с чего всё началось

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу омбудсмена. Семенова отмечает, что берет дело дворника на личный контроль.

Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен

Политика Невозможность вступления Украины в ЕС объяснили в Германии Политолог заявил, что членство Украины в НАТО и ЕС невозможно, поскольку данный шаг приведет к конфликту Евросоюза с Россией, пишут «Известия».

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Происшествия Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка Игумен Фотий (Нечепоренко) из Гатчины, который во время крещения годовалого ребенка насильно погружал его в воду, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год.

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Политика Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.

Музыка Певица Лолита анонсировала съемки новых клипов Автор клипа популярной группы «Ленинград» на песню «i-$uss» Леонид Колосовский снимет несколько клипов для известной певицы Лолиты Милявской, об этом 10 августа артистка рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.

Общество Гороскоп на 12 августа: планы проверят на прочность Ваши идею могут пройти проверку на прочность. Постарайтесь оправдать доверие окружающих и проявить свои лучшие качества.

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Интернет Пользователи сообщают о сбое в работе Google У пользователей возникают проблемы со входом в учетную запись (19%) и работой поисковой системы (80%).

Шоу-бизнес Наргиз обвинила продюсерский центр Фадеева в травле Певица Наргиз Закирова на своей официальной странице в социальных сетях написала пост, в котором обвинила продюсерский центр Максима Фадеева в «элементарной травле».

Авто Назван топ-3 военных автомобиля, ушедших на гражданку Экперты издания Военное дело составили ТОП-3 автомобилей, который создавались для нужд военных, однако после получили гражданские версии.

Происшествия СМИ узнали о претензиях к охранникам СИЗО после суицида Эпштейна Охранники следственного изолятора, где содержался обвиняемый по делу о секс-торговле американский финансист Джеффри Эпштейн, тело которого было обнаружено в его камере утром в субботу, не совершали положенные обходы.

Армия и оружие При атаках боевиков в Сирии погибли 23 военнослужащих армии САР Минобороны России сообщило, что 23 военнослужащих армии Сирии погибли и семь ранены при отражении атак боевиков 10 и 11 августа.

Политика Медведев прибыл в Туркменистан для участия в Каспийском форуме Премьер-министр России Дмитрий Медведев в воскресенье прибыл в Туркменистан, где примет участие в первом Каспийском экономическом форуме.

Авто Почему названия моделей Aston Martin начинаются с буквы «V» Другая модель – Vanquish, также взято из английского языка, а значение слова - побеждать или преодолевать.

Происшествия Погибших в ЧП под Архангельском представили к государственным наградам Директор Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Валентин Костюков заявил, что сотрудников центра, погибших в результате ЧП в Архангельской области, представили к государственным наградам.

Шоу-бизнес Федор Бондарчук и Паулина Андреева женятся На днях в сети появилась информация о том, что известный режиссер 52-летний Федор Бондарчук и 30-летняя актриса Паулина Андреева наконец-то решили узаконить свои отношения и готовятся к свадьбе.

Происшествия Пятеро детей погибли в результате пожара в США Уточняется, что погибшим детям было от восьми месяцев до семи лет. Ранее около 40 человек пострадали в результате пожара на заводе в Техасе.