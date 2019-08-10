Политика
Скабеева оценила реакцию Трампа на вопрос о ЗеленскомRT на русском 03:09
Телеведущая Ольга Скабеева назвала смешной реакцию президента США Дональда Трампа на вопрос журналистов о том, планирует ли он пригласить украинского коллегу Владимира Зеленского в Белый дом. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал телеведущей.
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Это очень-очень смешно. И немного обидно. Зеленскому.
— Ольга Скабеева, российская журналисткаРИА Новости вчера в 14:50
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