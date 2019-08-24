Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили над Дамаском израильскую атакуВести.Ru 17:20
Силы ПВО Сирии в субботу вечером отражают атаку в небе над столицей страны. Большинство целей сбиты и упали на юге страны. Несколько мощных взрывов раздались над Дамаском около 23 .20.
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Государственное телевидение Сирийской Арабской Республики сообщило, что ПВО САР отразили предпринятую атаку.ФАН16:47
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Экономика
Минтруд установил величину прожиточного минимума 11 185 рублей
Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей.
Обновлено вчера в 07:30
Единоборства
Сергей Ковалев победил нокаутом в бою за титул чемпиона мира по боксу
Россиянин Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по боксу в полутяжелой весовой категории, победив нокаутом Энтони Ярд из Великобритании.
Обновлено в 15:41
Культура
Оксимирон сообщил об уходе из Booking Machine
Рэпер Оксимирон (Мирон Федоров) объявил о прекращении сотрудничества с лейблом Booking Machine.
Обновлено в 22:12
Культура
Пётр Мамонов попал в реанимацию с инфарктом
Обновлено в 07:29
Кино
Умер актер Виталий Логвиновский
Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.
Обновлено вчера в 13:32
Политика
Лидеры G7 обсудили возможность возвращения России
Лидеры "большой семерки" обсудили вопрос возвращения организации к формату G8 с участием России.
Обновлено в 20:38
Политика
СМИ анонсировали новое заявление Джонсона по «отступным» за Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен в ходе саммита "Большой семерки" сообщить лидерам ЕС, что в случае Brexit без сделки размер "отступных", которые Лондон должен выплатить Брюсселю, будет сокращен до 9 миллиардов фунтов стерлингов (около 11 миллиардов долларов), пишет газета Mail on Sunday.
Обновлено в 19:01
Здоровье
Медпрофсоюз: нижнетагильских хирургов заменят медики из Екатеринбурга
Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Тагиле шесть специалистов двух хирургических отделений Центральной городской больницы № 1 города Нижнего Тагила написали заявления на увольнение по собственному желанию.
Обновлено вчера в 06:29
Политика
Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД
По словом Пескова, российский лидер в ходе совещания сделал важное заявление и в самое ближайшее время оно будет опубликовано.
Обновлено вчера в 06:31
Авто
LADA Vesta получила долгожданные ограничители дверей
АвтоВАЗ оснастил автомобили LADA Vesta новыми ограничителями дверей в рамках промежуточного обновления.
Обновлено в 10:44
Политика
Первый президент Украины рассказал о своей самой большой ошибке
«Самая большая моя ошибка была, что в моих действиях на первых порах было очень много идеализма, очень много эйфории», — заявил Кравчук в интервью «112 Украина».
Обновлено в 20:39
Музыка
Игорь Крутой: «Новая волна» не вернется в Юрмалу
Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" больше не вернется в Юрмалу, а будет проводиться в Сочи.
Обновлено в 11:10
Происшествия
Россиянин задержан по подозрению в убийстве в Берлине
Суд Берлина выдал ордер на арест россиянина, подозреваемого в убийстве 40-летнего гражданина Грузии в районе Моабит.
Обновлено в 14:14
Политика
Трамп потребовал от американских компаний уйти из Китая
«Нашим великим американским компаниям приказано немедленно начать поиск альтернативы Китаю, в том числе начать переносить производство на родину и делать свою продукцию на территории США», — написал он.
Обновлено вчера в 13:11
Финансы
Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой
Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.
Обновлено вчера в 16:20
Политика
Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье
Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.
Обновлено в 05:25
Гаджеты
В Китае засветился бюджетный смартфон Honor KSA-AL10
Новинка проходит под каталожным номером KSA-AL10. Смартфон построен на однокристальной платформе с восьмиядерным CPU частотой 2,0 ГГц.
Обновлено в 00:33
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено в 15:37
Общество
В Росгвардии изучат законопроект об идентификации личности сотрудников
В Росгвардии ознакомятся с законопроектом, согласно которому сотрудники ведомства во время службы будут обязаны носить на форме специальные идентификационные номера.
Обновлено в 22:33
Политика
В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian
Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 15:58
Футбол
«Зенит» проиграл в гостях «Уфе»
Петербургский «Зенит» в матче 7-го тура Российской футбольной премьер-лиги проиграл в гостях ФК «Уфа».
Обновлено в 11:38
Политика
Клинцевич прокомментировал идею Туска пригласить Украину на G7
Член оборонного комитета Совфеда России Франц Клинцевич считает, что предложение главы Евросовета Дональда Туска пригласить на G7 вместо РФ Украину направлено на накаливание русофобии на саммите, при этом линия поведения ЕС остается антироссийской.
Обновлено в 19:43
Технологии
Особенности Bitcoin помогут облегчить приём лекарств в будущем
Исследователи из Копенгагенского университета разработали прототип приложения, которое сможет рассчитывать необходимую дозу лекарств для пользователя, а также отслеживать поддельные препараты.
Обновлено в 11:45
Футбол
Хердюр Магнуссон: «В Исландии по восемь часов в день следил за газоном и утаптывал кочки»
Защитник ЦСКА Хердюр Магнуссон рассказал о том, как начинал свою футбольную карьеру.
Обновлено в 14:27
Футбол
Григорян проанализировал причины поражения от «Динамо»
Комментарий главного тренера «Тамбова» Александра Григоряна после поражения от московского «Динамо» (0:2). «Тамбов» в домашнем матче не смог навязать борьбу московскому «Динамо».
Обновлено в 13:36
Космос
NASA назвало дату повторной стыковки «Союза» с МКС
NASA назвало дату повторной попытки пристыковать корабль "Союз МС-14" с роботом "Федор" к Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 22:49
Авто
Жителей Нью-Йорка заставляют платить за новые номера
Номера возрастом более 10 лет власти решили считать пришедшими в негодность: они действительно расслаиваются и ржавеют, однако жители Нью-Йорка винят в этом государство в лице изготовителя бракованных табличек, а не владельцев автомобилей.
Обновлено в 11:00
Экономика
«Роснано» отчиталось о 14 млрд рублей полугодового убытка
В I полугодии 2019 года АО "Роснано" получило чистый убыток по МСФО в 13,9 млрд рублей против 2,2 млрд рублей чистой прибыли годом ранее, следует из отчета компании.
Обновлено вчера в 14:44
Гаджеты
Полиция Чикаго заменила компьютеры в автомобилях на смартфоны Samsung
Полиция в 11-м округе Чикаго проводит эксперимент по использованию смартфонов Samsung и док-станции DeX вместо бортовых компьютеров в автомобилях.
Обновлено в 10:26
Наука
Впервые измерена масса нейтрино
Ранее была установлена примерная суммарная масса всех видов нейтрино.
Обновлено вчера в 12:57