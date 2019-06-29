Политика
Скабеева и Соловьев поспорили из-за слов Трампа о ПутинеГазета.Ru 14:12
Телеведущие Владимир Соловьев и Ольга Скабеева поспорили относительно слов американского лидера Дональда Трампа о президенте России Владимире Путине. Об этом сообщает РИА "Новости". До этого Трамп назвал Путина "прекрасным парнем".
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Соловьев и Скабеева поспорили, как Трамп назвал Путина: все-таки «великим»
Московский Комсомолец12:42
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 17:21, Ашберн
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