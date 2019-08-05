с чего всё началось

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу омбудсмена. Семенова отмечает, что берет дело дворника на личный контроль.

Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен

Технологии Эксперт физик-ядерщик о ЧП в Архангельске: угрозы для населения не может быть Заместитель директора Института ядерной физики и технологий НИЯУ МИФИ, доктор физико-математических наук и профессор Георгий Тихомиров высказался о ЧП в Архангельске.

Политика Великобритания задействует «поправку Магнитского» после Brexit Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что Лондон намерен ввести в действие "поправку Магнитского" к закону о санкциях уже после Brexit.

Шоу-бизнес Вайкуле поделилась совместной с группой Kazka видеозаписью Известная певица Лайма Вайкуле опубликовала ролик с музыкантами украинской группы Kazka, соответствующая запись появилась 10 августа в социальной сети Instagram.

Шоу-бизнес Федор Бондарчук женится на Паулине Андреевой Стоит отметить, что в 2016 году уже появлялась информация о готовящейся свадьбе Бондарчука и Андреевой.

Здоровье Этот продукт снизит давление без таблеток Ежедневное употребление орехов кешью снижает риск развития инсульта, гипертонии и ишемической болезни сердца.

Происшествия Адвокат волонтера от «Яблока» заявил о признании им вины за беспорядки Волонтер от партии «Яблоко» Валерий Костенок признал вину в связи с участием в массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля.

Происшествия 32 человека стали жертвами супертайфуна «Лекима» в Китае 32 человека стали жертвами супертайфуна «Лекима» в Китае, еще 16 числятся пропавшими без вести.

Общество Роспотребнадзор рассказал о радиационном фоне в Петербурге Как отмечает городское управление Роспотребнадзора, радиационно-гигиенический мониторинг на территории Санкт-Петербурга осуществляется ведомством непрерывно "независимо от наличия рисков или угроз изменения радиационной обстановки, связанной с эксплуатацией источников ионизирующего излучения".

Происшествия Протестующие столкнулись с полицией во время акции в Гонконге Во время столкновений девять человек получили ранения, сотрудник полиции был экстренно доставлен в больницу с ожогами лица.

Происшествия США усомнились в самоубийстве миллиардера-педофила Эпштейна Самоубийство миллиардера Джеффри Эпштейн, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей, вызывает серьезные вопросы.

Политика Во Франции предложили России вернуть царские долги Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.

Происшествия Священника отстранили от служения за грубое крещение ребенка В Ленинградской области игумен Мариенбургской церкви провел таинство крещения годовалого ребенка, которое закончилось скандалом.

Футбол Гончаренко остался недоволен судейством в матче с «Сочи» Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко после матча чемпионата России против «Сочи» раскритиковал работу арбитра.

Происшествия Жертву полицейского насилия 10 августа разыскивают в Москве Напомним, после предыдущей акции протеста 3 августа сообщалось, что самой серьёзной травмой среди представителей протестующих и сил правопорядка был вывих руки у сотрудника Росгвардии, однако вскоре стало известно, что полиция разыскивает росгвардейца, который избил несовершеннолетнего задержанного.

Политика Украинские нацисты порезали мужчине одежду из-за российской символики В Хмельницком украинские нацисты заметили в кафе мужчину, у которого на одежде была российская и советская символика, после того, как «герои» окружили посетителя кафе, один из нацистов срезал все шевроны с помощью ножа.

Политика Россия занимает второе место по поставкам СПГ в ЕС, уступая лишь Катару - Приходько Россия в настоящее время занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа в Европу, уступая по данному показателю лишь Катару, сообщил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

Происшествия В Испании автомобиль врезался в террасу бара По предварительной информации, мужчина не справился с управлением. Полиция Жироны проводит по данному факту расследование.

Общество Начало августа стало самым холодным за последние 69 лет в Москве Первые 10 дней текущего месяца стали самыми холодными в Москве за последние 69 лет.

Происшествия В Сарове объявили траур по погибшим сотрудникам «Росатома» В связи с гибелью при взрыве в Северодвинске пятерых сотрудников ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ в Сарове объявлен траур 11 и 12 августа.