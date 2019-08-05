Общество
Омбудсмен Подмосковья поможет дворнику с долгом в 2 млрд рублейRT на русском вчера в 10:19
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семёнова заявила, что берёт на контроль ситуацию с дворником из Воскресенска, которая задолжала почти 2 млрд рублей. Об этом информирует РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить362
с чего всё началось
«Воскресенские деловые вести» писали, что со Светланы Бодровой, работающей дворником на предприятии ЖКХ в Воскресенске, хотят взыскать почти 2 млрд руб.РБКвчера в 11:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Политика
«Каспийский форум»: Татария планирует подписать ряд соглашений
Делегация Татарии, которую возглавляет Рустам Минниханов, прибывший в Туркмению для участия в Первом Каспийском экономическом форуме, проведёт ряд деловых встреч, посетит морской порт Туркменбаши, Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов и Полимерный завод в городе Киянлы.
Обновлено вчера в 23:50
Спорт
В Екатеринбурге марафон «Европа — Азия» объединил 7 тыс. человек
В Екатеринбурге 11 августа прошёл марафон «Европа — Азия». Он объединил более 7 тыс. человек, которые представляли 353 города и 18 стран.
Обновлено вчера в 14:03
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено вчера в 06:27
Теннис
Серена Уильямс рассказала, почему снялась с финала турнира в Торонто
Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала о причинах снятия с финального матча турнира в Торонто против канадки Бьянки Андрееску.
Обновлено вчера в 17:55
Футбол
«Спартак» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий прокомментировал скандал, который разразился после того, как на него подали обращение в полицию за грубое обращение с ребенком при крещении.
Обновлено вчера в 21:39
Энергетика
В Иране намерены сократить до нуля зависимость бюджета страны от нефти
Глава организации планирования и бюджета Ирана Мохаммад Бакер Ноубахт заявил, что новые реформы в структуре бюджета страны направлены на полное прекращение прямой зависимости доходов от нефтяных поступлений, сообщает агентство Mehr.
Обновлено вчера в 09:34
Общество
Скотт Келли рассказал о зарплатах астронавтов в NASA
В США заработная плата астронавтов достигает 155 тысяч долларов в год. Об этом рассказал экс-астронавт NASA Скотт Келли.
Обновлено вчера в 23:44
Армия и оружие
В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА
Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), работа над созданием которого ведется в России, станет бомбардировщиком шестого поколения.
Обновлено вчера в 12:00
Футбол
«Манчестер Юнайтед» отправил четыре мяча в ворота «Челси»
Обновлено вчера в 14:29
Волейбол
Туомас Саммелвуо: «Мне очень нравится, как мы живем вместе с командой»
Главный тренер сборной России по волейболу Туомас Саммелвуо подвел итог матча против Ирана, по итогам которого его команда завоевала прямую путевку на Олимпиаду-2020.
Обновлено вчера в 15:56
Экономика
СМИ узнали об отказе Грефу в просьбе поддержать Антипинский НПЗ
Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Тюменской области, который перешел к Сбербанку.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия
Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам
Обновлено вчера в 13:24
Общество
Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта
Директор EDCrunch University заверил, что рекомендации искусственного интеллекта не будут обязательными к исполнению, окончательное решение о судьбе студента будет принимать деканат.
Обновлено вчера в 20:43
Общество
Meduza назвала возможного автора Telegram-канала, куда выложили данные протестующих
В пятницу, накануне митинга на проспекте Сахарова, в Telegram-канале «Товарищ майор», аудитория которого составляет более 30 000 подписчиков, был опубликован документ с личными данными более 3000 человек.
Обновлено вчера в 11:12
Футбол
Тренер «Локомотива» Семин: победа над «Уралом» не была легкой
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин заявил после победного матча пятого тура чемпионата России против екатеринбургского "Урала", что его команда играла очень хорошо.
Обновлено вчера в 12:05
Здоровье
6 вещей, которые врач не имеет права делать на приеме
Врачи дают клятву заботиться о своих пациентах, но и сами граждане должны знать о своих правах, не полагаясь лишь на порядочность любого человека в белом халате.
Обновлено 10 августа в 15:11
Происшествия
Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно
Обновлено вчера в 17:57
Политика
Во Франции потребовали долги царской России
Французский депутат Франсис Веркамер предложил правительству окончательно решить вопрос с российскими выплатами по облигациям царских лет.
Обновлено 09 августа в 04:43
Политика
Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube
Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено вчера в 08:08
Политика
Зеленского призвали держать нейтралитет между Россией и США
Бывший депутат Верховной Рады Украины Александр Онищенко, покинувший страну в 2016 году, призвал украинского лидера Владимира Зеленского держать нейтралитет между Россией и США.
Обновлено вчера в 06:38
Происшествия
Трагически погиб 15-летний футболист ДФК «Зенит-84»
Обновлено вчера в 13:42
Армия и оружие
Минобороны назвало сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35
Госиспытания новейших российских истребителей пятого поколения Су-57 завершатся уже в 2019 году, самолеты МиГ-35 планируется аттестовать до конца 2021 года, сообщил в интервью газете "Красная звезда" командующий ВВС Сергей Дронов.
Обновлено вчера в 18:03
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
Например, в поселке Пинега Архангельской области по ночам уже совсем холодно, но днем воздух может прогреваться до плюс 15-17 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Писательница-русофоб предрекла скорое исчезновение Украины
Обновлено вчера в 15:46
Политика
В Раде рассказали о жизни украинских городов за счёт наследия СССР
Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что украинские города в настоящий момент существуют за счёт инфраструктуры, построенной в СССР.
Обновлено вчера в 16:11
Космос
NASA узнало о приближении к Земле астероида размером с пирамиду Хеопса
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) предупредило о приближении в конце августа к Земле «потенциально опасного» астероида, который по своим размерам превосходит египетскую Пирамиду Хеопса (Великая пирамида Гизы).
Обновлено вчера в 23:33
Технологии
Программист вживила под кожу чип от автомобиля Tesla
Обновлено вчера в 08:48
Гаджеты
Huawei хочет сделать бюджетные смартфоны похожими на флагманские
Компания Huawei намерена выпустить бюджетные смартфоны, которые будут похожи на флагманские устройства.
Обновлено вчера в 23:29
Политика
Названа запретная для Зеленского тема переговоров с Путиным
Зеленскому преподали «жёсткий урок»Он отметил, что «диалог с Путиным, с Россией, с Москвой» восстанавливать необходимо.
Обновлено вчера в 03:38