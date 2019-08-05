с чего всё началось

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семёнова заявила, что берёт на контроль ситуацию с дворником из Воскресенска, которая задолжала почти 2 млрд рублей. Об этом информирует РИА Новости.

Омбудсмен Подмосковья поможет дворнику с долгом в 2 млрд рублей

Политика «Каспийский форум»: Татария планирует подписать ряд соглашений Делегация Татарии, которую возглавляет Рустам Минниханов, прибывший в Туркмению для участия в Первом Каспийском экономическом форуме, проведёт ряд деловых встреч, посетит морской порт Туркменбаши, Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов и Полимерный завод в городе Киянлы.

Спорт В Екатеринбурге марафон «Европа — Азия» объединил 7 тыс. человек В Екатеринбурге 11 августа прошёл марафон «Европа — Азия». Он объединил более 7 тыс. человек, которые представляли 353 города и 18 стран.

Армия и оружие NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.

Теннис Серена Уильямс рассказала, почему снялась с финала турнира в Торонто Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала о причинах снятия с финального матча турнира в Торонто против канадки Бьянки Андрееску.

Происшествия Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий прокомментировал скандал, который разразился после того, как на него подали обращение в полицию за грубое обращение с ребенком при крещении.

Энергетика В Иране намерены сократить до нуля зависимость бюджета страны от нефти Глава организации планирования и бюджета Ирана Мохаммад Бакер Ноубахт заявил, что новые реформы в структуре бюджета страны направлены на полное прекращение прямой зависимости доходов от нефтяных поступлений, сообщает агентство Mehr.

Общество Скотт Келли рассказал о зарплатах астронавтов в NASA В США заработная плата астронавтов достигает 155 тысяч долларов в год. Об этом рассказал экс-астронавт NASA Скотт Келли.

Армия и оружие В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), работа над созданием которого ведется в России, станет бомбардировщиком шестого поколения.

Волейбол Туомас Саммелвуо: «Мне очень нравится, как мы живем вместе с командой» Главный тренер сборной России по волейболу Туомас Саммелвуо подвел итог матча против Ирана, по итогам которого его команда завоевала прямую путевку на Олимпиаду-2020.

Экономика СМИ узнали об отказе Грефу в просьбе поддержать Антипинский НПЗ Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Тюменской области, который перешел к Сбербанку.

Общество Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта Директор EDCrunch University заверил, что рекомендации искусственного интеллекта не будут обязательными к исполнению, окончательное решение о судьбе студента будет принимать деканат.

Общество Meduza назвала возможного автора Telegram-канала, куда выложили данные протестующих В пятницу, накануне митинга на проспекте Сахарова, в Telegram-канале «Товарищ майор», аудитория которого составляет более 30 000 подписчиков, был опубликован документ с личными данными более 3000 человек.

Футбол Тренер «Локомотива» Семин: победа над «Уралом» не была легкой Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин заявил после победного матча пятого тура чемпионата России против екатеринбургского "Урала", что его команда играла очень хорошо.

Здоровье 6 вещей, которые врач не имеет права делать на приеме Врачи дают клятву заботиться о своих пациентах, но и сами граждане должны знать о своих правах, не полагаясь лишь на порядочность любого человека в белом халате.

Политика Во Франции потребовали долги царской России Французский депутат Франсис Веркамер предложил правительству окончательно решить вопрос с российскими выплатами по облигациям царских лет.

Политика Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.

Политика Зеленского призвали держать нейтралитет между Россией и США Бывший депутат Верховной Рады Украины Александр Онищенко, покинувший страну в 2016 году, призвал украинского лидера Владимира Зеленского держать нейтралитет между Россией и США.

Армия и оружие Минобороны назвало сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35 Госиспытания новейших российских истребителей пятого поколения Су-57 завершатся уже в 2019 году, самолеты МиГ-35 планируется аттестовать до конца 2021 года, сообщил в интервью газете "Красная звезда" командующий ВВС Сергей Дронов.

Общество В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов Например, в поселке Пинега Архангельской области по ночам уже совсем холодно, но днем воздух может прогреваться до плюс 15-17 градусов.

Политика В Раде рассказали о жизни украинских городов за счёт наследия СССР Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что украинские города в настоящий момент существуют за счёт инфраструктуры, построенной в СССР.

Космос NASA узнало о приближении к Земле астероида размером с пирамиду Хеопса Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) предупредило о приближении в конце августа к Земле «потенциально опасного» астероида, который по своим размерам превосходит египетскую Пирамиду Хеопса (Великая пирамида Гизы).