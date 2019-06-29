Скабеева поспорила с Соловьевым из-за слов Трампа о ПутинеРИА Новости вчера в 21:28

Телеведущие Ольга Скабеева и Владимир Соловьев поспорили по поводу перевода слов президента США Дональда Трампа о Владимире Путине. В комментарии ВГТРК говорится, что Трамп назвал Путина "прекрасным парнем" — в оригинале great guy.

Скабеева поспорила с Соловьевым из-за слов Трампа о Путине

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