Политика
Скабеева поспорила с Соловьевым из-за слов Трампа о ПутинеРИА Новости 11:10
Телеведущие Владимир Соловьев и Ольга Скабеева поспорили по поводу слов президента США Дональда Трампа о Владимире Путине.
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Соловьев и Скабеева поспорили, как Трамп назвал Путина: все-таки «великим»
Московский Комсомолец12:42
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В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца
Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.
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Выдающаяся советская и российская актриса Элина Быстрицкая на момент смерти весила всего 38 кг.
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На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
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«Для контроля за ситуацией в регион вылетела глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова», — говорится в сообщении.
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С 6 по 9 июля Мариинский театр представит в Баден-Бадене трехдневную концертную программу.
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Ученые планируют встречу кубесатов с астероидами
Если кубесаты будут выпущены на расстояние 200 м от поверхности астероида, им потребуется более часа, чтобы покрыть это короткое расстояние до поверхности.
Обновлено вчера в 13:00
Авто
Шеф-дизайнер BMW заступился за новую решетку в 7-Series
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Футболист «Ромы» перейдет в «Динамо»
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Ассоциация "Росспецмаш" направила премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву письмо с просьбой не отменять программу субсидирования скидок на производимую технику, поскольку изменение программы субсидии на льготный лизинг сельхозтехники может вызвать сокращение объема продаж в 2020 году.
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