Политика
Скабеева поспорила с Соловьевым из-за слов Трампа о ПутинеРИА Новости вчера в 21:28
Телеведущие Ольга Скабеева и Владимир Соловьев поспорили по поводу перевода слов президента США Дональда Трампа о Владимире Путине. В комментарии ВГТРК говорится, что Трамп назвал Путина "прекрасным парнем" — в оригинале great guy.
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Соловьев и Скабеева поспорили, как Трамп назвал Путина: все-таки «великим»
Московский Комсомолецвчера в 12:42
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