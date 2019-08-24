Противовоздушная оборона Сирии отразила воздушное нападение на столицу страны. Силы противовоздушной обороны Сирии отразили атаку в небе над Дамаском, сообщило агентство SANA. Несколько взрывов были зафиксированы около 23.20 мск.

Происшествия В Якутии на свадьбах в двух ресторанах отравились 36 человек Минимум 36 человек отравились на свадьбах в двух ресторанах Якутска - "София" и "Белые ночи", сообщает Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия).

Происшествия В Харькове обвалился автомобильный мост Автомобильный мост обрушился в Харькове утром в воскресенье, пострадавших нет, сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.

Политика AFP: лидеры стран G7 выступили за расширение взаимодействия с Россией Страны - участницы саммита Группы семи (G7) в Биаррице договорились о более тесной координации с Россией по различным вопросам, однако пока не готовы к расширению формата "семерки" за счет Москвы.

Шоу-бизнес Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.

Футбол В матче седьмого тура РПЛ «Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью 24 августа в рамках седьмого тура РПЛ столичный "Локомотив" в Краснодаре сыграл с местными "горожанами": ничья, 1:1.

Авто Названа стоимость седана Aurus Senat 23 августа на открытии первого шоурума бренда Aurus в «Москва-Сити» генеральный директор компании Адиль Ширинов назвал официальную цену элитного седана модели S600: 18 миллионов рублей в базовой комплектации.

Происшествия Росгвардия проверяет видео с людьми в форме «на обеде» Отмечается, что в соцсетях было размещено видео, на котором мужчины в форме Росгвардии покупают шаурму и отказываются помочь таксисту, подвергшемуся нападению нетрезвого мужчины, объясняя это тем, что у них обед.

Единоборства Минаков победил нокаутом Джонсона на турнире Bellator 225 Российский боец смешанного стиля (ММА) Виталий Минаков победил представителя США Тимоти Джонсона в поединке в тяжелой весовой категории на турнире Bellator 225, проходившем в Бриджпорте.

Армия и оружие В Брянске осудили старшину за издевательства над солдатами В среду, 21 августа, Брянский гарнизонный военный суд на 70 тысяч рублей оштрафовал старшину автомобильной роты одной из частей 20-й гвардейской общевойсковой армии, базирующейся в нашей области, Фурката Холмуродова.

Авто Названы топ-5 внедорожников для сурового бездорожья Эксперты портала CarsWeek назвали ТОП-5 серийных SUV, которые лучше всего подходят для сурового бездорожья.

Происшествия В Москве у пенсионера из коттеджа украли 14 млн рублей В Москве в районе Крылатское неизвестный обокрал коттедж пенсионера, похитив более 14 млн рублей.

Авто ГАЗ сокращает производство из-за американских санкций Крупнейший в России производитель коммерческих автомобилей «Группа ГАЗ» сокращает производство из-за американских санкций.

Армия и оружие Российские подлодки провели успешные пуски баллистических ракет Атомные ракетные подводные лодки ВМФ России «Тула» и «Юрий Долгорукий» провели успешные плановые пуски баллистических ракет «Синева» и «Булава» по целям в Архангельской области и на Камчатке, сообщает 24 августа пресс-служба Минобороны РФ.

Единоборства Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.

Общество В Росгвардии изучат законопроект об идентификации личности сотрудников В Росгвардии ознакомятся с законопроектом, согласно которому сотрудники ведомства во время службы будут обязаны носить на форме специальные идентификационные номера.

Шоу-бизнес Состояние Петра Мамонова улучшилось Состояние российского музыканта и актёра Петра Мамонова улучшилось, он находится в сознании.

Футбол «СКА-Хабаровск» разгромил «Армавир» «СКА-Хабаровск» на своем поле обыграл «Армавир» в матче 10-го тура первенства ФНЛ. Дубль в составе хозяев оформил Адлан Кацаев.

Политика На Украине прошли испытания ступени ракеты-носителя «Циклон-4» На Украине впервые были проведены испытания ступени ракеты-носителя среднего класса «Циклон-4».

Общество Минкультуры России поддержало восстановление биржи труда для театралов Министерство культуры России заявило, что считает хорошей идею восстановить деятельность театрального центра занятости.

Кино Вышел тизер фильма по мотивам сериала «Во все тяжкие» Netflix опубликовал тизер фильма El Camino: A Breaking Bad Movie, снятого в качестве продолжения сериала "Во все тяжкие".