Политика
Скабеева назвала шизофренией внесение Малахова в базу «Миротворца»Известия 12:37
Российская журналистка Ольга Скабеева отреагировала на внесение телеведущего Андрея Малахова в базу украинского сайта «Миротворец».
Читать в источнике
Оценить236
Песни всякие показывал. Про вареники с борщом говорил. Безрассудная провокация с его стороны. То есть вывод простой: было бы желание - повод всегда найдется. Внесите уже всех россиян и больше не мучайтесь.
— Ольга Скабеева, российская журналисткаГазета.Ru 10:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 15:46, Вашингтон
Общество
В Египте открыли для туристов уникальную «ломаную» пирамиду
Обновлено в 10:50
Политика
Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборах Любови Соболь
Мосгоризбирком не зарегистрировал юриста так называемого ФБК Любовь Соболь на выборы в Мосгордуму от 43-го округа, так как в ее подписных листах нашли 725 недостоверных подписей — это 14,67% от общего числа при допустимых 10%.
Обновлено в 15:31
Политика
На Украине начали транспортировку американской нефти к НПЗ
«Укртранснафта» начала прием нефти сорта Bakken, которую доставили из США. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 14:03
Футбол
«Спартак» вырвал победу у «Сочи»
Московский "Спартак" переиграл "Сочи" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:10
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и Меган Маркл посетили финал Уимблдонского турнира
13 июля в рамках Уимблдонского турнира состоялся один из важнейших матчей — на корте встретились Серена Уильямс и Симона Халеп.
Обновлено в 10:50
Общество
Ураган «Барри» обрушился на штат Луизиана
Ураган «Барри» обрушился на берег американского штата Луизиана.
Обновлено в 14:29
Экономика
«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире
Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено в 14:35
Гаджеты
Samsung запатентовала складные очки дополненной реальности
Запатентованные очки дополненной реальности от Samsung активируются только если душки полностью раскрытые.
Обновлено в 14:38
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Армия и оружие
Макрон объявил о создании космического командования
Президент Франции Эммануэль Макрон в субботу объявил о создании космического командования в рамках военно-воздушных сил.
Обновлено в 13:49
Политика
Зеленский впервые прибыл на границу с Крымом
Владимир Зеленский впервые в качестве президента Украины посетил контрольно-пропускной пункт «Чонгар» на границе с Крымом в ходе рабочей поездки в Херсонскую область, сообщает пресс-служба главы государства в субботу, 13 июля.
Обновлено в 13:52
Происшествия
Три человека погибли при крушении самолета в Канаде
Небольшой самолет разбился в канадской провинции Квебек. В результате три человека погибли, еще один получил ранения.
Обновлено в 15:19
Происшествия
В Ярославской области яхта затонула после столкновения с теплоходом
Все произошло в субботу, 13 июля. Для яхты удар оказался фатальным - судно затонуло.
Обновлено в 14:52
Авто
Кроссовер Kia Seltos уже стал бестселлером
Предварительные продажи нового компактного кроссовера Kia Seltos стартовали в Южной Корее в конце июня.
Обновлено в 00:11
Шоу-бизнес
Артур Смольянинов заявил, что хочет дочь от Дарьи Мельниковой
Первенец звезды «Папиных дочек» появился на свет 27 октября 2015 года, в день рождения своего отца, актера Артура Смольянинова.
Обновлено в 10:34
Происшествия
Число погибших при атаке на отель в Сомали возросло до 26
По меньшей мере 26 человек погибли в результате теракта в отеле сомалийского города Кисмайо, расположенного в автономном штате Джубаленд.
Обновлено в 05:11
Политика
Правительство Севастополя отправлено в отставку вслед за губернатором
Временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя стал Михаил Развожаев.
Обновлено в 08:30
Политика
В Кремле рассказали о первом разговоре Путина и Зеленского
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Обновлено 11 июля в 12:22
Политика
В ОБСЕ осудили обстрел телеканала «112 Украина»
В ОБСЕ прокомментировали нападение на студию телеканала "112 Украина" в Киеве.
Обновлено в 13:43
Гаджеты
Стала известна себестоимость смартфона OnePlus 7 Pro
Можно сказать, что с продажи OnePlus 7 Pro компания зарабатывает более 100% от себестоимости.
Обновлено в 13:37
Авто
Опубликованы данные о новом Jeep Wrangler
Информацию о машине сообщили в JR Forums.Jeep Wrangler Unlimited Sahara, новинка, которую трансформируют, и она обретет 4-х и 6-ти цилиндровые бензиновые моторы, 3,6 литровый атмосферный двигатель V6, работать станет вместе со стартер-генератором, подзаряжающимся от 48-вольтовой электросистемы.
Обновлено в 12:20
Политика
На доме оскорбившего Путина журналиста появилась позорная табличка
Табличка появилась после того, как журналист в эфире телеканала нецензурно оскорбил президента РФ Владимира Путина, и провисела несколько дней.
Обновлено в 03:45
Шоу-бизнес
Яна Рудковская призналась, что боится летать на самолетах
Яна Рудковская призналась, что всегда считала, что у нее нет ни комплексов, ни фобий, однако после рождения младшего сына Саши, который появился на свет в 2013 году, поняла, что стала бояться летать на самолетах.
Обновлено в 11:35
Игры
Из Gears 5 убрали сцены курения в рамках антитабачной кампании
Обновлено в 06:23
Политика
Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве
В субботу в Москве прошел санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России от КПРФ и директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.
Обновлено в 07:25
Политика
Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России
Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено в 11:05