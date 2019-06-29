Политика
Скабеева и Соловьев поспорили из-за слов Трампа о ПутинеРИА Новости 11:10
Телеведущие Владимир Соловьев и Ольга Скабеева поспорили по поводу слов президента США Дональда Трампа о Владимире Путине.
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Соловьев и Скабеева поспорили, как Трамп назвал Путина: все-таки «великим»
Московский Комсомолец12:42
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 22:07, Вашингтон
Политика
Миллер: «Газпром» не получал предложений от Украины по транзиту газа
По словам главы «Газпрома», Киев не сможет заключить новый договор с Европейским союзом о транзите газа, так как действующее соглашение все еще в силе.
Обновлено вчера в 11:02
Происшествия
Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде
Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Общество
В Иркутской области подтоплены дома более 10 тысяч человек
Президент распорядился выплатить средства без лишних формальностей. Суммы выплат составляют от 10 тысяч рублей до полутора миллиона.
Обновлено в 22:04
Общество
Япония возобновила коммерческий лов китов
Обновлено в 20:05
Происшествия
В Казахстане в ходе драки пострадали 30 рабочих
Обновлено в 21:01
Политика
Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на саммите G20
Президент России Владимир Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель помог ей найти ее кресло.
Обновлено в 11:20
Политика
Названы последствия ассоциации с ЕС для Украины
Соглашение об ассоциации с ЕС только навредило Украине, потому что европейские страны думают лишь о своей выгоде и пользуются Киевом, заявил 28 июня депутат Верховной рады Михаил Поплавский.
Обновлено в 20:39
Космос
Пять спутников войдут в орбитальную группировку стран БРИКС
Индийская организация космических исследований ISRO опубликовала доклад о космических аппаратах, которые войдут в орбитальную группировку стран БРИКС, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено вчера в 06:27
Политика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 13:34
Политика
СМИ сообщили о розыгрыше Трампа над саудовским принцем
Президент США Дональд Трамп на заседании G20 подшутил над наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщает портал AjelNews24.
Обновлено в 21:26
Музыка
Мика спас город от жары в клипе «Ice Cream»
Премьера клипа Мики "Ice Cream" состоялась 27 июня 2019 года. Исполнитель играет в видео роль водителя фургона с мороженым.
Обновлено в 21:32
Экономика
Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузников
В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).
Обновлено вчера в 09:09
Происшествия
Городская ярмарка горит в Магнитогорске
Сообщение о возникшем на центральной городской ярмарке возгорании поступило в 02.16 (00.16 по московскому времени).
Обновлено в 20:44
Общество
Организаторы извинились за нашумевший фрагмент постановки со сцены Тавриды
Организаторы заявили, что фрагмент постановки был не согласован с фестивалем Оргкомитет фестиваля "Территория", который является организатором смены "Год театра" на форуме "Таврида", пообещал впредь тщательнее подходить к подбору преподавателей для образовательных программ.
Обновлено в 16:13
Авто
Названы самые популярные автомобили премиум-класса в России
Обновлено в 16:01
Футбол
Московское «Динамо» предложит €13 млн за футболиста «Ромы» Жерсона
Московский футбольный клуб "Динамо" проявляет интерес к полузащитнику итальянской "Ромы" Жерсону, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
Обновлено в 04:30
Футбол
Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки
На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
Обновлено в 17:42
Происшествия
Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Происшествия
Город в Иркутской области эвакуируют из-за наводнения
В городе Тулун уровень воды в реке Ия на утро 29 июня составил 1357 см. В городе Тулун Иркутской области проводят эвакуацию местных жителей из-за наводнения.
Обновлено вчера в 21:51
Кино
Ольге Машной — 55
Заслуженная артистка России Ольга Машная родилась 29 июня 1964 года в Ленинграде.
Обновлено в 10:21
Политика
Путин ответил на обращение Зеленского по украинским морякам
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в японской Осаке прокомментировал обращение президента Украины Владимира Зеленского, попросившего отпустить задержанных после провокации в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено в 03:48
Политика
Путин пришел на ужин лидеров G20 с термосом
Президент России Владимир Путин принес на ужин с лидерами стран G20 собственный термос с напитком, свидетельствует официальное видео мероприятия.
Обновлено вчера в 09:19
Происшествия
Пьяный командир ВСУ сломал ребра и проломил голову подчиненному
Командир одного из подразделений украинских войск в Донбассе сильно избил своего подчиненного.
Обновлено в 20:43
Интернет
Создатели «раздевающего» девушек приложения объяснили закрытие проекта
Создатели приложения DeepNude, которое способно «раздевать» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта и назвали причину.
Обновлено вчера в 04:22
Хоккей
«Питтсбург» обменял Кессела на Гальченюка из «Аризоны»
Как сообщает официальный сайт «Пингвинз», нападающий Фил Кессел продолжит карьеру в «Аризоне».
Обновлено в 21:15
Политика
В Тбилиси проходит массовое шествие
Обновлено в 16:27
Шоу-бизнес
Елена Темникова вызвала Максима Фадеева на детектор лжи
По словам артистки, отношения в коллективе разладились после того, как ее партнерша Ольга Серябкина и продюсер Максим Фадеев закрутили роман, который пытались скрыть.
Обновлено в 12:05
Политика
Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес
Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 13:30