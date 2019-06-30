Политика

Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе выступать в РоссииRT на русском 16:07

Российская телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале прокомментировала решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
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Алексей Пушков
Не знаю, кто такая Нино Катамадзе, которая публично отказалась выступать в России. Думаю, ее мало кто знает у нас в стране. Это, безусловно, ее право. Как и наше право перестать приглашать к нам на выступления и концерты таких исполнителей. Легко обойдёмся. Невелика потеря.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельКомсомольская правда 13:00

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