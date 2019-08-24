Армия и оружие
Системы ПВО Сирии отразили атаку на ДамаскТК Звезда 17:22
Противовоздушная оборона Сирии отразила воздушное нападение на столицу страны. Силы противовоздушной обороны Сирии отразили атаку в небе над Дамаском, сообщило агентство SANA. Несколько взрывов были зафиксированы около 23.20 мск.
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«Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью в матче седьмого тура РПЛ
"Краснодар" на своем поле сыграл вничью с московским "Локомотивом" в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:22
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NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении
События могут привести к первым в истории обвинениям в совершении преступления в космосе, отмечает издание.
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Американские медики заявили, что чаще всего пульсация в шее возникает из-за тревожности, что имеет связь с повышенным давлением.
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Обновлено в 02:12
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Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения к формату G8 с участием РФ
Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения к формату G8 с участием России. Об этом сообщает агентство "Киодо".
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Обновлено вчера в 13:32
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Кравчук назвал недостатки Порошенко на посту президента Украины
Кравчук назвал два главных недостатка Порошенко, которые наблюдались в период его правления страной, однако, по мнению первого президента Украины, это актуально и сейчас.
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Первый случай летального исхода в результате заболевания, вызванного курением электронной сигареты, был зафиксирован в Соединенных Штатах.
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В Калужской области убили ветерана войны
Жителя Калужской области задержали по подозрению в убийстве 92-летнего ветерана, участника Великой Отечественной войны.
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