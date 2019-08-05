Общество

Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсменГазета.Ru 11:33

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу омбудсмена. Семенова отмечает, что берет дело дворника на личный контроль.
Читать в источнике
Комментировать182
с чего всё началось
Женщина из подмосковного Воскресенска, работающая на местном предприятии ЖКХ, задолжала Агентству по страхованию вкладов почти два миллиарда рублей, сообщает еженедельник "Воскресенские деловые вести
".
Российская газета03:55

Подробнее о событии

Задолжавшая два миллиарда рублей дворник рассказала о нервном срыве

РИА Новости18:49

Дворник с долгом в 2 миллиарда рублей прокомментировала сложившуюся ситуацию

Life.ru16:01

О своем положении рассказала задолжавшая 2 млрд рублей дворник

Газета.Ru15:49

Дворник с долгом в 2 млрд рублей рассказала о ситуации

Москва 2412:40

Найдено объяснение двухмиллиардному долгу подмосковного дворника

Ридус09:41

СМИ сообщили о миллиардных долгах дворника из Подмосковья

РЕН ТВвчера в 21:30

Подмосковную уборщицу подставили на долг размером 1,9 млрд рублей

Новые Известия09 августа в 08:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 19:03, Ашберн
Происшествия

Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам

Обновлено в 12:27
Общество

СМИ раскрыли доходы российских блогеров

Обновлено в 07:37
Футбол

Кононов отказался обсуждать судейство после матча «Ахмат» — «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после гостевой победы над «Ахматом» (3:1) в матче 5-го тура РПЛ согласился, что система видеопомощи арбитрам (VAR) должна быть на каждом матче чемпионата, а также отказался обсуждать тему судейских решений в прошедшей игре.
Обновлено в 17:01
Экономика

Россия занимает второе место по поставкам СПГ в Европу

В 2018 году поставки российского трубопроводного газа составили рекордные 201,9 млрд кубометров.
Обновлено в 18:32
Политика

Писательница-русофоб предрекла скорое исчезновение Украины

Обновлено в 15:46
Наука

Нейронные сети помогут производить углеродные нанотрубки

Обновлено 07 августа в 03:25
Единоборства

Кормье назвал чемпиона UFC Нурмагомедова великим бойцом

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе американец Даниэль Кормье заявил, что российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов является великим бойцом.
Обновлено в 06:48
Шоу-бизнес

Фаина Громова: «Перед смертью Аллу Вербер перевели в другой госпиталь»

Оказалось, перед смертью предпринимательницу перевели в другой госпиталь.
Обновлено в 09:07
Технологии

Пользователи сообщают о сбое в работе Google

Проблемы в работе американской поисковой системы Google наблюдаются в понедельник.
Обновлено в 18:09
Шоу-бизнес

Сын Алена Делона рассказал о самочувствии отца после инсульта

Сын знаменитого французского актера Алена Делона Ален-Фабьен Делон сообщил, что его отец чувствует себя лучше после перенесенного несколько недель назад инсульта.
Обновлено в 16:50
Происшествия

Иудеи и мусульмане подрались на Храмовой горе в Иерусалиме

Более 80 тысяч мусульман собрались на Храмовой горе для празднования Курбан-байрама. В это же время у входа на площадь столпились евреи.
Обновлено в 05:52
Армия и оружие

NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы

Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Общество

В российских колледжах исчезнут около 100 профессий

С 1 сентября 2020 года в российских колледжах из перечня профессий и специальностей вычеркнут почти 100 наименований.
Обновлено в 16:47
Происшествия

Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка

Игумен Фотий (Нечепоренко) из Гатчины, который во время крещения годовалого ребенка насильно погружал его в воду, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год.
Обновлено в 18:39
Футбол

«Локомотив» разгромил «Урал» и поднялся на второе место в РПЛ

Благодаря победе "Локомотив" с десятью очками поднялся на второе место.
Обновлено в 11:52
Политика

Зарубежных послов пригласят в Совфед после публикаций о митингах

Ранее 11 августа зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что зарубежные силы использовали видеохостинг YouTube для манипулирования гражданами России, провоцируя их на нарушение закона в ходе прошедших митингов в столице.
Обновлено в 14:29
Политика

Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube

Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:08
Футбол

Евсеев прокомментировал матч его команды с тульским «Арсеналом»

Ранее сообщалось, что футболист тульского "Арсенала" и сборной Болгарии Михаил Александров расторг контракт с "оружейниками".
Обновлено в 12:19
Происшествия

Задержанного по делу о беспорядках в Москве режиссёра отпустили из ИВС

Режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева, являющегося фигурантом дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, освободили из изолятора временного содержания (ИВС) в связи с истечением срока задержания.
Обновлено в 18:10
Происшествия

Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно

Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно Российские правозащитники намерены добиваться идентификации и привлечения к ответственности сотрудников полиции, которые в субботу ударили задержанную в центре Москвы Дарью Сосновскую.
Обновлено в 17:57
Политика

Медведев прибыл в Туркменистан для участия в Каспийском форуме

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в воскресенье прибыл в Туркменистан, где примет участие в первом Каспийском экономическом форуме.
Обновлено в 14:26
Космос

Корабль Mars 2020 оснастили новыми датчиками

Обновлено в 18:21
Футбол

«ПСЖ» разгромил «Ним» в стартовом туре Лиги 1

В матче 1-го тура чемпионата Франции "ПСЖ" разгромил "Ним" со счётом 3:0. Встреча состоялась в Париже на стадионе "Парк де Пренс".
Обновлено в 16:56
Культура

В Москве впервые пройдёт выставка фотографий Гарри Бенсона

В Москве пройдёт первая в России выставку шотландского фотожурналиста Гарри Бенсона.
Обновлено в 09:47
Экономика

Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

Обновлено вчера в 12:55
Экономика

Быстрые платежи поступили в Минюст

Банки не торопятся осваивать СБП Нормативный документ, регламентирующий оплату товаров и услуг через систему быстрых платежей (СБП), сейчас находится на регистрации в Минюсте и скоро будет официально опубликован.
Обновлено в 17:57
Шоу-бизнес

Анастасия Шубская и Александр Овечкин крестили сына

Анастасия Шубская и Александр Овечкин крестили сына Сегодня Анастасия Шубская поделилась в своем микроблоге радостной новостью: она наконец-то провели обряд крещения сына.
Обновлено в 11:50
Здоровье

В Москве студентка за несколько дней умерла от загадочной болезни

В Москве двадцатилетняя студентка умерла от загадочной болезни, которую не смогли распознать врачи.
Обновлено в 13:19
Футбол

«Манчестер Юнайтед» купил 16-летнего хавбека «Монако» Ганнибала

О сумме сделки официально не сообщается, однако ранее уточнялось о 10 миллионах евро. 16-летний хавбек будет выступать в академии «МЮ».
Обновлено в 09:26
Космос

Китай запустил первую многоразовую ракету

Эксперты сообщили, что китайская частная компания LinkSpace совершила запуск первой многоразовой ракеты из северо-западной провинции Цинхай.
Обновлено в 18:25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное