"Манчестер Сити" установил ценник на вингера сборной Германии Лероя Сане, на которого претендует "Бавария". Согласно источнику, "горожане" не готовы отпускать 23-летнего игрока дешевле чем за 137 млн фунтов (150 млн евро).

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«Сити» требует у «Баварии» не менее 150 млн евро за Сане

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