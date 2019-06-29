Политика
Скабеева поспорила с Соловьевым из-за слов Трампа о ПутинеРБК 17:46
Телеведущие Ольга Скабеева и Владимир Соловьев разошлись в оценке слов президента США Дональда Трампа, который в эфире телеканала «Россия 24» назвал российского лидера Владимира Путина «прекрасным парнем». «He is a great guy», — заявил Трамп о Путине.
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Соловьев и Скабеева поспорили, как Трамп назвал Путина: все-таки «великим»
Московский Комсомолец12:42
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 23:41, Вашингтон
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