Политика

Скабеева поспорила с Соловьевым из-за слов Трампа о ПутинеРИА Новости 11:10

Телеведущие Владимир Соловьев и Ольга Скабеева поспорили по поводу слов президента США Дональда Трампа о Владимире Путине.
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Скабеева поспорила с Соловьевым из-за слов Трампа о Путине

РБК17:46

Скабеева и Соловьев поспорили из-за значения слов Трампа о Путине

Комсомольская правда15:09

Скабеева и Соловьев поспорили из-за слов Трампа о Путине

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Соловьев и Скабеева поспорили, как Трамп назвал Путина: все-таки «великим»

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Что имел в виду Трамп, говоря о Путине: версии Скабеевой и Соловьева

Вести.Ru12:10

Скабеева поспорила с Соловьевым из-за слов Трампа о Путине

РИА Новости11:10
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 18:49, Вашингтон
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Туристка искупалась в бассейне на испанском курорте и умерла

Жительница Великобритании, отправившаяся в свой отпуск на испанский курорт Коста Бланка, решила искупаться в бассейне.
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На заседании лидеров стран G29 в японской Осаке глава Белого дома Дональд Трамп оказался настолько в хорошем расположении духа, что позволил себе подшутить над наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом аль-Саудом.
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Власти Иркутской области оценили ущерб региональным дорогам от паводка

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Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил об ослаблении Евросоюза и призвал Европу прислушиваться к США.
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Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
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Зарубежные медики назвали риски, связанные с рождением детей в позднем возрасте.
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Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.
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Выдающаяся советская и российская актриса Элина Быстрицкая на момент смерти весила всего 38 кг.
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На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
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УАЗ показал забытую версию «Буханки»

Одной из самых необычных и интересных идей специалисты Ульяновского автозавода признали экспериментальную версию 11-местного микроавтобуса «Десна» от сотрудников предприятия ООО «ЧЗСА» (Черниговский завод специального автотранспорта).
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«Для контроля за ситуацией в регион вылетела глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова», — говорится в сообщении.
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Силовики обстреляли насосную станцию в ДНР

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С 6 по 9 июля Мариинский театр представит в Баден-Бадене трехдневную концертную программу.
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Восход «Меркурия»: в России ожидается сырный кризис

С 1 июля в России вводится обязательная электронная ветеринарная сертификация молочных продуктов.
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Если кубесаты будут выпущены на расстояние 200 м от поверхности астероида, им потребуется более часа, чтобы покрыть это короткое расстояние до поверхности.
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Шеф-дизайнер BMW заступился за новую решетку в 7-Series

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Футболист «Ромы» перейдет в «Динамо»

Прошлый сезон Жерсон провел в "Фиорентине", где выступал на правах аренды, забив 3 гола в 36 матчах Серии А. Ранее спортивный директор "Динамо" высказался о новом контракте Евгеньева.
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«Ростсельмаш» приостановит производство на два месяца

Ассоциация "Росспецмаш" направила премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву письмо с просьбой не отменять программу субсидирования скидок на производимую технику, поскольку изменение программы субсидии на льготный лизинг сельхозтехники может вызвать сокращение объема продаж в 2020 году.
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