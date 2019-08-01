Футбол
«Сити» требует у «Баварии» не менее 150 млн евро за СанеSoccer.ru 01:16
"Манчестер Сити" установил ценник на вингера сборной Германии Лероя Сане, на которого претендует "Бавария". Согласно источнику, "горожане" не готовы отпускать 23-летнего игрока дешевле чем за 137 млн фунтов (150 млн евро).
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«Бавария» опровергла информацию о решении Сане присоединиться к немецкому клубу
Советский спортвчера в 14:44
«Манчестер Сити» хочет получить за Сане почти вдвое больше, чем предлагает «Бавария»
Евро-футбол.рувчера в 16:13
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 05:18, Ашберн
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По словам очевидцев, араб набросился на мужчину после громкой ссоры, и начал наносить многочисленные удары продолговатым предметом.
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Пять человек погибли в ДТП с автобусом на Ставрополье
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Названы регионы с самым большим числом абортов
Больше всего абортов в прошлом году было сделано в Еврейской автономной области, республике Тыва и Сахалинской области, следует из статистического сборника министерства здравоохранения РФ за 2018 год.
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В результате пожара в цехе во Владикавказе пострадали 10 человек
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Toyota анонсировала новый RAV4 с другим названием и дизайном
Кстати, уже в октябре 2019-го с конвейера другого завода, принадлежащего "поднебесному" концерну FAW и Toyota, начнет сходить Toyota RAV4 с глобальным дизайном.
Обновлено вчера в 12:12
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Maserati раскрыла свои планы по обновлению моделей
Компания Maserati представила план развития своего модельного ряда на ближайшие несколько лет.
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«Дикси» может возглавить бывший гендиректор «Магнита» Ольга Наумова
Ольга Наумова (занимала посты гендиректора в «Пятерочке» и «Магните») возглавит ГК «Дикси».
Обновлено вчера в 21:48
Футбол
«Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона
Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании соглашения со шведским нападающим "Норрчёпинга" Йорданом Ларссоном.
Обновлено в 05:02
Технологии
Два ведущих вуза Иркутска подписали соглашение о создании НОЦ «Байкал»
Соглашение о совместной деятельности по созданию Научного-образовательного центра (НОЦ) «Байкал» подписали Иркутский государственный университет и Иркутский национальный исследовательский технический университет.
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Обновлено в 05:09
Происшествия
ФСБ предотвратила нападение на войсковую часть во Владимирской области
Ячейкой руководил житель Владимирской области 1999 года рождения, который вместе со своими сообщниками готовил нападение, чтобы завладеть оружием и боеприпасами.
Обновлено в 04:05
Музыка
Клип «Зацепила» Артура Пирожкова набрал 100 млн просмотров
Клип юмориста Александра Реввы, выступающего под псевдонимом Артур Пирожков, за четыре месяца набрал 100 миллионов просмотров на YouTube.
Обновлено вчера в 10:56
Здоровье
Африканская чума свиней распространяется по Волгоградской области
Стало известно о новой вспышке африканской чумы свиней.
Обновлено вчера в 15:30
Армия и оружие
«Туполев» создаст средний транспортный самолет на замену Ан-12
Компания "Туполев" планирует создать средний военно-транспортный самолет, который призван заменить в войсках устаревший Ан-12, заявил генеральный директор ПАО "Туполев" Александр Конюхов.
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В России скорую помощь женщинам вызывают в два раза чаще, чем мужчинам
В России скорая медицинская помощь чаще требует женщинами, чем мужчинам. Речь идёт о людях пенсионного возраста.
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе
По словам заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимира Тищенко, начало лето будет холоднее обычного.
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Медведев заявил о «доставших» его манипуляциях с госзакупками
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Обновлено вчера в 21:51
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Военная авиация возобновила тушение пожаров в Сибири
Ранее Минобороны перебросило вертолеты армейской авиации Центрального и Восточного военных округов на оперативные аэродромы Сибири.
Обновлено в 01:59
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Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
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Обновлено в 04:17
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Около 70% жителей России, которые были опрошены ВЦИОМ, заявили о том, что власти должны жестко пресекать несанкционированные акции.
Обновлено в 04:05
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено вчера в 12:49
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«Роскосмос» опубликовал спутниковые фото пожаров в Сибири
Государственная корпорация "Роскосмос" опубликовала на своем сайте спутниковые фотографии очагов пожаров в Сибири.
Обновлено вчера в 08:04