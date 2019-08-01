Политика

Системы бронирования авиабилетов обязали перенести серверы в РоссиюВести.Ru 10:33

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому работающие в России системы бронирования авиабилетов будут обязаны перенести серверы и базы данных на территорию РФ. Эту информацию РИА Новости подтвердили в пресс-службе российского правительства.
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с чего всё началось

Власти обязали системы бронирования билетов перенести серверы в Россию

Кого коснутся новые требования Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, обязывающее системы бронирования авиабилетов на внутренние рейсы перенести в Россию серверы с персональными данными пассажиров.
РБК06:20

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Системы по бронированию авиабилетов обязаны будут перенести свои серверы в Россию

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Власти обязали системы бронирования билетов перенести серверы в Россию

РБК06:20

Системы бронирования авиабилетов обязали перенести серверы в Россию

Вести.Ru10:33

Медведев обязал системы бронирования авиабилетов перенести сервера в Россию

РИА Новости10:21

РБК: Медведев подписал постановление о переносе в Россию серверов систем бронирования билетов

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