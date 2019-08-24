с чего всё началось

Силы ПВО Сирии в субботу вечером отражают атаку в небе над столицей страны. Большинство целей сбиты и упали на юге страны. Несколько мощных взрывов раздались над Дамаском около 23 .20.

Экономика Минтруд установил величину прожиточного минимума 11 185 рублей Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей.

Единоборства Сергей Ковалев победил нокаутом в бою за титул чемпиона мира по боксу Россиянин Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по боксу в полутяжелой весовой категории, победив нокаутом Энтони Ярд из Великобритании.

Культура Оксимирон сообщил об уходе из Booking Machine Рэпер Оксимирон (Мирон Федоров) объявил о прекращении сотрудничества с лейблом Booking Machine.

Кино Умер актер Виталий Логвиновский Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.

Политика Лидеры G7 обсудили возможность возвращения России Лидеры "большой семерки" обсудили вопрос возвращения организации к формату G8 с участием России.

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Здоровье Медпрофсоюз: нижнетагильских хирургов заменят медики из Екатеринбурга Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Тагиле шесть специалистов двух хирургических отделений Центральной городской больницы № 1 города Нижнего Тагила написали заявления на увольнение по собственному желанию.

Политика Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД По словом Пескова, российский лидер в ходе совещания сделал важное заявление и в самое ближайшее время оно будет опубликовано.

Авто LADA Vesta получила долгожданные ограничители дверей АвтоВАЗ оснастил автомобили LADA Vesta новыми ограничителями дверей в рамках промежуточного обновления.

Политика Первый президент Украины рассказал о своей самой большой ошибке «Самая большая моя ошибка была, что в моих действиях на первых порах было очень много идеализма, очень много эйфории», — заявил Кравчук в интервью «112 Украина».

Музыка Игорь Крутой: «Новая волна» не вернется в Юрмалу Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" больше не вернется в Юрмалу, а будет проводиться в Сочи.

Происшествия Россиянин задержан по подозрению в убийстве в Берлине Суд Берлина выдал ордер на арест россиянина, подозреваемого в убийстве 40-летнего гражданина Грузии в районе Моабит.

Политика Трамп потребовал от американских компаний уйти из Китая «Нашим великим американским компаниям приказано немедленно начать поиск альтернативы Китаю, в том числе начать переносить производство на родину и делать свою продукцию на территории США», — написал он.

Финансы Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.

Политика Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.

Гаджеты В Китае засветился бюджетный смартфон Honor KSA-AL10 Новинка проходит под каталожным номером KSA-AL10. Смартфон построен на однокристальной платформе с восьмиядерным CPU частотой 2,0 ГГц.

Общество Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.

Общество В Росгвардии изучат законопроект об идентификации личности сотрудников В Росгвардии ознакомятся с законопроектом, согласно которому сотрудники ведомства во время службы будут обязаны носить на форме специальные идентификационные номера.

Политика В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.

Футбол «Зенит» проиграл в гостях «Уфе» Петербургский «Зенит» в матче 7-го тура Российской футбольной премьер-лиги проиграл в гостях ФК «Уфа».

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Технологии Особенности Bitcoin помогут облегчить приём лекарств в будущем Исследователи из Копенгагенского университета разработали прототип приложения, которое сможет рассчитывать необходимую дозу лекарств для пользователя, а также отслеживать поддельные препараты.

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Авто Жителей Нью-Йорка заставляют платить за новые номера Номера возрастом более 10 лет власти решили считать пришедшими в негодность: они действительно расслаиваются и ржавеют, однако жители Нью-Йорка винят в этом государство в лице изготовителя бракованных табличек, а не владельцев автомобилей.

Экономика «Роснано» отчиталось о 14 млрд рублей полугодового убытка В I полугодии 2019 года АО "Роснано" получило чистый убыток по МСФО в 13,9 млрд рублей против 2,2 млрд рублей чистой прибыли годом ранее, следует из отчета компании.

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