Общество
Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсменГазета.Ru 11:33
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу омбудсмена. Семенова отмечает, что берет дело дворника на личный контроль.
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с чего всё началось
Женщина из подмосковного Воскресенска, работающая на местном предприятии ЖКХ, задолжала Агентству по страхованию вкладов почти два миллиарда рублей, сообщает еженедельник "Воскресенские деловые вести".Российская газета03:55
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Обновлено в 11:06
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Обновлено в 11:07
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На крестившего ребенка в Гатчине священника подали заявление в полицию
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Обновлено в 11:43
Авто
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Lada XRay #CLUB будет иметь черную крышу, шильдики с названием серии на кузове и в салоне, а также модернизированный блок управления в дверной карте водителя.
Обновлено в 03:18
Общество
СМИ раскрыли доходы российских блогеров
Названы доходы российских блогеров.
Обновлено в 07:37
Финансы
Bloomberg предсказал России четвертое место по золотовалютным резервам
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Обновлено вчера в 13:41
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NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
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Обновлено в 12:34
Политика
Путин приехал на байк-шоу в Севастополе на мотоцикле «Урал»
Президент России Владимир Путин посетил в Севастополе мотошоу, куда прибыл за рулем мотоцикла «Урал» в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено вчера в 11:35
Футбол
«Локомотив» разгромил «Урал» и поднялся на второе место в РПЛ
Благодаря победе "Локомотив" с десятью очками поднялся на второе место.
Обновлено в 11:52
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Обновлено в 10:07
Религия
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Екатерина Нишанова из Геленджика, победившая в конкурсе "Миссис Россия 2019", прокомментировала свою победу, выразив слова благодарности тем, кто помог занять ей первое место.
Обновлено в 11:17
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Здоровье
Доктор Мясников назвал 5 способов сохранить суставы здоровыми
Российский врач Александр Мясников назвал пять способов, чтобы сохранить суставы здоровыми.
Обновлено в 12:55
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В ДТП в Подмосковье погибли четыре человека
Четыре человека погибли и еще семь пострадали в результате столкновения грузовика, микроавтобуса и легковушки в Московской области.
Обновлено в 12:55
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Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
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