Политика

Соловьёв прокомментировал отказ Катамадзе выступать в РоссииRT на русском вчера в 18:24

Российский телеведущий Владимир Соловьёв на своей странице в Twitter прокомментировал решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
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Соловьев усомнился в востребованности Катамадзе в РФ

Газета.Ru01:02

Соловьев усомнился в необходимости концертов Катамадзе в России

URA.Ruвчера в 18:38

Грузия должна заслужить туристов из России: Соловьев напомнил Катамадзе про погибших миротворцев в Южной Осетии

Царьградвчера в 16:00

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Московский Комсомолецвчера в 18:55

Соловьёв прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России

RT на русскомвчера в 18:24

Соловьев усомнился в востребованности Катамадзе в России

РИА Новостивчера в 17:14

Соловьев: а насколько Катамадзе востребована в России как певица?

Вести.Ruвчера в 18:30
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Сегодня в Екатеринбурге откроют движение по Макаровскому мосту

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Экология

В Тулуне образовалось нефтяное пятно из-за затопленных бензоколонок

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Бывшую жену Цеповяза арестовали за вымогательство

Обновлено вчера в 04:43
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В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
Обновлено вчера в 21:42
Экономика

Минтруд увеличит пенсии всем россиянам

В пятницу, 28 июня, Минтруд подготовил проект постановления российского правительства.
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Годин официально стал игроком «Интера»

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Израиль нанес ракетный удар по Дамаску

Истребители ВВС Израиля атаковали окрестности Хомса и Дамаска. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 18:51
Футбол

Александр Точилин: «Заболотный и Новосельцев? Нас интересует любой игрок, который может усилить команду»

Главный тренер "Сочи" Александр Точилин прокомментировал "СЭ" возможный переход группы игроков "Зенита" в сочинскую команду, в том числе нападающего Антона Заболотного и защитника Ивана Новосельцева.
Обновлено вчера в 16:08
Происшествия

Кузбасский фермер похитил 11 миллионов рублей

В дальнейшем фермер предоставлял в департамент ложные отчёты о якобы целевом использовании бюджетных средств.
Обновлено в 01:08
Политика

Организаторы саммита G20 обозначили Курилы в составе Японии

Обновлено вчера в 19:42
Политика

Песков рассказал о жестком разговоре Путина и Мэй о деле Скрипалей

Обновлено вчера в 09:55
Футбол

Молодежная сборная Испании выиграла Евро-2019

Сборная Испании одержала победу над командой Германии в финальном матче молодежного чемпионата Европы U21.
Обновлено вчера в 16:40
Транспорт

Минтранс разработал правила регулирования карпулинга

Министерство транспорта России подготовило правила регулирования карпулинга (использование авто с помощью онлайн-сервисов поиска попутчиков).
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия

В Казахстане произошла массовая драка из-за фото

Обновлено 29 июня в 22:59
Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймов

1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Общество

Поместье Жаклин Кеннеди продают за 65 миллионов долларов

Дочь Жаклин Кеннеди адвокат Кэролайн Кеннеди продает поместье бывшей первой леди США, в котором выросли три поколения семьи, за 65 миллионов долларов, сообщает CNN.
Обновлено вчера в 22:24
Общество

Синоптики назвали дату возвращения теплой погоды

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина 1 июля рассказала, когда в центральный регион вернется жаркая летняя погода.
Обновлено вчера в 23:29
Политика

«Коммерсантъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии

Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов подал рапорт об увольнении, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники.
Обновлено вчера в 22:17
Политика

Медведев отметил дефицит доверия к «Единой России»

Премьер-министр заявил, что партия ощущает серьезный дефицит доверия электората, так как людям часто кажется, что к их мнению никто не прислушивается, а тех реальных перемен, которые происходят в стране, недостаточно.
Обновлено вчера в 23:53
Путешествия

В Таиланде появится обязательная страховка для туристов

В Таиланде появится обязательное медицинское страхование для иностранных туристов.
Обновлено в 00:40
Политика

Туск приостановил саммит Евросоюза

Глава Евросовета Дональд Туск приостановил саммит ЕС для дополнительных двусторонних консультаций по кандидатурам на ключевые посты в евроструктурах, дискуссии возобновятся позже, сообщил журналистам представитель Евросовета.
Обновлено вчера в 18:15
Политика

В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России

Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.
Обновлено вчера в 14:15
Политика

Катамадзе удалила пост об отказе от концертов в РФ

Певица Нино Катамадзе удалила свой пост в фейсбуке, в котором она заявила об отказе от концертов в России.
Обновлено вчера в 22:41
Наука

4000-летнее захоронение обнаружено на британском острове друидов

Гробница Брин Челли на острове Англси была построена около 5000 лет назад и впервые обнаружена в 1928 и 1929 годах.
Обновлено 28 июня в 10:32
Общество

Названа дата открытия сквера на месте сгоревшей «Зимней вишни»

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что 20 августа на месте сгоревшего торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», в котором погибли 60 человек, откроется сквер.
Обновлено вчера в 23:46
Политика

Эрдоган назвал сроки доставки российских С-400 в Турцию

Обновлено вчера в 18:26
Авто

Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля

Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
Обновлено вчера в 12:41
Наука

Французским учёным удалось впервые создать металлический водород

ИА "Ореанда-Новости" Исследователи из Франции впервые создали в условиях лаборатории вещество под названием «металлический водород».
Обновлено 28 июня в 10:09
Армия и оружие

В ОБСЕ подтвердили разведение сил у Станицы Луганской

В оперативном отчете СММ ОБСЕ сообщается о завершении разведения сил возле Станицы Луганской в Донбассе.
Обновлено вчера в 13:24
Армия и оружие

Более 1,3 тыс. военных направлены в Иркутскую область

Обновлено в 01:20
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