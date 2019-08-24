Армия и оружие
Системы ПВО Сирии отразили атаку на ДамаскТК Звезда вчера в 17:22
Противовоздушная оборона Сирии отразила воздушное нападение на столицу страны. Силы противовоздушной обороны Сирии отразили атаку в небе над Дамаском, сообщило агентство SANA. Несколько взрывов были зафиксированы около 23.20 мск.
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«По предварительным данным, в результате ДТП погибло пять человек, четверо из которых находились в автомашине отечественного производства, пятый являлся пассажиром иномарки», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы МВД по Чувашской Республике.
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Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
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Политика
Зеленский рассказал об утренних SMS о потерях в Донбассе
Обновлено вчера в 09:51
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Официальный курс евро снизился на 21 копейку
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ на выходные и понедельник рублю, снизился.
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Кравчук объяснил бессмысленность гимна Украины
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В Астраханской области нашли потерявшегося в селе португальца
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Общество
Оксимирон сообщил об уходе из лейбла Booking Machine
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Хотя есть много общих привычек, таких как алкоголь или сигареты, есть также много других более странных зависимостей, которые могут быть опасными для людей.
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"Краснодар" на своем поле сыграл вничью с московским "Локомотивом" в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
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НАСА: пожары в Амазонке значительно увеличили количество углерода в атмосфере
Летом 2019 года ученые зафиксировали почти 85 тыс. очагов лесных пожаров в тропических лесах Амазонки.
Обновлено вчера в 08:33
Общество
Россияне ответили, чего ждут от нацпроекта «Образование»
Россияне рассказали, чего ожидают от национального проекта «Образование». Информация об этом появилась от журналистов издания «Известия».
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