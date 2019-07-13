Политика
Скабеева отреагировала на признание Малахова врагом УкраиныLenta.ru 07:01
Ранее 13 июля стало известно о внесении Малахова в список «Миротворца». На сайте его обвинили в том, что он сознательно принял участие в «информационно-пропагандисткой провокации России». Речь идет о телемосте между Москвой и Киевом "Надо поговорить", который организовал канал "Россия 1".
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Песни всякие показывал. Про вареники с борщом говорил. Безрассудная провокация с его стороны. То есть вывод простой: было бы желание - повод всегда найдется. Внесите уже всех россиян и больше не мучайтесь.
— Ольга Скабеева, российская журналисткаГазета.Ru 10:45
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 12:43, Вашингтон
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