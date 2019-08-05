Общество
Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсменГазета.Ru 11:33
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу омбудсмена. Семенова отмечает, что берет дело дворника на личный контроль.
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с чего всё началось
Женщина из подмосковного Воскресенска, работающая на местном предприятии ЖКХ, задолжала Агентству по страхованию вкладов почти два миллиарда рублей, сообщает еженедельник "Воскресенские деловые вести".Российская газета03:55
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Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП
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Эксперт физик-ядерщик о ЧП в Архангельске: угрозы для населения не может быть
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Обновлено в 07:31
Политика
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Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что Лондон намерен ввести в действие "поправку Магнитского" к закону о санкциях уже после Brexit.
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Шоу-бизнес
Вайкуле поделилась совместной с группой Kazka видеозаписью
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Шоу-бизнес
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Здоровье
Этот продукт снизит давление без таблеток
Ежедневное употребление орехов кешью снижает риск развития инсульта, гипертонии и ишемической болезни сердца.
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Происшествия
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Обновлено в 02:30
Происшествия
Адвокат волонтера от «Яблока» заявил о признании им вины за беспорядки
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Происшествия
32 человека стали жертвами супертайфуна «Лекима» в Китае
32 человека стали жертвами супертайфуна «Лекима» в Китае, еще 16 числятся пропавшими без вести.
Обновлено в 11:27
Общество
Роспотребнадзор рассказал о радиационном фоне в Петербурге
Как отмечает городское управление Роспотребнадзора, радиационно-гигиенический мониторинг на территории Санкт-Петербурга осуществляется ведомством непрерывно "независимо от наличия рисков или угроз изменения радиационной обстановки, связанной с эксплуатацией источников ионизирующего излучения".
Обновлено в 09:56
Происшествия
Протестующие столкнулись с полицией во время акции в Гонконге
Во время столкновений девять человек получили ранения, сотрудник полиции был экстренно доставлен в больницу с ожогами лица.
Обновлено в 11:49
Происшествия
В Черном море загорелось и затонуло рыболовецкое судно
Обновлено в 15:43
Происшествия
США усомнились в самоубийстве миллиардера-педофила Эпштейна
Самоубийство миллиардера Джеффри Эпштейн, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей, вызывает серьезные вопросы.
Обновлено вчера в 23:06
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.
Обновлено 09 августа в 09:14
Происшествия
Священника отстранили от служения за грубое крещение ребенка
В Ленинградской области игумен Мариенбургской церкви провел таинство крещения годовалого ребенка, которое закончилось скандалом.
Обновлено в 15:37
Футбол
Гончаренко остался недоволен судейством в матче с «Сочи»
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко после матча чемпионата России против «Сочи» раскритиковал работу арбитра.
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Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Обновлено вчера в 12:55
Политика
Писательница-русофоб предрекла скорое исчезновение Украины
Обновлено в 15:46
Происшествия
Жертву полицейского насилия 10 августа разыскивают в Москве
Напомним, после предыдущей акции протеста 3 августа сообщалось, что самой серьёзной травмой среди представителей протестующих и сил правопорядка был вывих руки у сотрудника Росгвардии, однако вскоре стало известно, что полиция разыскивает росгвардейца, который избил несовершеннолетнего задержанного.
Обновлено в 08:53
Политика
Украинские нацисты порезали мужчине одежду из-за российской символики
В Хмельницком украинские нацисты заметили в кафе мужчину, у которого на одежде была российская и советская символика, после того, как «герои» окружили посетителя кафе, один из нацистов срезал все шевроны с помощью ножа.
Обновлено в 15:43
Политика
Россия занимает второе место по поставкам СПГ в ЕС, уступая лишь Катару - Приходько
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Обновлено в 17:15
Происшествия
В «Росатоме» раскрыли детали взрыва ракеты на архангельском полигоне
Обновлено вчера в 09:45
Происшествия
В Испании автомобиль врезался в террасу бара
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Обновлено в 07:39
Общество
Начало августа стало самым холодным за последние 69 лет в Москве
Первые 10 дней текущего месяца стали самыми холодными в Москве за последние 69 лет.
Обновлено в 15:02
Происшествия
В Сарове объявили траур по погибшим сотрудникам «Росатома»
В связи с гибелью при взрыве в Северодвинске пятерых сотрудников ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ в Сарове объявлен траур 11 и 12 августа.
Обновлено в 11:19
Происшествия
Пятеро детей погибли в результате пожара в США
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Армия и оружие
В Китае отметили новейший российский беспилотник «Охотник»
Журналист китайской газеты "Хуаньцю шибао" Чжан Цзе оценил новейший российский беспилотник "Охотник".
Обновлено в 12:08