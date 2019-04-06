Политика
Скабеева ответила на слухи о своем увольненииГазета.Ru 10:01
Ведущая Ольга Скабеева прокомментировала информацию об увольнении с телеканала "Россия 1". Согласно порталу IReactor, журналистка, отвечая на соответствующий вопрос коллег, лишь рассмеялась, признавшись, что впервые об этом слышит.
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Самолет эвакуировали в Домодедово после угрозы взрыва
Обновлено в 12:11
Происшествия
Таксист попытался уйти от ДПС и врезался в столб в Петербурге
Авария произошла вечером 6 апреля. Таксист пытался скрыться от экипажа ДПС и влетел в столб.
Обновлено в 11:48
Футбол
Спартак — ЦСКА 0:0 (1-й тайм)
Обновлено в 11:30
Политика
Турция защитит ЕС при помощи С-400
Обновлено в 08:33
Происшествия
У входа в отделение полиции в Балашихе нашли подозрительный предмет
Подозрительный предмет с проводами обнаружен у входа в отделение полиции в подмосковной Балашихе, правоохранители эвакуированы из здания, идет проверка, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 08:50
Экономика
Уралвагонзавод возобновит производство инновационных вагонов
Уралвагонзавод намерен возобновить производство инновационных вагонов в августе 2019 года.
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Общество
Падение метеора в небе над Красноярском попало на видео
В Сети появилось видео падения метеора в небе над Красноярском. На записи виден светящийся объект, который затухает после двух вспышек.
Обновлено в 12:07
Политика
Отстранение Ушакова сочли рекламным ходом
Грандиозным рекламным ходом назвал отстранение мэра Риги Нила Ушакова от должности депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов.
Обновлено в 11:57
Политика
Трамп сознался, что не читал доклад Мюллера по российскому делу
Президент США Дональд Трамп заявил, что не читал доклад по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы 2016 года.
Обновлено в 11:21
Авто
Названы продлевающие срок службы автомобиля привычки водителей
Эксперты портала «Oane.ws» назвали ТОП-5 привычек водителя, продлевающих «жизнь» автомобиля.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Замглавы МИД РФ провел переговоры с ливийским маршалом Хафтаром
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов провел переговоры по телефону с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром.
Обновлено в 11:11
Политика
Порошенко заявил, что сделал выводы после первого тура выборов
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "услышал всех" после первого тура президентских выборов и сделал выводы.
Обновлено в 11:04
Музыка
Децл посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда»
Российский рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда» музыкальной премии «ЖАРА Music Awards».
Обновлено в 08:49
Политика
Украинских военнопленных в донецком СИЗО навестил представитель ОБСЕ
Представитель ОБСЕ посетил следственные изоляторы в Донецке, где содержат украинских военнопленных.
Обновлено вчера в 09:36
Футбол
Марадона объявил об уходе из «Дорадоса»
Диего Марадона принял решение покинуть тренерский мостик мексиканского клуба второго дивизиона "Дорадос".
Обновлено в 09:33
Футбол
Божович: «„Краснодар“ позволяет и противнику играть в футбол»
Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович поделился ожиданиями от матча с "Краснодаром" в эфире канала "Матч Премьер".
Обновлено в 09:34
Политика
Медведев оценил предложение внести поправки в Конституцию
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал слова спикера Государственной думы Вячеслава Володина о возможности дополнения Конституции России положением об участии Госдумы в формировании правительства.
Обновлено в 10:13
Армия и оружие
Польша намерена закупить у США истребители F-35
Польша планирует закупить у США 32 истребителя пятого поколения F-35, заявил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.
Обновлено в 10:17
Недвижимость
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Дмитрий Медведев, являющийся премьер-министром России, подписал постановление, согласно которому, семьям с детьми будет доступна ипотека под льготные 6% годовых, причем на весь срок кредита, а не на определенный временной отрезок, как на текущий момент времени, сообщают «Известия».
Обновлено вчера в 15:19
Армия и оружие
Порошенко испытал комплекс ракет «Нептун»
Действующий президент Украины Петр Порошенко принял участие в испытаниях новейшего комплекса крылатых ракет "Нептун".
Обновлено вчера в 08:58
Происшествия
В Нидерландах истребитель F-16 подстрелил сам себя
Истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов получил серьезные повреждения во время учений на авиабазе Леуварден.
Обновлено в 08:12
Политика
Киевский суд признал незаконным переименование УПЦ
Суд в Киеве удовлетворил иск народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" Александра Долженкова, который потребовал отменить насильственное переименование канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 06:55
Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога
Обновлено в 03:04
Происшествия
В Екатеринбурге эвакуировали ТРЦ «Карнавал»
На месте работают сотрудники МЧС В Екатеринбурге сегодня, 6 апреля, эвакуировали ТРЦ "Карнавал".
Обновлено в 10:21
Здоровье
В Омской области растет заболеваемость опасной и заразной инфекцией
«Показатель заболеваемости в 9 раз превышает уровень заболеваемости по Сибирскому федеральному округу и в 18 раз превышает уровень заболеваемости по Российской Федерации», – заявили в Роспотребнадзоре по Омской области.
Обновлено в 10:52
Политика
Захарова прокомментировала слова Климкина о счёте за «оккупацию»
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что Киев может выставить Москве счёт за «столетия оккупации».
Обновлено в 09:59
Общество
Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры
Министерство культуры предложило разрешить учреждениям культуры продавать в своих зданиях спиртные напитки.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие
При обстреле Донецка боевиками ВСУ ранение получил мирный житель
Оперативное командование УНМ ДНР сообщило, что при утреннем обстреле единоукраинскими агрессорами окраин Донецка ранен мирный житель.
Обновлено в 10:57
Политика
Time поместил на обложку Путина с земным шаром
Американский еженедельный журнал Time посвятил новую обложку президенту России Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 12:10