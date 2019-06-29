Политика

Скабеева поспорила с Соловьевым из-за слов Трампа о ПутинеРИА Новости 11:10

Телеведущие Владимир Соловьев и Ольга Скабеева поспорили по поводу слов президента США Дональда Трампа о Владимире Путине.
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Скабеева поспорила с Соловьёвым из-за слов Трампа о Путине

RT на русском18:15

Скабеева поспорила с Соловьевым из-за слов Трампа о Путине

РБК17:46

Что имел в виду Трамп, говоря о Путине: версии Скабеевой и Соловьева

Вести.Ru12:10

Соловьев и Скабеева поспорили, как Трамп назвал Путина: все-таки «великим»

Московский Комсомолец12:42

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Скабеева и Соловьев поспорили из-за слов Трампа о Путине

Газета.Ru14:12

Скабеева поспорила с Соловьевым из-за слов Трампа о Путине

РИА Новости11:10
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 20:26, Вашингтон
Происшествия

Власти Иркутской области оценили ущерб региональным дорогам от паводка

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Происшествия

В Магнитогорске загорелась городская ярмарка

Обновлено в 19:58
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Вице-премьер подчеркнул, что надежность энергоснабжения – основа развития промышленности

Вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Козак посетил апатит-нефелиновую обогатительную фабрику «ФосАгро» в Мурманской области и провел рабочее совещание, ключевым вопросом которого стало надежное обеспечение электроэнергией крупных промышленных предприятий Мурманской области.
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Минфин назвал условия для выплаты взносов России в бюджет ПАСЕ

Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в полном объеме.
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Общество

Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов

Британское издание The Sun сообщило, что супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег.
Обновлено в 06:21
Общество

Уровень воды в иркутском Тулуне снизился почти до 13 метров

Уровень воды в пострадавшем от паводка городе Тулун Иркутской области за последние два часа понизился на 21 см, сообщается на сайте администрация города.
Обновлено в 19:58
Происшествия

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Общество

Сад Гранина в Петербурге приведут в порядок к концу лета

Благоустройство сада Даниила Гранина завершится до конца лета, работы обойдутся в 11,292 миллиона рублей.
Обновлено в 11:56
Политика

Путин ответил на возражения Элтона Джона

Президент России Владимир Путин ответил на заявление британского певца Элтона Джона, раскритиковавшего российского лидера за слова о том, что идея либерализма себя изжила в мире, а гомосексуалисты порой ведут себя излишне настойчиво в плане навязывания своих ценностей, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:05
Происшествия

Самодельный вертолет с двумя людьми на борту разбился в Канаде

Контролирующий безопасность полетов орган Канады пока не расследует инцидент, передает ТАСС.
Обновлено в 20:06
Политика

Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 13:34
Кино

Фестиваль «Утро Родины» на Сахалине завершился масштабным шоу

Обновлено в 19:44
Наука

Инфракрасные камеры помогут суднам не столкнуться с косатками

Учитывая разницу температуры косаток, которая заведомо отмечена в устройстве, ученые смогут без труда отследить передвижение морских млекопитающих, а вместе с тем и предотвратить столкновение с судами.
Обновлено в 02:14
Общество

Рогозин удалил твит о ЛГБТ-постановке на форуме Росмолодёжи в Крыму

Обновлено в 03:39
Происшествия

В центре Москвы загорелся двухэтажный дом

Двухэтажное здание горит в Хамовниках в Москве, сообщает на сайте ГУ МЧС РФ по городу Москве.
Обновлено в 18:54
Политика

Трамп заявил об отсутствии спешки в заключении торговой сделки с КНР

Президент США Дональд Трамп заявил, что оптимистично настроен в том, что касается дальнейших переговоров с Китаем по торговому соглашению.
Обновлено в 19:30
Политика

Трамп разыграл саудовского принца на G20

Президент США Дональд Трамп разыграл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана во время саммита G20 в Японии.
Обновлено в 19:36
Футбол

Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки

На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
Обновлено в 17:42
Армия и оружие

Йеменские хуситы заявили об атаке на аэропорт в Саудовской Аравии

Шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы), удерживающее власть на севере Йемена, заявило об атаке на саудовский международный аэропорт в Абхе с помощью беспилотника, что якобы привело к нарушению работы воздушной гавани, передает подконтрольный хуситам телеканал "аль-Масира".
Обновлено в 17:45
Здоровье

Установлен вызывающий бесплодие у женщин орган

Исследователи установили орган, который может способствовать развитию бесплодия и онкологических заболеваний у женщин.
Обновлено в 19:43
Общество

В Москве зафиксировали самый холодный день за 70 лет

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Здоровье

Популярная летняя обувь оказалась опасной для здоровья

Обновлено в 07:20
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65-летняя Любовь Успенская заявила о желании родить ребенка

Известная исполнительница русского шансона 65-летняя певица Любовь Успенская шокировала подписчиков своего блога в Instagram заявлением о желании продолжать рожать детей.
Обновлено в 05:09
Происшествия

Подросток умер после вечеринки в Подмосковье

В Московской области подросток скончался после вечеринки с друзьями.
Обновлено в 13:44
Происшествия

Новосибирский ревнивец застрелил соперника и покончил с собой

В кафе одного из торговых центров Новосибирска мужчина открыл стрельбу. В результате был смертельно ранен молодой человек.
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Армия и оружие

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Модернизированную атомную подводную лодку проекта 949А «Омск» передали Тихоокеанскому флоту в рамках программы V Международного военно-технического форума «Армия-2019» во Владивостоке.
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«Даллас» выставил Ничушкина на драфт отказов

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Климкин назвал «главную проблему» Киева после возврата России в ПАСЕ

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Общество

Судно с мусором с Филиппин прибыло в Канаду

Контейнеры с канадским мусором прибыли на судне с Филиппин в Канаду для дальнейшей переработки.
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