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с чего всё началось

Нововведение коснется зарубежных систем бронирования, которыми пользуются российские авиакомпания. В частности, Sabre (обслуживает «Аэрофлот» и «Россию»), Navitair («Победа»), Amadeus (S7) и другие.

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