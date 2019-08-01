Политика
Системы бронирования авиабилетов обязали перенести серверы в РоссиюВести.Ru вчера в 10:33
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому работающие в России системы бронирования авиабилетов будут обязаны перенести серверы и базы данных на территорию РФ. Эту информацию РИА Новости подтвердили в пресс-службе российского правительства.
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Кого коснутся новые требования Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, обязывающее системы бронирования авиабилетов на внутренние рейсы перенести в Россию серверы с персональными данными пассажиров.РБКвчера в 06:20
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Системы по бронированию авиабилетов обязаны будут перенести свои серверы в Россию
Эхо Москвывчера в 20:04
РБК: Медведев подписал постановление о переносе в Россию серверов систем бронирования билетов
Коммерсантъвчера в 08:23
Владельцев систем бронирования билетов обязали перенести серверы в Россию
Говорит Москвавчера в 07:48
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