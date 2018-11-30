Технологии
Системы Сбербанка подверглись хакерским кибератакам
Системы Сбербанка подверглись хакерским кибератакамВечерняя Москва09:38
За прошедшие два дня Сбербанк подвергся шести мощным хакерским кибератакам. Уточняется, что DDoS-атаки были совершены с более чем 100 серверов из шести стран. По словам зампредпредседателя Сбербанка Станислава Кузнецова, произошедшие инциденты вызывают серьезные опасения.
Вечерняя Москва09:38
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Сбербанк за последние два дня подвергся серии из шести хакерских атак беспрецедентной мощности.ТАСС03:58
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 11:12, Ашберн
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