Футбол
«Сити» показал эффектную обработку мяча от ЗинченкоМатч ТВ 10:19
Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко показал эффектный прием мяча на одном из тренировочных занятий команды.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 15:06, Вашингтон
Политика
Украина выразила протест из-за визита Путина в Крым
Обновлено в 05:09
Политика
Пакистан обвинил Индию в этнических чистках в Кашмире
Премьер-министр Пакистана Имран Хан назвал нынешнюю политику Индии в Кашмире направленной против мусульман, цель ее — изменить этнический баланс в спорном регионе.
Обновлено в 13:25
Происшествия
Жертву полицейского насилия 10 августа разыскивают в Москве
Напомним, после предыдущей акции протеста 3 августа сообщалось, что самой серьёзной травмой среди представителей протестующих и сил правопорядка был вывих руки у сотрудника Росгвардии, однако вскоре стало известно, что полиция разыскивает росгвардейца, который избил несовершеннолетнего задержанного.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Священник РПЦ осудил поведение священника, грубо крестившего ребенка
В Русской православной церкви раскритиковали поведение Игумена Фотия (Нечепоренко), который вопреки протестам матери применил силу к годовалому ребенку во время крещения в Покровском храме Мариенбурга в Гатчине.
Обновлено в 14:32
Волейбол
Волейболисты сборной России отобрались на Олимпиаду в Токио
Обновлено в 14:38
Общество
Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Гаджеты
Портативная колонка Sonos автоматически настраивает свой звук
Обновлено в 04:15
Происшествия
В акватории Черного моря загорелось рыболовецкое судно
Обновлено в 14:16
Общество
В российских колледжах исчезнут почти сто специальностей
В следующем году из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования могут исчезнуть почти сто позиций.
Обновлено в 04:34
Финансы
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
Впервые за последние восемь лет Россия по объему международных резервов может обогнать Саудовскую Аравию, отмечает Bloomberg.
Обновлено в 13:18
Политика
Директор актера Пашинина отреагировала на слухи о его нищенстве
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия
Обвиняемый по делу о массовых беспорядках в Москве признал вину
Волонтер от партии «Яблоко» Валерий Костенок, являющийся фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, признал свою вину.
Обновлено в 15:00
Происшествия
В крупном ДТП в Подмосковье погибли пять человек
Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье на Рижском шоссе на выезде в Тверскую область, среди них двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Московской области.
Обновлено в 13:15
Футбол
ЦСКА потерял очки в матче с «Сочи»
По итогам матча ЦСКА идет вторым в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков, а «Сочи» находится на пятнадцатой позиции, у команды 2 очка.
Обновлено в 13:57
Шоу-бизнес
Певица Наргиз сообщила о желании уйти в монастырь
Наргиз Закирова на своей страничке в Instagram сообщила о желании уйти в монастырь, и приглашает остальных девушек вместе с собой.
Обновлено в 05:29
Музыка
Дайана Росс представила группу Майла Джексона 50 лет назад
Певица Дайана Росс представила широкой публике группу Jackson 5 на вечеринке, организованной лейблом Motown 50 лет назад - 11 августа 1969 года.
Обновлено в 14:28
Общество
«Миссис Россия 2019» прокомментировала свою победу в конкурсе
Екатерина Нишанова из Геленджика, победившая в конкурсе "Миссис Россия 2019", прокомментировала свою победу, выразив слова благодарности тем, кто помог занять ей первое место.
Обновлено в 11:17
Футбол
«Страсбур» и «Мец» поделили очки на старте чемпионата Франции
«Страсбур» принял «Мец» на своем поле в матче 1-го тура чемпионата Франции сезона-2019/20.
Обновлено в 13:03
Армия и оружие
В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА
Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), работа над созданием которого ведется в России, станет бомбардировщиком шестого поколения.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Драка со стрельбой в кафе в Петербурге попала на видео
Появилось видео потасовки в одном из ресторанов сети быстрого питания "Бургер Кинг" в Санкт-Петербурге. Ролик опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 14:24
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина отменила отдых в Испании из-за болезни сына
Сын 27-летней «Мисс Москва-2015» Оксаны Воеводиной и 49-летнего экс-короля Малайзии Мухаммада V Леон заболел неделю назад.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Полиция расследует стрельбу в мечети в Норвегии как теракт
Полиция Норвегии расследует стрельбу в мечети в Берум — в пригороде Осло — как возможный террористический акт.
Обновлено в 07:45
Политика
Великобритания задействует «поправку Магнитского» после Brexit
Великобритания начнет использовать «поправку Магнитского» после Brexit.
Обновлено в 10:40
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено вчера в 13:41
Армия и оружие
ВСУ обстреляли эвакуировавших погибшего силовика представителей ЛНР
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли представителей самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) при попытке эвакуировать тело погибшего украинского военного, которое не стали забирать его товарищи.
Обновлено в 14:55
Политика
Совфед: зарубежные силы манипулировали россиянами на акции 10 августа
В Совфеде заявили, что на митинге в Москве 10 августа зарубежные силы использовали УоиТиве для манипулирования российскими гражданами.
Обновлено в 07:22