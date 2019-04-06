Скабеева ответила на слухи о своем увольненииГазета.Ru 10:01

Ведущая Ольга Скабеева прокомментировала информацию об увольнении с телеканала "Россия 1". Согласно порталу IReactor, журналистка, отвечая на соответствующий вопрос коллег, лишь рассмеялась, признавшись, что впервые об этом слышит.

Скабеева ответила на слухи о своем увольнении

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