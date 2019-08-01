Политика
Системы бронирования авиабилетов перенесут серверы в РоссиюПраво.ру вчера в 10:29
Нововведение коснется зарубежных систем бронирования, которыми пользуются российские авиакомпания. В частности, Sabre (обслуживает «Аэрофлот» и «Россию»), Navitair («Победа»), Amadeus (S7) и другие.
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с чего всё началось
Кого коснутся новые требования Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, обязывающее системы бронирования авиабилетов на внутренние рейсы перенести в Россию серверы с персональными данными пассажиров.РБКвчера в 06:20
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Системы по бронированию авиабилетов обязаны будут перенести свои серверы в Россию
Эхо Москвывчера в 23:46
РБК: Медведев подписал постановление о переносе в Россию серверов систем бронирования билетов
Коммерсантъвчера в 08:23
Владельцев систем бронирования билетов обязали перенести серверы в Россию
Говорит Москвавчера в 07:48
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено вчера в 12:49
Происшествия
Мужчина с ножом напал на полицейских в Сургуте
В Сургуте неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на полицейских.
Обновлено вчера в 15:49
Происшествия
СК возбудил первое уголовное дело по пожарам в Сибири
Следователи в Красноярске возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК (халатность).
Обновлено вчера в 11:41
Политика
Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ
Ранее президент США призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.
Обновлено вчера в 19:04
Политика
Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что в ближайшем будущем Украина вряд ли сможет стать членом НАТО.
Обновлено вчера в 18:50
ЖКХ
В Омской области снизят «мусорный» тариф
В июле 2019 года руководитель ФАС Игорь Артемьев сообщил, что в Омской области будет снижен «мусорный» тариф.
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия
Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье
По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
Обновлено вчера в 22:32
Музыка
Канадка спаслась от пумы, включив песню Metallica
Обновлено вчера в 17:10
Политика
Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено вчера в 11:22
Армия и оружие
Первые два Ил-76 вылетели из Красноярска для тушения лесных пожаров
Первые два Ил-76 вылетели из аэропорта Красноярска для тушения лесных пожаров в регионе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 02:22
Происшествия
Внучка Роберта Кеннеди-младшего умерла в США
Внучка американского радиоведущего Роберта Фрэнсиса Кэннеди-младшего скончалась в США.
Обновлено вчера в 22:37
Политика
США могут начать блокаду Венесуэлы
Американский президент Дональд Трамп заявил о возможности блокады Венесуэлы.
Обновлено вчера в 22:19
Политика
Трамп подписал указ о втором пакете санкций по «делу Скрипалей»
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России за предполагаемое использование химического оружия в 2018 году, когда в Великобритании был отравлен бывший британский агент и экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль, а также его дочь Юлия.
Обновлено вчера в 23:09
Общество
Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного
В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.
Обновлено вчера в 12:03
Энергетика
Венесуэла потеряла 17,5% экспорта нефти за месяц
Падение объёмов экспорта нефти в Венесуэле в июле составило 17,5%, сообщает Reuters. Госкомпания PDVSA объяснила это потерей рынков сбыта.
Обновлено вчера в 22:27
Общество
С 1 августа повысят пенсии работающим пенсионерам России
В России с 1 августа повысятся выплаты у работающих пенсионеров.
Обновлено 31 июля в 03:58
Экономика
Медведев сообщил о «доставшей» ситуации с недобросовестными подрядчиками
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке заявил, что его «достала ситуация» с недобросовестными подрядчиками.
Обновлено вчера в 22:51
Экономика
Выручка Apple в России выросла на 30%
Прибыль от продаж продукции компании за прошлый выросла в 1,5 раза и составила 5,77 млрд руб. По итогам 2018 финансового года, который завершился 29 сентября, выручка всего Apple Inc. составила $265,6 млрд, что на 11% больше показателей предыдущего года ($229,2 млрд).
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Горбачев рассказал, чем грозит прекращение действия ДРСМД
Президент СССР Михаил Горбачев заявил, что прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может привести к новой гонке вооружений, а также «к непредсказуемости мировой политики и хаотичному ее развитию».
Обновлено вчера в 20:49
Общество
Православные отмечают Ильин день
Обновлено вчера в 18:00
Авто
Toyota выпустит новый RAV4 с другим названием и дизайном
Кстати, уже в октябре 2019-го с конвейера другого завода, принадлежащего "поднебесному" концерну FAW и Toyota, начнет сходить Toyota RAV4 с глобальным дизайном.
Обновлено вчера в 12:12
Шоу-бизнес
Александр Петров и Стася Милославская пришли вместе на премьеру
Сперва Александра и Стасю пару раз заметили вместе за кулисами, на днях Милославская вслед за Петровым прилетела к нему в Нижний Новгород, а тридцатого июля актеры появились вместе на премьере картины «Гив ми либерти».
Обновлено вчера в 02:40
Футбол
«Спартак» согласовал с АЗ переход Тила
Московский "Спартак" договорился с нидерландским клубом АЗ о переходе полузащитника Гуса Тила, сообщает azfanpage.nl.
Обновлено вчера в 21:45
Происшествия
Магия облачка. Самолет Emirates появился из ниоткуда и попал на видео
В Сети появилось видео с посадкой лайнера авиакомпании Emirates.
Обновлено вчера в 18:13
Общество
Названы регионы России с самым большим количеством абортов
Больше всего абортов в прошлом году было сделано в Еврейской автономной области, Туве и Сахалинской области.
Обновлено вчера в 21:36
Армия и оружие
США упросили «Талибан» отпустить американские войска
Представители США заявили о достижении договоренности с представителями запрещенного в России движения «Талибан» о выводе войск из Афганистана, сообщает накануне The Washington Post.
Обновлено вчера в 23:47
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Шоу-бизнес
Асмус рассказала, как справляется с последствиями переедания
Как рассказала звезда в Instagram, она не слишком любит сладкое, зато просто обожает мясо.
Обновлено вчера в 14:20
Авто
«АвтоВАЗ» поднял цены на весь модельный ряд Lada
Обновлено вчера в 06:15
Политика
Захарова назвала русофобией законопроект США о санкциях против СП-2
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что законопроект комитета американского сената о санкциях против проекта «Северного потока — 2» является новым витком русофобии.
Обновлено вчера в 09:27