с чего всё началось

Противовоздушная оборона Сирии отразила воздушное нападение на столицу страны. Силы противовоздушной обороны Сирии отразили атаку в небе над Дамаском, сообщило агентство SANA. Несколько взрывов были зафиксированы около 23.20 мск.

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