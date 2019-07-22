Футбол
Скабеева навестила Кокорина и Мамаева в колонииВечерняя Москва вчера в 00:17
Российская телеведущая Ольга Скабеева побывала в колонии, где отбывают свой срок футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин. Она посетила спортсменов и опубликовала фотографии с ними в своих социальных сетях.
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с чего всё началось
Справедливости ради далеко не в каждой российской колонии есть футбольная коробка. В белгородской колонии футбольное поле есть, конкретно на этом футбольном поле ежедневно по полтора часа проводит нападающий Кокорин и полузащитник Мамаев.Вести.Ruвчера в 07:16
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