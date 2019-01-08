Политика
Ситуацию на Украине обсудят на специальном заседании Синода
Ситуацию на Украине обсудят на специальном заседании СинодаГазета.Ru10:55
Элладская православная церковь проведет специальное заседание Синода, где будет обсуждаться ситуация с предоставлением автокефалии новой православной церкви Украины. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru10:55
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Армия и оружие
Минобороны Лаоса передало России 30 танков Т-34
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Политика
На Украине заявили о пропаже икон из Киево-Печерской лавры
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Армия и оружие
Турция попросила США передать ей американские базы в Сирии
Турция в ходе переговоров с находящимся в Анкаре с визитом советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном обращается к Вашингтону с запросом о передаче ей американских военных баз в Сирии или об их уничтожении, сообщает газета Hurriyet во вторник.
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Политика
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Политика
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Посольство РФ обвинило Британию в насильственном удержании Скрипалей
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Политика
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Политика
Климкин призвал ввести постоянный запрет на въезд мужчин из России
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Армия и оружие
На Украине рассказали о планах кораблей НАТО зайти в Черное море
Группа кораблей НАТО под руководством Нидерландов собирается зайти в Черное море, заявил во вторник глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко.
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Политика
В Киеве ограбили квартиру депутата рады
В Киеве ограбили квартиру, в которой проживает депутат Верховной рады Украины Виктор Кривенко. Об этом нардеп сообщил в Facebook 8 января.
Обновлено в 18:09
Политика
ЕС решил ввести новые санкции против Ирана
«ЕС только что согласился ввести в действие санкции против разведывательной службы Ирана за ее участие в заговорах с целью убийств на территории Европы», — отметил он.
Обновлено в 08:29
Политика
Роскосмос опроверг слухи о прекращении диалога с NASA
В Роскосмосе прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о возможном прекращении диалога с NASA по вопросу строительства окололунной станции Gateway.
Обновлено в 18:05