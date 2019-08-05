Общество
Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсменГазета.Ru 11:33
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу омбудсмена. Семенова отмечает, что берет дело дворника на личный контроль.
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с чего всё началось
Женщина из подмосковного Воскресенска, работающая на местном предприятии ЖКХ, задолжала Агентству по страхованию вкладов почти два миллиарда рублей, сообщает еженедельник "Воскресенские деловые вести".Российская газета03:55
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Общество
СМИ раскрыли доходы российских блогеров
Обновлено в 07:37
Футбол
Кононов отказался обсуждать судейство после матча «Ахмат» — «Спартак»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после гостевой победы над «Ахматом» (3:1) в матче 5-го тура РПЛ согласился, что система видеопомощи арбитрам (VAR) должна быть на каждом матче чемпионата, а также отказался обсуждать тему судейских решений в прошедшей игре.
Обновлено в 17:01
Экономика
Россия занимает второе место по поставкам СПГ в Европу
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Обновлено в 18:32
Политика
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Обновлено в 15:46
Наука
Нейронные сети помогут производить углеродные нанотрубки
Обновлено 07 августа в 03:25
Единоборства
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Шоу-бизнес
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Обновлено в 09:07
Технологии
Пользователи сообщают о сбое в работе Google
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Обновлено в 18:09
Шоу-бизнес
Сын Алена Делона рассказал о самочувствии отца после инсульта
Сын знаменитого французского актера Алена Делона Ален-Фабьен Делон сообщил, что его отец чувствует себя лучше после перенесенного несколько недель назад инсульта.
Обновлено в 16:50
Происшествия
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Более 80 тысяч мусульман собрались на Храмовой горе для празднования Курбан-байрама. В это же время у входа на площадь столпились евреи.
Обновлено в 05:52
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Общество
В российских колледжах исчезнут около 100 профессий
С 1 сентября 2020 года в российских колледжах из перечня профессий и специальностей вычеркнут почти 100 наименований.
Обновлено в 16:47
Происшествия
Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка
Игумен Фотий (Нечепоренко) из Гатчины, который во время крещения годовалого ребенка насильно погружал его в воду, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год.
Обновлено в 18:39
Футбол
«Локомотив» разгромил «Урал» и поднялся на второе место в РПЛ
Благодаря победе "Локомотив" с десятью очками поднялся на второе место.
Обновлено в 11:52
Политика
Зарубежных послов пригласят в Совфед после публикаций о митингах
Ранее 11 августа зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что зарубежные силы использовали видеохостинг YouTube для манипулирования гражданами России, провоцируя их на нарушение закона в ходе прошедших митингов в столице.
Обновлено в 14:29
Политика
Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube
Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:08
Футбол
Евсеев прокомментировал матч его команды с тульским «Арсеналом»
Ранее сообщалось, что футболист тульского "Арсенала" и сборной Болгарии Михаил Александров расторг контракт с "оружейниками".
Обновлено в 12:19
Происшествия
Задержанного по делу о беспорядках в Москве режиссёра отпустили из ИВС
Режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева, являющегося фигурантом дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, освободили из изолятора временного содержания (ИВС) в связи с истечением срока задержания.
Обновлено в 18:10
Происшествия
Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно
Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно Российские правозащитники намерены добиваться идентификации и привлечения к ответственности сотрудников полиции, которые в субботу ударили задержанную в центре Москвы Дарью Сосновскую.
Обновлено в 17:57
Политика
Медведев прибыл в Туркменистан для участия в Каспийском форуме
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в воскресенье прибыл в Туркменистан, где примет участие в первом Каспийском экономическом форуме.
Обновлено в 14:26
Космос
Корабль Mars 2020 оснастили новыми датчиками
Обновлено в 18:21
Футбол
«ПСЖ» разгромил «Ним» в стартовом туре Лиги 1
В матче 1-го тура чемпионата Франции "ПСЖ" разгромил "Ним" со счётом 3:0. Встреча состоялась в Париже на стадионе "Парк де Пренс".
Обновлено в 16:56
Культура
В Москве впервые пройдёт выставка фотографий Гарри Бенсона
В Москве пройдёт первая в России выставку шотландского фотожурналиста Гарри Бенсона.
Обновлено в 09:47
Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Обновлено вчера в 12:55
Экономика
Быстрые платежи поступили в Минюст
Банки не торопятся осваивать СБП Нормативный документ, регламентирующий оплату товаров и услуг через систему быстрых платежей (СБП), сейчас находится на регистрации в Минюсте и скоро будет официально опубликован.
Обновлено в 17:57
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская и Александр Овечкин крестили сына
Анастасия Шубская и Александр Овечкин крестили сына Сегодня Анастасия Шубская поделилась в своем микроблоге радостной новостью: она наконец-то провели обряд крещения сына.
Обновлено в 11:50
Здоровье
В Москве студентка за несколько дней умерла от загадочной болезни
В Москве двадцатилетняя студентка умерла от загадочной болезни, которую не смогли распознать врачи.
Обновлено в 13:19
Футбол
«Манчестер Юнайтед» купил 16-летнего хавбека «Монако» Ганнибала
О сумме сделки официально не сообщается, однако ранее уточнялось о 10 миллионах евро. 16-летний хавбек будет выступать в академии «МЮ».
Обновлено в 09:26
Космос
Китай запустил первую многоразовую ракету
Эксперты сообщили, что китайская частная компания LinkSpace совершила запуск первой многоразовой ракеты из северо-западной провинции Цинхай.
Обновлено в 18:25