практику Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал сдачу анализов на алкоголь и наркотики кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

Армия и оружие В России испытали новейший комплекс «Панцирь-СМ» В марте 2019 г. в Астраханской области на полигоне Ашулук были проведены испытания новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ», который является последним вариантом ЗРПК.

Общество Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.

Хоккей Кучеров повторил рекорд Могильного в НХЛ Благодаря голу в ворота «Бостон Брюинз» нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 127 очков в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), повторив достижение Александра Могильного по количеству баллов, набранных российским игроком за один сезон.

Здоровье Специалисты назвали причины меньшей продолжительности жизни мужчин Эксперты Всемирной организации здравоохранения подготовили доклад, в котором сообщили, почему мужчины живут меньше женщин.

Музыка Родители Децла получили посмертную награду сына Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.

Космос Созданный в РФ египетский спутник снял видео полёта над Землёй Космический аппарат был создан подмосковной ракетно-космической корпорацией «Энергия» по заказу правительства Арабской Республики Египет.

Здоровье Закрыли все медцентры «Полис» в Ульяновске, сотрудники уволены Сегодня, 6 апреля, медицинские центры "Полис" в Ульяновске прекратили работу. Все они, в том числе детский, будут закрыты.

Происшествия В московском отеле мужчина убил свою подругу во время ссоры В отеле на северо-западе Москвы мужчина убил свою подругу и попытался покончить с собой.