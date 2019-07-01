Политика
Соловьёв прокомментировал отказ Катамадзе выступать в РоссииRT на русском вчера в 18:24
Российский телеведущий Владимир Соловьёв на своей странице в Twitter прокомментировал решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
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