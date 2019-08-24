Армия и оружие
Системы ПВО Сирии отразили атаку на ДамаскТК Звезда вчера в 17:22
Противовоздушная оборона Сирии отразила воздушное нападение на столицу страны. Силы противовоздушной обороны Сирии отразили атаку в небе над Дамаском, сообщило агентство SANA. Несколько взрывов были зафиксированы около 23.20 мск.
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с чего всё началось
Государственное телевидение Сирийской Арабской Республики сообщило, что ПВО САР отразили предпринятую атаку.ФАНвчера в 16:47
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