с чего всё началось

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу омбудсмена. Семенова отмечает, что берет дело дворника на личный контроль.

Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен

Армия и оружие В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА Американское издание The National Interest оценило перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), отметив, что он станет бомбардировщиком шестого поколения.

Происшествия Драка со стрельбой в кафе в Петербурге попала на видео Появилось видео потасовки в одном из ресторанов сети быстрого питания "Бургер Кинг" в Санкт-Петербурге. Ролик опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье На 159 км Рижского шоссе в Подмосковье, в городском округе Шаховская случилось ДТП, в котором погибли пять человек.

Политика Украинская прокуратура провела обыски на танкере «Мария» в Херсоне Обыски на танкере «Мария» провели сотрудники подконтрольной Киеву «прокуратуры Автономной республики Крым», сообщил Telegram-канал ведомства.

Происшествия Режиссер Дмитрий Васильев находится в реанимации в тяжелом состоянии Режиссер телеканала "Доктор" Дмитрий Васильев находится в реанимации больницы имени Ерамишанцева в тяжелом состоянии, рассказали РИА Новости в справочной.

Происшествия В Иерусалиме между мусульманами и полицией произошли столкновения На Храмовой горе в Иерусалиме в воскресенье произошли столкновения между мусульманами, собравшимися на моления в честь праздника 'Ид аль-адха (Курбан-байрам), и силами полиции, сообщает издание The Jerusalem Post.

Политика Медведев прибыл в Туркменистан для участия в Каспийском форуме Премьер-министр России Дмитрий Медведев в воскресенье прибыл в Туркменистан, где примет участие в первом Каспийском экономическом форуме.

Финансы Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам Впервые за последние восемь лет Россия по объему международных резервов может обогнать Саудовскую Аравию, отмечает Bloomberg.

Армия и оружие Применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» показали на Армейских играх В Подмосковье во время Армейских международных игр на конкурсе «Авиадартс» впервые был представлен в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».

Происшествия Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.

Происшествия Жертву полицейского насилия 10 августа разыскивают в Москве Напомним, после предыдущей акции протеста 3 августа сообщалось, что самой серьёзной травмой среди представителей протестующих и сил правопорядка был вывих руки у сотрудника Росгвардии, однако вскоре стало известно, что полиция разыскивает росгвардейца, который избил несовершеннолетнего задержанного.

Политика На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.

Футбол ЦСКА и «Сочи» сыграли вничью в матче РПЛ Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с «Сочи» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Происшествия В акватории Черного моря загорелось рыболовецкое судно Пожар произошел на рыболовецком судне в Черном море, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Армия и оружие Глава МИД Турции: США не помешают планируемой операции Анкары в Сирии Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что США не удастся остановить планируемую Турцией операцию против боевиков на восточном берегу Евфрата в Сирии.

Политика Пакистан обвинил Индию в этнических чистках в Кашмире Премьер-министр Пакистана Имран Хан назвал нынешнюю политику Индии в Кашмире направленной против мусульман, цель ее — изменить этнический баланс в спорном регионе.