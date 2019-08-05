с чего всё началось

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу омбудсмена. Семенова отмечает, что берет дело дворника на личный контроль.

Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен

Политика Во Франции потребовали долги царской России Французский депутат Франсис Веркамер предложил правительству окончательно решить вопрос с российскими выплатами по облигациям царских лет.

Происшествия США усомнились в самоубийстве миллиардера-педофила Эпштейна Самоубийство миллиардера Джеффри Эпштейн, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей, вызывает серьезные вопросы.

Армия и оружие На ЧФ научились ремонтировать попавшие под санкции иностранные двигатели Моряки-черноморцы наладили мини-производство по восстановлению катеров, оснащенных двигателями иностранного производства типа Rolls-Royce, MAN, Caterpillar, сообщил РИА Новости источник в Оборонно-промышленном комплексе.

Происшествия Любители бургеров устроили драку со стрельбой в Петербурге В Санкт-Петербурге в сети быстрого питания произошла драка со стрельбой, инцидент попал в объектив камер наблюдения, сообщают СМИ.

Армия и оружие Вице-адмирал оценил прогноз СМИ о столкновениях России и США в море Бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов оценил прогноз американского военного эксперта Лайла Голдстайна о столкновениях России и США в море.

Происшествия Священник из Гатчины до грубого крещения отчитал мать ребенка Грубо покрестивший годовалого ребенка священник из Гатчины игумен Фотий отчитал его мать Анастасию Алексееву за незнание молитвы "Отче наш".

Теннис Серена Уильямс не смогла доиграть финал в Торонто Американская теннисистка Серена Уильямс не смогла доиграть финальную встречу турнира WTA в Торонто, Канада.

Происшествия Фигуранта дела о беспорядках 27 июля Васильева выписали из больницы Подозреваемый по делу о беспорядках в Москве режиссер Дмитрий Васильев, который был госпитализирован из изолятора временного содержания, выписан в воскресенье из больницы.

Кино Квентин Тарантино рассказал одноклассникам о своем самом личном фильме Квентин Тарантино стал гостем первого выпуска нового сезона онлайн-шоу "ОК на связи!".

Кино Карл Урбан поддержал участие Тарантино в следующем «Звездном пути» Новозеландский актер Карл Урбан, сыгравший доктора Леонардо МакКоя в предыдущих фильмах франшизы "Звездный путь", выступил за то, чтобы режиссером четвертой части стал Квентин Тарантино, сообщает Screen Rant.

Экономика Продажи лекарств для потенции в России за пять лет выросли на 60% Продажи лекарств растут В первом полугодии 2019 года было продано 4,5 млн упаковок препаратов для лечения эректильной дисфункции, подсчитала аналитическая компания DSM Group для РБК.

Политика Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.

Шоу-бизнес Игорь Николаев поздравил супругу Юлию Проскурякову с днем рождения В социальной сети Instagram Игорь Николаев поздравил свою супругу Юлию Проскурякову с днем рождения.

Экономика Развитые обрабатывающие регионы остановились в росте Оказалось, что в первом полугодии 2019 года промышленность в годовом выражении росла во всех типах регионов — кроме развитых с опорой на обрабатывающую промышленность и менее развитых аграрных (см. график).

Общество Скотт Келли раскрыл размер зарплаты астронавта в НАСА Максимальная зарплата астронавтов НАСА составляет порядка 155 тысяч долларов в год, рассказал РИА Новости совершивший годовую экспедицию на МКС экс-астронавт НАСА Скотт Келли.

Экономика Агентство Fitch повысило кредитный рейтинг России Агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте BBB- до BBB со стабильным прогнозом.

Экономика «Ромир»: средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился Средний чек жителя России за один поход в магазин в июле уменьшился по сравнению с июнем на 10 рублей (или на 1,8%) и составил 546 рублей, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Экономика Депутаты предложили ввести фиксированную наценку на лекарства Депутаты Госдумы в рамках совершенствования законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан разрабатывают идею о введении фиксированной наценки на различные группы лекарств.

Интернет Пользователи сообщили о сбоях в работе Google Пользователи заметили проблемы в работе американской поисковой системы Google. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервис Downdetector.