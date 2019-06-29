Политика
Скабеева поспорила с Соловьевым из-за слов Трампа о ПутинеРИА Новости 11:10
Телеведущие Владимир Соловьев и Ольга Скабеева поспорили по поводу слов президента США Дональда Трампа о Владимире Путине.
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Соловьев и Скабеева поспорили, как Трамп назвал Путина: все-таки «великим»
Московский Комсомолец12:42
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 20:26, Вашингтон
Происшествия
В Магнитогорске загорелась городская ярмарка
Обновлено в 19:58
Экономика
Вице-премьер подчеркнул, что надежность энергоснабжения – основа развития промышленности
Вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Козак посетил апатит-нефелиновую обогатительную фабрику «ФосАгро» в Мурманской области и провел рабочее совещание, ключевым вопросом которого стало надежное обеспечение электроэнергией крупных промышленных предприятий Мурманской области.
Обновлено в 12:10
Политика
Минфин назвал условия для выплаты взносов России в бюджет ПАСЕ
Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в полном объеме.
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Общество
Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов
Британское издание The Sun сообщило, что супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег.
Обновлено в 06:21
Общество
Уровень воды в иркутском Тулуне снизился почти до 13 метров
Уровень воды в пострадавшем от паводка городе Тулун Иркутской области за последние два часа понизился на 21 см, сообщается на сайте администрация города.
Обновлено в 19:58
Происшествия
Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде
Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
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Общество
Сад Гранина в Петербурге приведут в порядок к концу лета
Благоустройство сада Даниила Гранина завершится до конца лета, работы обойдутся в 11,292 миллиона рублей.
Обновлено в 11:56
Политика
Путин ответил на возражения Элтона Джона
Президент России Владимир Путин ответил на заявление британского певца Элтона Джона, раскритиковавшего российского лидера за слова о том, что идея либерализма себя изжила в мире, а гомосексуалисты порой ведут себя излишне настойчиво в плане навязывания своих ценностей, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:05
Происшествия
Самодельный вертолет с двумя людьми на борту разбился в Канаде
Контролирующий безопасность полетов орган Канады пока не расследует инцидент, передает ТАСС.
Обновлено в 20:06
Политика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 13:34
Кино
Фестиваль «Утро Родины» на Сахалине завершился масштабным шоу
Обновлено в 19:44
Наука
Инфракрасные камеры помогут суднам не столкнуться с косатками
Учитывая разницу температуры косаток, которая заведомо отмечена в устройстве, ученые смогут без труда отследить передвижение морских млекопитающих, а вместе с тем и предотвратить столкновение с судами.
Обновлено в 02:14
Происшествия
В центре Москвы загорелся двухэтажный дом
Двухэтажное здание горит в Хамовниках в Москве, сообщает на сайте ГУ МЧС РФ по городу Москве.
Обновлено в 18:54
Политика
Трамп заявил об отсутствии спешки в заключении торговой сделки с КНР
Президент США Дональд Трамп заявил, что оптимистично настроен в том, что касается дальнейших переговоров с Китаем по торговому соглашению.
Обновлено в 19:30
Политика
Трамп разыграл саудовского принца на G20
Президент США Дональд Трамп разыграл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана во время саммита G20 в Японии.
Обновлено в 19:36
Футбол
Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки
На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
Обновлено в 17:42
Армия и оружие
Йеменские хуситы заявили об атаке на аэропорт в Саудовской Аравии
Шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы), удерживающее власть на севере Йемена, заявило об атаке на саудовский международный аэропорт в Абхе с помощью беспилотника, что якобы привело к нарушению работы воздушной гавани, передает подконтрольный хуситам телеканал "аль-Масира".
Обновлено в 17:45
Здоровье
Установлен вызывающий бесплодие у женщин орган
Исследователи установили орган, который может способствовать развитию бесплодия и онкологических заболеваний у женщин.
Обновлено в 19:43
Общество
В Москве зафиксировали самый холодный день за 70 лет
Обновлено в 17:57
Здоровье
Популярная летняя обувь оказалась опасной для здоровья
Обновлено в 07:20
Авто
УАЗ показал забытую версию популярной «буханки»
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Шоу-бизнес
65-летняя Любовь Успенская заявила о желании родить ребенка
Известная исполнительница русского шансона 65-летняя певица Любовь Успенская шокировала подписчиков своего блога в Instagram заявлением о желании продолжать рожать детей.
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Происшествия
Подросток умер после вечеринки в Подмосковье
В Московской области подросток скончался после вечеринки с друзьями.
Обновлено в 13:44
Происшествия
Новосибирский ревнивец застрелил соперника и покончил с собой
В кафе одного из торговых центров Новосибирска мужчина открыл стрельбу. В результате был смертельно ранен молодой человек.
Обновлено в 14:45
Армия и оружие
Подлодку «Омск» после модернизации передали Тихоокеанскому флоту
Модернизированную атомную подводную лодку проекта 949А «Омск» передали Тихоокеанскому флоту в рамках программы V Международного военно-технического форума «Армия-2019» во Владивостоке.
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Хоккей
«Даллас» выставил Ничушкина на драфт отказов
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Политика
Климкин назвал «главную проблему» Киева после возврата России в ПАСЕ
Глава украинского МИД Павел Климкин на своей странице в Facebook написал о «главной проблеме» для Украины после возврата России в ПАСЕ.
Обновлено в 14:46
Общество
Судно с мусором с Филиппин прибыло в Канаду
Контейнеры с канадским мусором прибыли на судне с Филиппин в Канаду для дальнейшей переработки.
Обновлено в 11:38