Скабеева и Соловьев поспорили из-за слов Трампа о ПутинеГазета.Ru 14:12

Телеведущие Владимир Соловьев и Ольга Скабеева поспорили относительно слов американского лидера Дональда Трампа о президенте России Владимире Путине. Об этом сообщает РИА "Новости". До этого Трамп назвал Путина "прекрасным парнем".

Скабеева и Соловьев поспорили из-за слов Трампа о Путине

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