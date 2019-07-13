Политика

Скабеева назвала внесение Малахова в базу «Миротворца» шизофрениейРИА Новости 06:46

Журналистка Ольга Скабеева в инстаграме прокомментировала попадание телеведущего Андрея Малахова в базу данных украинского сайта "Миротворец". По ее словам, такой шаг в отношении ведущего, который провел на российском телевидении российскую программу, – "какая-то особая форма шизофрении".
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Ольга Скабеева
Вывод простой: было бы желание - повод всегда найдётся. Внесите уже всех россиян и больше не мучайтесь.
— Ольга Скабеева, российская журналисткаГазета.Ru 05:51

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Андрей Малахов
Российский телеведущий
Российский тележурналист, шоумен, продюсер, актёр, главный редактор журнала «StarHit» и преподаватель курсов журналистики в РГГУ. Ведущий программ телеканала «Россия-1» «Прямой эфир» и «Привет, Андрей!». До этого на протяжении 25 лет работал на «Первом канале»: в ИТА РГТРК «Останкино», Дирекции утреннего телеканала ОАО «ОРТ», ведущим различных программ и спецпроектов.
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