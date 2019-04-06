Политика

Скабеева прокомментировала слухи о своем увольнении с «России-1»Экономика сегодня 04:50

Журналистка и телеведущая телеканала «Россия-1» Ольга Скабеева посмеялась над слухами о своем увольнении. Информацию о наличии у нее желания уйти с работы распространили СМИ. «Я в первый раз об этом слышу», – сказала Скабеева, комментируя слухи о своем увольнении в беседе с iReactor.
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Скабееву рассмешили слухи об уходе с «России-1»

URA.Ru14:00

Телеведущая «России-1» Ольга Скабеева посмеялась над слухами о своем увольнении

iReactor04:13

Скабеева ответила на слухи о своем увольнении

Газета.Ru10:01

Скабеева прокомментировала информацию об увольнении с «России 1»

ФАН05:33

Ольга Скабеева посмеялась над слухами о своем увольнении с «России-1»

Народные новости04:50

Скабеева прокомментировала слухи о своем увольнении с «России-1»

Экономика сегодня04:50

Скабеева прокомментировала информацию о своем увольнении

Московский Комсомолец09:36
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Мужчина выпрыгнул из окна отдела полиции в Москве

В московском районе Люблино мужчина выпрыгнул из окна отдела полиции.
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Рейс Москва–Токио задержали из-за звонка о минировании

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Экономика

Путин одобрил пять новых налогов

Президент России Владимир Путин поддержал превращение шести неналоговых платежей в пять налогов.
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Политика

Зеленский согласился пожать руку Петру Порошенко

Актер Владимир Зеленский согласился пожать руку действующего главы украинского государства Петра Порошенко, если тот одержит победу во втором туре президентских выборов.
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ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию

Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
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Армия и оружие

ВВС Ливии нанесли удары по позициям сил Хафтара

В субботу стало известно, что правительство национального согласия Ливии нанесло авиаудары по Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.
Обновлено в 11:13
Политика

Зеленский рассказал о «казусе» с анализами на наркотики

Обновлено вчера в 11:31
Общество

В Египте обнаружили гробницу эпохи Птолемеев

В египетском городе Ахмим нашли гробницу эпохи Птолемеев, возраст которой составляет более двух тысяч лет.
Обновлено в 11:31
Происшествия

Во Франции прошли акции «жёлтых жилетов»

Обновлено в 06:47
Политика

Лавров рассказал о прогрессе в переговорах по авиасообщению с Египтом

«Специалисты работают, прогресс налицо»,— заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров (цитата по ТАСС).
Обновлено в 12:11
Происшествия

Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео

Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
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Семья Джексона выпустила фильм в ответ на «Покидая Неверленд»

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Происшествия

Появилось видео летящего в небе над Красноярском метеорита

Жители Красноярска заметили в небе объект, похожий на метеорит.
Обновлено в 11:51
Политика

Эмир Катара заявил Володину о поддержке политики РФ на Ближнем Востоке

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Космос

Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид

Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.
Обновлено вчера в 06:54
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Кличко насмешили анализы Зеленского и Порошенко

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко в своем Facebook.призвал кандидатов в украинские президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко не обманывать народ.
Обновлено в 12:42
Музыка

Родители Децла получили посмертную награду сына

Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.
Обновлено вчера в 18:52
Происшествия

Хлопок газа произошел в частном доме в Башкирии

Хлопок газа произошел в частном жилом доме в башкирском селе Большеустьикинское. Об этом в субботу, 6 апреля, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 13:09
Общество

Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте

Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено 04 апреля в 16:41
Общество

Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице

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Политика

В Госдуме назвали место и время похорон бывшего директора ФСБ Ковалева

Прощание с депутатом Госдумы и бывшим директором ФСБ Николаем Ковалевым пройдет 8 апреля в ритуальном зале Центральной клинической больницы Управления делами президента в Москве.
Обновлено в 12:39
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В Омской области растет заболеваемость опасной и заразной инфекцией

«Показатель заболеваемости в 9 раз превышает уровень заболеваемости по Сибирскому федеральному округу и в 18 раз превышает уровень заболеваемости по Российской Федерации», – заявили в Роспотребнадзоре по Омской области.
Обновлено в 10:52
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ОБСЕ получила предвзятые списки для посещения заключённых в ЛНР

Координатор гуманитарной подгруппы Контактной группы от ОБСЕ по урегулированию ситуации на востоке Украины Тони Фриш получил предвзятые списки заключённых для посещения в ЛНР.
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Губернатор Херсонской области Украины Андрей Гордеев подал в отставку в связи с убийством местной активистки Екатерины Гандзюк.
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Соловьев выгнал из студии польского политолога

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
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