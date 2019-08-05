Общество

Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсменГазета.Ru 11:33

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу омбудсмена. Семенова отмечает, что берет дело дворника на личный контроль.
Читать в источнике
Комментировать183
с чего всё началось
«Воскресенские деловые вести» писали
, что со Светланы Бодровой, работающей дворником на предприятии ЖКХ в Воскресенске, хотят взыскать почти 2 млрд руб.
РБК11:35

Подробнее о событии

Задолжавшая 2 млрд рублей дворник из Подмосковья рассказала о ситуации

RT на русском19:27

Дворник с долгом в 2 млрд рублей рассказала о ситуации

Москва 2412:40

О своем положении рассказала задолжавшая 2 млрд рублей дворник

Газета.Ru15:49

Задолжавшая два миллиарда рублей дворник рассказала о своем положении

Lenta.ru14:34

Омбудсмен пообещала заняться делом дворника с долгом в 2 млрд рублей

Известия12:13

Задолжавшая два миллиарда рублей дворник рассказала о нервном срыве

РИА Новости18:49

Время возврата долга дворника в 6 раз превысит историю человечества

РЕН ТВ02:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 20:34, Вашингтон
Политика

Во Франции потребовали долги царской России

Французский депутат Франсис Веркамер предложил правительству окончательно решить вопрос с российскими выплатами по облигациям царских лет.
Обновлено 09 августа в 04:43
Происшествия

США усомнились в самоубийстве миллиардера-педофила Эпштейна

Самоубийство миллиардера Джеффри Эпштейн, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей, вызывает серьезные вопросы.
Обновлено вчера в 23:06
Армия и оружие

На ЧФ научились ремонтировать попавшие под санкции иностранные двигатели

Моряки-черноморцы наладили мини-производство по восстановлению катеров, оснащенных двигателями иностранного производства типа Rolls-Royce, MAN, Caterpillar, сообщил РИА Новости источник в Оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 20:21
Футбол

Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью

Обновлено в 16:55
Происшествия

Любители бургеров устроили драку со стрельбой в Петербурге

В Санкт-Петербурге в сети быстрого питания произошла драка со стрельбой, инцидент попал в объектив камер наблюдения, сообщают СМИ.
Обновлено в 16:32
Армия и оружие

Вице-адмирал оценил прогноз СМИ о столкновениях России и США в море

Бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов оценил прогноз американского военного эксперта Лайла Голдстайна о столкновениях России и США в море.
Обновлено в 19:02
Происшествия

Священник из Гатчины до грубого крещения отчитал мать ребенка

Грубо покрестивший годовалого ребенка священник из Гатчины игумен Фотий отчитал его мать Анастасию Алексееву за незнание молитвы "Отче наш".
Обновлено в 15:39
Теннис

Серена Уильямс не смогла доиграть финал в Торонто

Американская теннисистка Серена Уильямс не смогла доиграть финальную встречу турнира WTA в Торонто, Канада.
Обновлено в 14:59
Происшествия

Фигуранта дела о беспорядках 27 июля Васильева выписали из больницы

Подозреваемый по делу о беспорядках в Москве режиссер Дмитрий Васильев, который был госпитализирован из изолятора временного содержания, выписан в воскресенье из больницы.
Обновлено в 11:07
Кино

Квентин Тарантино рассказал одноклассникам о своем самом личном фильме

Квентин Тарантино стал гостем первого выпуска нового сезона онлайн-шоу "ОК на связи!".
Обновлено 09 августа в 05:54
Происшествия

Погибших в ЧП под Архангельском представили к государственным наградам

Обновлено в 12:22
Армия и оружие

Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35

Турция рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-35 после отказа США продавать F-35.
Обновлено в 16:53
Происшествия

В Черном море загорелось и затонуло рыболовецкое судно

Обновлено в 15:43
Кино

Карл Урбан поддержал участие Тарантино в следующем «Звездном пути»

Новозеландский актер Карл Урбан, сыгравший доктора Леонардо МакКоя в предыдущих фильмах франшизы "Звездный путь", выступил за то, чтобы режиссером четвертой части стал Квентин Тарантино, сообщает Screen Rant.
Обновлено в 15:03
Экономика

Продажи лекарств для потенции в России за пять лет выросли на 60%

Продажи лекарств растут В первом полугодии 2019 года было продано 4,5 млн упаковок препаратов для лечения эректильной дисфункции, подсчитала аналитическая компания DSM Group для РБК.
Обновлено вчера в 02:00
Происшествия

Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно

Обновлено в 17:57
Политика

Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube

Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:08
Политика

Украинские радикалы изрезали мужчине одежду из-за российской символики

Обновлено в 20:02
Шоу-бизнес

Игорь Николаев поздравил супругу Юлию Проскурякову с днем рождения

В социальной сети Instagram Игорь Николаев поздравил свою супругу Юлию Проскурякову с днем рождения.
Обновлено в 05:48
Экономика

Развитые обрабатывающие регионы остановились в росте

Оказалось, что в первом полугодии 2019 года промышленность в годовом выражении росла во всех типах регионов — кроме развитых с опорой на обрабатывающую промышленность и менее развитых аграрных (см. график).
Обновлено в 17:57
Общество

Скотт Келли раскрыл размер зарплаты астронавта в НАСА

Максимальная зарплата астронавтов НАСА составляет порядка 155 тысяч долларов в год, рассказал РИА Новости совершивший годовую экспедицию на МКС экс-астронавт НАСА Скотт Келли.
Обновлено в 20:02
Политика

В Крыму отреагировали на поднятие флага Украины в Судаке

Обновлено вчера в 02:41
Наука

Российские ученые выяснили, как защитить курильщиков от рака легких

Российские ученые обнаружили уникальный белок Lynх1, которых находится в тканях легких.
Обновлено вчера в 09:31
Экономика

Агентство Fitch повысило кредитный рейтинг России

Агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте BBB- до BBB со стабильным прогнозом.
Обновлено вчера в 03:29
Экономика

«Ромир»: средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился

Средний чек жителя России за один поход в магазин в июле уменьшился по сравнению с июнем на 10 рублей (или на 1,8%) и составил 546 рублей, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:30
Экономика

Депутаты предложили ввести фиксированную наценку на лекарства

Депутаты Госдумы в рамках совершенствования законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан разрабатывают идею о введении фиксированной наценки на различные группы лекарств.
Обновлено в 19:55
Шоу-бизнес

Сын Алена Делона рассказал о самочувствии отца после инсульта

Обновлено в 16:50
Интернет

Пользователи сообщили о сбоях в работе Google

Пользователи заметили проблемы в работе американской поисковой системы Google. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервис Downdetector.
Обновлено в 19:01
Происшествия

В Мексике восемь человек стали жертвами нападения на бильярдную

Восемь человек стали жертвами нападения группы вооруженных бандитов на здание бильярдной в мексиканском городе Ирапуато штата Гуанахуато.
Обновлено в 18:16
Музыка

В Сочи завершился мировой конкурс исполнителей итальянской оперы

Обновлено в 03:35
Как работают Яндекс.Новости?
Главное