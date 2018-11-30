Технологии

Системы Сбербанка подверглись хакерским кибератакам
Вечерняя Москва
09:38

За прошедшие два дня Сбербанк подвергся шести мощным хакерским кибератакам. Уточняется, что DDoS-атаки были совершены с более чем 100 серверов из шести стран. По словам зампредпредседателя Сбербанка Станислава Кузнецова, произошедшие инциденты вызывают серьезные опасения.
Вечерняя Москва09:38
с чего всё началось

Сбербанк подвергся серии беспрецедентно мощных DDoS-атак

Сбербанк за последние два дня подвергся серии из шести хакерских атак беспрецедентной мощности.
ТАСС03:58

Подробнее о событии

Сбербанк сообщил о серии мощных DDoS-атак

RT на русском03:53

Сбербанк подвергся серии беспрецедентно мощных DDoS-атак

ТАСС03:58

Сбербанк сообщил о «беспрецедентной» DDoS-атаке

РБК04:08

Сбербанк сообщил о беспрецедентной хакерской атаке

Ведомости04:30

На Сбербанк обрушилась серия мощнейших атак

Lenta.ru05:13

Сбербанк отбил шесть мощных кибератак в последние два дня - зампред

REF News04:46

Сбербанк подвергся беспрецедентным кибератакам. В кредитной организации утверждают, что ущерба нет

Эхо Москвы07:09
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 11:12, Ашберн
Технологии

Marriott сообщила об утечке данных 500 млн гостей

Компания по управлению гостиничными сетями Marriott International сообщила, что данные около 500 млн ее клиентов могли оказаться в руках хакеров после кибератаки на базу данных Starwood Hotels & Resorts (принадлежит Marriott International).
Обновлено в 11:05
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Huawei в РФ оценила новый флагманский смартфон в 140 тысяч рублей

Обновлено в 10:10
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy A8S не получит 3,5-мм аудиоразъем

Профилированные СМИ пишут, что южнокорейский производитель электроники Samsung в своем будущем смартфоне Galaxy A8S откажется от привычного пользователям 3,5-миллиметрового разъема для наушников.
Обновлено в 10:31
Интернет

В Instagram появились «близкие друзья»

Обновлено в 10:47
Интернет

В Роскачестве рассказали, как обезопасить аккаунты в соцсетях

Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества совместно с экспертами центра безопасности Group-IB подготовили рекомендации для пользователей соцсетей, которые позволят обезопасить аккаунты от взлома.
Обновлено в 10:47
Гаджеты

Microsoft обновила иконки Word и Excel впервые за 5 лет

Обновлено в 10:06
Гаджеты

На электронной бумаге E Ink JustWrite можно писать почти без задержки

Обновлено в 10:19
Гаджеты

Компания Sirin Labs выпустила первый в мире блокчейн-смартфон

Швейцарско-израильская компания Sirin Labs выпустила первый в мире блокчейн-смартфон, который получил название Finney.
Обновлено в 07:23
Гаджеты

Microsoft выпустит монитор Surface Studio в 2020 году

Инсайдеры говорят, что Microsoft выпустит монитор Surface Studio в 2020 году, хотя продажи данной линейки устройств оставляют желать лучшего.
Обновлено в 09:44
Технологии

Испытания российского «летающего внедорожника» пройдут в 2020 году

Первый полет «летающего внедорожника» вертикального взлета и посадки, разработанного российскими учеными, состоится уже в 2020 году.
Обновлено в 08:38
Технологии

В России тестируют грузовой дрон с прозвищем «русский Халк»

В России специалисты SKYF занялись тестированием грузового дрона, получившего название «русский Халк».
Обновлено в 11:05
Гаджеты

Tamron патентует сдвоенную камеру с катадиоптрическим объективом

Обновлено в 10:27
Технологии

Сбербанк адаптирует свои продукты для инвалидов

"Гайдлайн по адаптации цифровой среды для пользователей с особыми потребностями, включая людей с нарушениями слуха, зрения, моторики и сложностями в восприятии информации, представляет собой рекомендации всем членам команды, которые обычно задействованы в создании новых продуктов: дизайнер, разработчик, менеджер", - сообщает пресс-служба.
Обновлено в 09:27
Игры

В BioWare намекнули на скорый анонс игры Dragon Age 4

В 2017 году появилась информация, что производство Dragon Age 4 было перезапущено, из-за чего многие сотрудники BioWare переключились на Anthem.
Обновлено в 10:20
Технологии

Технологию распознавания лиц для оплаты проезда в электричках внедрили в Москве

На двух железнодорожных станциях в Москве турникеты оснастили системой распознавания лиц, которая предназначена для покупки билетов на электрички.
Обновлено в 09:47
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