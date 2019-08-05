с чего всё началось

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу омбудсмена. Семенова отмечает, что берет дело дворника на личный контроль.

Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен

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Политика Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.

Происшествия США усомнились в самоубийстве миллиардера-педофила Эпштейна Самоубийство миллиардера Джеффри Эпштейн, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей, вызывает серьезные вопросы.

Происшествия Фигуранта дела о беспорядках 27 июля Васильева выписали из больницы Подозреваемый по делу о беспорядках в Москве режиссер Дмитрий Васильев, который был госпитализирован из изолятора временного содержания, выписан в воскресенье из больницы.

Происшествия На крестившего ребенка в Гатчине священника подали заявление в полицию На священника, который проводил обряд крещения в Мариенбургском покровском храме в Гатчине, подали заявление в полицию из-за жестокого обращения.

Авто АвтоВАЗ приступил к выпуску спецверсии Lada XRay #CLUB Lada XRay #CLUB будет иметь черную крышу, шильдики с названием серии на кузове и в салоне, а также модернизированный блок управления в дверной карте водителя.

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Армия и оружие NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы Голдстин считает, что если между Россией и НАТО произойдет подобный конфликт, тогда американские силы в Черном море будут уничтожены уже в первые часы войны с помощью дизельных подлодок, сухопутных мобильных ракетных комплектов и небольших, но опасных ракетных катеров.

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