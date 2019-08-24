Армия и оружие
Системы ПВО Сирии отразили атаку на ДамаскТК Звезда вчера в 17:22
Противовоздушная оборона Сирии отразила воздушное нападение на столицу страны. Силы противовоздушной обороны Сирии отразили атаку в небе над Дамаском, сообщило агентство SANA. Несколько взрывов были зафиксированы около 23.20 мск.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 05:12, Ашберн
Происшествия
В Якутии на свадьбах в двух ресторанах отравились 36 человек
Минимум 36 человек отравились на свадьбах в двух ресторанах Якутска - "София" и "Белые ночи", сообщает Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия).
Обновлено в 04:09
Происшествия
В Харькове обвалился автомобильный мост
Автомобильный мост обрушился в Харькове утром в воскресенье, пострадавших нет, сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.
Обновлено в 03:55
Политика
AFP: лидеры стран G7 выступили за расширение взаимодействия с Россией
Страны - участницы саммита Группы семи (G7) в Биаррице договорились о более тесной координации с Россией по различным вопросам, однако пока не готовы к расширению формата "семерки" за счет Москвы.
Обновлено в 04:36
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено вчера в 15:57
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы
В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено 23 августа в 07:17
Футбол
В матче седьмого тура РПЛ «Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью
24 августа в рамках седьмого тура РПЛ столичный "Локомотив" в Краснодаре сыграл с местными "горожанами": ничья, 1:1.
Обновлено в 02:02
Авто
Названа стоимость седана Aurus Senat
23 августа на открытии первого шоурума бренда Aurus в «Москва-Сити» генеральный директор компании Адиль Ширинов назвал официальную цену элитного седана модели S600: 18 миллионов рублей в базовой комплектации.
Обновлено 23 августа в 06:29
Происшествия
Росгвардия проверяет видео с людьми в форме «на обеде»
Отмечается, что в соцсетях было размещено видео, на котором мужчины в форме Росгвардии покупают шаурму и отказываются помочь таксисту, подвергшемуся нападению нетрезвого мужчины, объясняя это тем, что у них обед.
Обновлено в 02:33
Единоборства
Минаков победил нокаутом Джонсона на турнире Bellator 225
Российский боец смешанного стиля (ММА) Виталий Минаков победил представителя США Тимоти Джонсона в поединке в тяжелой весовой категории на турнире Bellator 225, проходившем в Бриджпорте.
Обновлено в 00:56
Армия и оружие
В Брянске осудили старшину за издевательства над солдатами
В среду, 21 августа, Брянский гарнизонный военный суд на 70 тысяч рублей оштрафовал старшину автомобильной роты одной из частей 20-й гвардейской общевойсковой армии, базирующейся в нашей области, Фурката Холмуродова.
Обновлено в 03:32
Авто
Названы топ-5 внедорожников для сурового бездорожья
Эксперты портала CarsWeek назвали ТОП-5 серийных SUV, которые лучше всего подходят для сурового бездорожья.
Обновлено в 03:14
Происшествия
В Москве у пенсионера из коттеджа украли 14 млн рублей
В Москве в районе Крылатское неизвестный обокрал коттедж пенсионера, похитив более 14 млн рублей.
Обновлено в 03:53
Авто
ГАЗ сокращает производство из-за американских санкций
Крупнейший в России производитель коммерческих автомобилей «Группа ГАЗ» сокращает производство из-за американских санкций.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие
Российские подлодки провели успешные пуски баллистических ракет
Атомные ракетные подводные лодки ВМФ России «Тула» и «Юрий Долгорукий» провели успешные плановые пуски баллистических ракет «Синева» и «Булава» по целям в Архангельской области и на Камчатке, сообщает 24 августа пресс-служба Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 03:03
Наука
Российские инженеры создали экологичный бетон
Обновлено 22 августа в 07:11
Культура
В мировом чемпионате фейерверков победила команда из Канады
Обновлено в 01:41
Происшествия
В Мордовии два человека погибли и шестеро пострадали в ДТП на трассе
Обстоятельства аварии не уточняются. В результате ЧП, по уточненным данным, погибли оба водителя, еще шестеро госпитализированы.
Обновлено в 04:39
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Общество
В Росгвардии изучат законопроект об идентификации личности сотрудников
В Росгвардии ознакомятся с законопроектом, согласно которому сотрудники ведомства во время службы будут обязаны носить на форме специальные идентификационные номера.
Обновлено вчера в 22:33
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в чемпионате Англии
Обновлено в 03:26
Шоу-бизнес
Состояние Петра Мамонова улучшилось
Состояние российского музыканта и актёра Петра Мамонова улучшилось, он находится в сознании.
Обновлено в 03:24
Здоровье
Назван ранний симптом рака поджелудочной железы
Обновлено в 00:38
Футбол
«СКА-Хабаровск» разгромил «Армавир»
«СКА-Хабаровск» на своем поле обыграл «Армавир» в матче 10-го тура первенства ФНЛ. Дубль в составе хозяев оформил Адлан Кацаев.
Обновлено в 04:56
Общество
Нескольких оппозиционеров задержали на проспекте Сахарова в Москве
Обновлено вчера в 10:05
Политика
На Украине прошли испытания ступени ракеты-носителя «Циклон-4»
На Украине впервые были проведены испытания ступени ракеты-носителя среднего класса «Циклон-4».
Обновлено в 02:28
Здоровье
В США зафиксировали первый случай смерти от курения вейпа
Обновлено 23 августа в 17:45
Общество
Минкультуры России поддержало восстановление биржи труда для театралов
Министерство культуры России заявило, что считает хорошей идею восстановить деятельность театрального центра занятости.
Обновлено в 01:41
Кино
Вышел тизер фильма по мотивам сериала «Во все тяжкие»
Netflix опубликовал тизер фильма El Camino: A Breaking Bad Movie, снятого в качестве продолжения сериала "Во все тяжкие".
Обновлено в 05:06
Политика
Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье
Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.
Обновлено вчера в 05:25