с чего всё началось

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу омбудсмена. Семенова отмечает, что берет дело дворника на личный контроль.

Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен

Общество «Миссис Россия 2019» прокомментировала свою победу в конкурсе Екатерина Нишанова из Геленджика, победившая в конкурсе "Миссис Россия 2019", прокомментировала свою победу, выразив слова благодарности тем, кто помог занять ей первое место.

Происшествия На крестившего ребенка в Гатчине священника подали заявление в полицию На священника, который проводил обряд крещения в Мариенбургском покровском храме в Гатчине, подали заявление в полицию из-за жестокого обращения.

Происшествия В крупном ДТП в Подмосковье погибли пять человек Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье на Рижском шоссе на выезде в Тверскую область, среди них двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Московской области.

Армия и оружие В Луганске сообщили об обстреле офицеров СЦКК со стороны силовиков Украинские силовики открыли огонь по представителям ЛНР, эвакуировавшим тело военнослужащего ВС Украины, подорвавшегося при минировании территорий у линии соприкосновения, заявил журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Происшествия Драка со стрельбой в кафе в Петербурге попала на видео Появилось видео потасовки в одном из ресторанов сети быстрого питания "Бургер Кинг" в Санкт-Петербурге. Ролик опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Общество Ученые назвали последствия ежедневного употребления кофе Ученые говорят, что кофе даже может снизить риск самоубийства.

Здоровье Врачи назвали способы борьбы с гипертонией Как сообщил портал «Утро.ру», их разработала американский кардиолог Элизабет Клодас. Главное, с чего следует начать — это вес.

Музыка Дайана Росс представила группу Майла Джексона 50 лет назад Певица Дайана Росс представила широкой публике группу Jackson 5 на вечеринке, организованной лейблом Motown 50 лет назад - 11 августа 1969 года.

Футбол ЦСКА и «Сочи» сыграли вничью в матче РПЛ Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с «Сочи» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Происшествия В акватории Черного моря загорелось рыболовецкое судно Пожар произошел на рыболовецком судне в Черном море, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Футбол Кокорин и Мамаев получат положительную характеристику от колонии В исправительной колонии, где свои сроки отбывают бывшие футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев, готовы предоставить суду положительную характеристику на спортсменов при рассмотрении их ходатайства об условно-досрочном освобождении.

Армия и оружие NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.

Общество Versace извинился за футболки с неправильной картой Китая Итальянский дом мод Versace извинился за выпуск футболок с изображением неправильной карты Китая. Об этом сообщает The Global Times.

Здоровье В Москве студентка за несколько дней умерла от загадочной болезни В Москве двадцатилетняя студентка умерла от загадочной болезни, которую не смогли распознать врачи.

Происшествия Режиссер Дмитрий Васильев находится в реанимации в тяжелом состоянии Режиссер телеканала "Доктор" Дмитрий Васильев находится в реанимации больницы имени Ерамишанцева в тяжелом состоянии, рассказали РИА Новости в справочной.

Футбол Трагически погиб 15-летний футболист ДФК «Зенит-84» Вечером 10 августа трагически ушёл из жизни 15-летний защитник команды U-15 ДФК «Зенит-84» Максим Давлатов.

Общество Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек Проект «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на акциях протеста, насчитал 49 900 участников.

Происшествия Во Флориде задержали угрожавшего устроить стрельбу в супермаркете Полиция штата Флорида (США) задержала 26-летнего Ричарда Клейтона, угрожавшего устроить стрельбу в супермаркете Walmart.

Единоборства Терновой стал третьим на чемпионате Европы в прыжках в воду с вышки Российский спорстмен Руслан Терновой занял третье место в прыжках с вышки на завершившемся чемпионате Европы по прыжкам в воду.

Политика На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.

Религия Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.

Происшествия Водитель взорвавшейся на МКАД Tesla сообщил детали аварии Водитель взорвавшегося на МКАД автомобиля Tesla сообщил детали ДТП в интервью телеканалу РЕН ТВ.